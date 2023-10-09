Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu!

Hậu trường 09/10/2023 09:59

Khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Khánh Thi trong tiệc đầy tháng con gái nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. 

Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 1
Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái

Mới đây, ngày 8/9, vợ chồng Khánh Thi đã tổ chức buổi tiệc đầy tháng hoành tráng của nàng út. Trên trang cá nhân, Khánh Thi hào hứng chia sẻ: "Hôm nay gia đình Khánh Thi làm đầy tháng cho Lisa nè cả nhà. Ba mẹ và gia đình mình rất vui khi nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ và đáng yêu như vậy. Đối với ba mẹ sự hiện diện của con là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết và với gia đình mình con chính là một mảnh ghép hoàn hảo. Chúc con một đời bình an và luôn là một đứa trẻ hạnh phúc. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 2
Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 3
Ngày 8/9, vợ chồng Khánh Thi đã tổ chức buổi tiệc đầy tháng hoành tráng của nàng út

Phan Hiển dành lời chúc ngọt ngào đến ngọc tỳ thứ 3: "Chúc mừng em bé Lisa tròn 1 tháng tuổi. Mong con lớn lên bình an và khỏe mạnh cùng với tình yêu thương của cả nhà. Ba mẹ sẽ bắt đầu hành trình chăm sóc cục cưng bằng sự an tâm về sức khỏe mà ngày em bé ra đời ba mẹ đã dành tặng em. Nhà mình sẽ thật vui và cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc sắp tới nhé! Yêu con và sẽ luôn đồng hành cùng con".

Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 4
Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 5
Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 6
Diện mạo tròn 1 tháng tuổi của nàng út nhà Phan Hiển cực bụ bẫm, đáng yêu

Tiệc đầy tháng của con gái Khánh Thi có cả ông bà, ba mẹ của cặp đôi sum vầy. Khung ảnh gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đồng thời, ai nấy cũng gửi lời chúc tốt đẹp dành cho em bé.

Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 7
Khung ảnh gia đìn hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Cách đây ít ngày, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải hình ảnh cận diện mạo nàng út gần tròn 1 tháng tuổi. Nhìn trong ảnh, con gái thứ 3 của "nữ kiện tướng dancesport" có gương mặt đáng yêu với đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng được cho là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Theo như tiết lộ của nữ kiện tướng Dancesport, nhóc tỳ thứ 3 được đặt tên thân mật là Lisa. Đây là tên do chính anh 2 Kubi Minh Cường đặt cho em gái. 

Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 8
Thần sắc của mẹ bỉm cũng tươi tắn hơn sau chuỗi ngày liên tiếp gặp dấu hiệu trầm cảm sau sinh

Sau 3 lần sinh nở, Khánh Thi không tránh khỏi sức khoẻ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có thể thấy, chỉ mới sinh con 1 tháng nhưng Khánh Thi đã về dáng cực nhanh. Nhan sắc mẹ bỉm cũng được khán giả hết lời khen ngợi. Thần sắc của cô cũng tươi tắn hơn sau chuỗi ngày liên tiếp gặp dấu hiệu  trầm cảm sau sinh.

Vợ chồng Khánh Thi tổ chức tiệc đầy tháng ấm cúng cho 'nàng út', diện mạo nhóc tì tròn 1 tháng tuổi cực đáng yêu! - Ảnh 9
3 nhóc tì đáng yêu của Phan Hiển - Khánh Thi

Bà mẹ 3 con từng tiết lộ: "Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

May mắn ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà. 

Khánh Thi hé lộ tên gọi của 'nàng út' được con trai cả đặt, kèm khung ảnh 3 nhóc tì gây sốt!

Khánh Thi hé lộ tên gọi của 'nàng út' được con trai cả đặt, kèm khung ảnh 3 nhóc tì gây sốt!

Tròn 1 tháng tuổi, "nàng út" nhà Khánh Thi trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng".

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Từ khóa:   Khánh Thi - Phan Hiển đầy tháng con gái Khánh Thi Khánh Thi

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