Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ!

Hậu trường 05/10/2023 15:16

Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng". 

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. 

Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 1
Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp

Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải video quay cận mặt con gái gần tròn 1 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy rõ diện mạo nhóc tì. Đăng kèm bài viết, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ: "Clip anh hai Kubi chỉnh cho em bé nè. Kubi nó làm mà mình không biết nó làm".

Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 2
Vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải video quay cận mặt con gái gần tròn 1 tháng tuổi

Nhìn trong ảnh, con gái thứ 3 của "nữ kiện tướng dancesport" có gương mặt đáng yêu với đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng được cho là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Khánh Thi từng chia sẻ cô sinh con sớm hơn ngày dự kiến. Tuy nhiên, giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng". 

Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 3
Nhìn trong ảnh, con gái thứ 3 của "nữ kiện tướng dancesport" có gương mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao thẳng được cho là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

 

Thời gian qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Khánh Thi liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen. Hội mẹ bỉm sữa cho rằng nữ kiện tướng dancesport đang có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Gần đây nhất bà mẹ 3 con còn than thở về vấn đề sức khỏe đang gặp phải khiến cô muốn trầm cảm. Khánh Thi tâm sự: "Khi mang bầu ai cũng có thể ăn ngon và tăng cân. Riêng mình thì stress vì ăn không thấy ngon. Giờ sinh em bé xong lại stress cũng vì ăn không được. Dẫn đến trầm cảm vì ăn".

Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 4
Khánh Thi khiến người hâm mộ lo lắng khi liên tục có dấu hiệu trầm cảm sau sinh

Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm của các bà mẹ. Khán giả gửi lời động viên mong cô giữ tinh thần thoải mái, cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt chăm con. 

Ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà.

Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ! - Ảnh 5
Tuy nhiên, cô cho biết không quá lo ngại vì những dấu hiệu chứng trầm cảm sau sinh xảy ra tự nhiên. Do đó, Khánh Thi tự động viên chính mình, tự cho mình cảm giác an toàn nhất và đón nhận bất cứ mọi điều dù là tồi tệ.

 

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Cuộc tình lệch tuổi của họ đã có cái kết ngọt ngào là lễ cưới cổ tích vào cuối năm 2022 sau 13 năm gắn bó. Hiện tại, cả 2 vẫn chưa tiết lộ tên của nhóc tì thứ 3. 

Khánh Thi liên tiếp gặp vấn đề nan giải về sức khỏe sau sinh dẫn đến muốn trầm cảm!

Khánh Thi liên tiếp gặp vấn đề nan giải về sức khỏe sau sinh dẫn đến muốn trầm cảm!

Khán giả gửi lời động viên mong cô giữ tinh thần thoải mái, cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt chăm con. 

Xem thêm
Từ khóa:   con thứ 3 của Khánh Thi Khánh Thi Khánh Thi sinh con thứ 3

TIN MỚI NHẤT

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 4 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'