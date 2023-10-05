Khánh Thi khoe cận diện mạo xinh xắn của nàng út gần 1 tháng tuổi, được khen thừa hưởng gen trội từ mẹ!

Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp. Giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng".
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Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Lúc mới chào đời, em bé nặng hơn 2kg, phải nuôi dưỡng đặc biệt trong lồng ấp.
Cho đến mới đây, trên trang cá nhân, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải video quay cận mặt con gái gần tròn 1 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên công chúng được nhìn thấy rõ diện mạo nhóc tì. Đăng kèm bài viết, Khánh Thi bất ngờ chia sẻ: "Clip anh hai Kubi chỉnh cho em bé nè. Kubi nó làm mà mình không biết nó làm".
Nhìn trong ảnh, con gái thứ 3 của "nữ kiện tướng dancesport" có gương mặt đáng yêu với đôi mắt và chiếc mũi cao thẳng được cho là thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Khánh Thi từng chia sẻ cô sinh con sớm hơn ngày dự kiến. Tuy nhiên, giờ đây "nàng út" trông cứng cáp, khỏe mạnh. Sau khi đăng tải, diện mạo con thứ 3 của Khánh Thi nhận về lượng tương tác "khủng".
Thời gian qua, người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Khánh Thi liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen. Hội mẹ bỉm sữa cho rằng nữ kiện tướng dancesport đang có biểu hiện trầm cảm sau sinh.
Gần đây nhất bà mẹ 3 con còn than thở về vấn đề sức khỏe đang gặp phải khiến cô muốn trầm cảm. Khánh Thi tâm sự: "Khi mang bầu ai cũng có thể ăn ngon và tăng cân. Riêng mình thì stress vì ăn không thấy ngon. Giờ sinh em bé xong lại stress cũng vì ăn không được. Dẫn đến trầm cảm vì ăn".
Những chia sẻ của Khánh Thi đã nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm của các bà mẹ. Khán giả gửi lời động viên mong cô giữ tinh thần thoải mái, cố gắng ăn uống đầy đủ để có sức khoẻ tốt chăm con.
Ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà.
Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Cuộc tình lệch tuổi của họ đã có cái kết ngọt ngào là lễ cưới cổ tích vào cuối năm 2022 sau 13 năm gắn bó. Hiện tại, cả 2 vẫn chưa tiết lộ tên của nhóc tì thứ 3.