Khánh Thi bồi hồi khi xem lại ảnh cũ, thổ lộ điều mong mỏi nhất sau khi sinh con khiến nhiều mẹ bỉm đồng cảm!

Trong suốt thời gian ở cữ, Khánh Thi hoạt động rất tích cực trên trang cá nhân như bán hàng online hay chia sẻ tình hình sức khoẻ đến người hâm mộ. Mới đây nhất, nữ kiện tướng dancesport bồi hồi, xúc động khi đăng tải lại ảnh cũ bên ông xã. Đồng thời, cô còn thổ lộ mong muốn sau sinh mà mẹ bỉm nào cũng đồng cảm: "Hi. Nỗi mong mỏi của chị em sau sinh là ôi trời ơi khi nào tôi về lại vóc dáng cũ".

Khánh Thi và Phan Hiển là vợ chồng nổi tiếng của làng dancesport Việt Nam. Cuộc tình lệch tuổi của họ đã có cái kết ngọt ngào là lễ cưới cổ tích vào cuối năm 2022 sau 13 năm gắn bó. Dù đã "đủ nếp đủ tẻ" trước khi kết hôn nhưng ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã tiếp tục đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái.

Những ngày qua, Khánh Thi cũng gây lo lắng khi liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen. Hội mẹ bỉm sữa cho rằng nữ kiện tướng dancesport đang có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Ngay dưới bình luận, một số khán giả đã để lại lời an ủi đến bà mẹ 3 con. Nhiều người cho rằng dù cách đây 3 năm trước hay ở thời điểm hiện tại, cô vẫn luôn xinh đẹp, rạng rỡ.

Khánh Thi thổ lộ mong muốn sau sinh mà mẹ bỉm nào cũng đồng cảm: "Hi. Nỗi mong mỏi của chị em sau sinh là ôi trời ơi khi nào tôi về lại vóc dáng cũ"

Trước lo lắng của khán giả, mới đây, bà mẹ 3 con vừa có buổi livestream chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại. Cụ thể Khánh Thi cho biết, cô sinh em bé thứ 3 sớm hơn so với dự kiến nhưng may mắn mọi chuyện đều ổn định, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, trong thời gian ở cữ này, Khánh Thi cũng như bao mẹ bỉm khác bắt đầu có những bất ổn về tâm lý.

Khánh Thi cho hay: "Tôi thích đi lại, thích làm việc để cơ thể khỏe mạnh chứ nằm một chỗ rất mụ mị. Chị em thử tưởng tượng sinh xong ngày nào cũng lo cho em bé, tắm em bé, sống trong 4 bức tường thì rất dễ stress. Đây là khoảng thời gian tôi tự quan sát được cảm giác trầm cảm của mình.

Có những lúc tôi suy nghĩ rất tiêu cực. Nhưng tôi nhớ rằng những lúc trầm cảm sẽ có suy nghĩ không hay và tôi biết mình đang bắt đầu trầm cảm rồi. Biết được điều đó tôi tự nhủ mình phải làm gì đó cho vui lên, thoát khỏi cảm giác trầm cảm đó".

Những ngày qua, Khánh Thi cũng gây lo lắng khi liên tục đăng tải những dòng tâm trạng u uất trên mạng xã hội, thậm chí là thay ảnh đại diện màu đen

Bà xã của Phan Hiến cho biết thêm rằng cô không quá lo ngại vì những dấu hiệu chứng trầm cảm sau sinh xảy ra tự nhiên. Những người mẹ thường có tâm lý bất ổn sau khi sinh như vậy. Do đó, Khánh Thi tự động viên chính mình, tự cho mình cảm giác an toàn nhất và đón nhận bất cứ mọi điều dù là tồi tệ.

Trước đó, Khánh Thi cũng từng tiết lộ bị trầm cảm sau sinh con thứ 2 khá nghiêm trọng: "Có stress, có trầm cảm sau sinh rất nhiều. Có tự kỉ và có khóc lóc, ai oán. Nhưng mình hiểu tất cả chỉ là triệu chứng trầm cảm sau sinh.

Mình không hề lo ngại khi hiểu những điều đó rất tự nhiên. Mình không thể xa con, xa chồng. Lúc nào cũng nghĩ chồng sẽ bỏ đi ngoại tình, con sẽ hư và khó dạy bảo. Sau khi sinh em bé, tâm lý người mẹ bất ổn là thế...".

Bà xã của Phan Hiến cho biết thêm rằng cô không quá lo ngại vì những dấu hiệu chứng trầm cảm sau sinh xảy ra tự nhiên

Ngoài thời gian cho công việc, ông xã Khánh Thi cũng tranh thủ túc trực chăm sóc vợ và các con. Phan Hiển cũng thừa nhận rằng, khi làm bố của 3 nhóc tỳ, anh ngày càng chững chạc hơn. Anh biết cách che chở cho bà xã và các con cũng như chu toàn mọi việc trong nhà.