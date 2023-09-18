Vài ngày sau sinh nhóc tì thứ 3, Khánh Thi sớm quay lại công việc, tiết lộ tình trạng sức khỏe giảm sút!

Bên dưới bình luận, cư dân mạng để lại lời khuyên Khánh Thi nên dưỡng sức nhiều hơn thay vì trở lại công việc quá sớm. Một số người cũng gửi lời động viên cho cô sớm lấy lại sức khỏe ổn định sau sinh.

Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái. Trên trang cá nhân, nữ kiện tướng dancesport cũng chia sẻ niềm vui đến người hâm mộ rằng: "Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều". Ngày 9/9 vừa qua, gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển đã hạnh phúc đón chào thiên thần nhỏ thứ 3 chào đời là một bé gái Cách đây không lâu, Khánh Thi thông báo đã xuất viện về nhà và được nhà chồng tổ chức tiệc đón long trọng. Nữ kiện tướng cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến gia đình. Đồng thời cũng tiết lộ tình trạng sức khỏe sau khi sinh con lần 3: "Cảm ơn anh chị em bạn bè gần xa đã gửi quà và những lời chúc tốt đẹp dành cho em bé và mẹ Thi. Mẹ Thi đã xuất viện và cùng em bé về nhà. Mấy ngày qua nằm viện phục hồi sau sinh nên Thi còn mệt, không thể trả lời hay cảm ơn mọi người được đầy đủ .Vì thế mong mọi người bỏ qua nếu Thi không kịp trả lời gì nhé".

Cách đây không lâu, Khánh Thi thông báo đã xuất viện về nhà và được nhà chồng tổ chức tiệc đón long trọng. Nữ kiện tướng cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc đến gia đình. Đồng thời cũng tiết lộ còn mệt sau khi sinh con lần 3 Khánh Thi cũng cho biết kế hoạch trở lại công việc sau sinh: "Được trở về nhà trong vòng tay của gia đình là một điều rất ấm áp. Thi sẽ nghỉ thêm 2 tuần nữa nên nếu ai có công việc gì gấp thì nhắn tin Thi sẽ trả lời nhé. Do sinh mổ lần 3 sẽ khó đi lại và phục hồi như khi xưa. Nói vậy chứ thực ra sinh xong cũng đã phải giải quyết một số việc rồi". Bên dưới bình luận, cư dân mạng để lại lời khuyên Khánh Thi nên dưỡng sức nhiều hơn thay vì trở lại công việc quá sớm. Một số người cũng gửi lời động viên cho cô sớm lấy lại sức khỏe ổn định.

Bên dưới bình luận, cư dân mạng để lại lời khuyên Khánh Thi nên dưỡng sức nhiều hơn thay vì trở lại công việc quá sớm Trước đó, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại buổi tiệc đón công chúa nhỏ về nhà. Trong hình ảnh chia sẻ, cô được đại gia đình nhà chồng tổ chức lễ long trọng. Nhóc tì khá ngoan ngoãn khi được ông bà và bố nựng nịu và thực hiện các nghi thức quan trọng trước khi vào nhà. Nhan sắc của nữ kiện tướng dancesport sau sinh cũng là tâm điểm chú ý khi lộ diện vô cùng tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nhiều mẹ bỉm cũng phải lên tiếng ganh tị với Khánh Thi. Nhóc tì khá ngoan ngoãn khi được ông bà và bố nựng nịu và thực hiện các nghi thức quan trọng trước khi vào nhà Từ khi Khánh Thi chuyển dạ, Phan Hiển luôn túc trực bên cạnh vợ, giúp cô vượt qua cơn đau đớn. Ông xã kém tuổi của Khánh Thi cho biết anh không kiềm được nước mắt khi con gái chào đời. Anh cảm ơn vợ vì đã hy sinh quá nhiều khi có bé thứ ba. Phan Hiển cũng được vợ nhận xét là người đàn ông chu đáo, giỏi chăm con. Hai lần trước, Khánh Thi được nghỉ ngơi hoàn toàn trong ba tháng đầu sau khi vượt cạn, trong khi Phan Hiển giành hết việc chăm con để cô được nghỉ ngơi hoàn toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vai-ngay-sau-sinh-nhoc-ti-thu-3-khanh-thi-som-quay-lai-cong-viec-tiet-lo-tinh-trang-suc-khoe-giam-sut-617604.html