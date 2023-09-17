Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này!

Hậu trường 17/09/2023 08:21

Nhóc tì khá ngoan ngoãn khi được ông bà và bố nựng nịu và thực hiện các nghi thức quan trọng trước khi vào nhà.

Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân, Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh ghi lại hành trình sinh con lần 3 vô cùng xúc động. Theo như tiết lộ, nữ kiện tướng đã hạ sinh con thứ 3 là bé gái vào ngày 9/9: "Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều".

Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 1
Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân, Khánh Thi hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh ghi lại hành trình sinh con lần 3 vô cùng xúc động

Sau 5 ngày vượt cạn thành công, sức khỏe của mẹ bỉm Khánh Thi dần ổn định nên được các bác sĩ cho xuất viện về nhà. Phan Hiển đùa với Khánh Thi rằng cô nên tặng quà cho anh sau khi con gái út chào đời. Anh gợi ý một chiếc môtô mới nhưng cô lắc đầu và cho biết sẽ tặng anh thêm một em bé nữa.

Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 2
Sau 5 ngày vượt cạn thành công, sức khỏe của mẹ bỉm Khánh Thi dần ổn định nên được các bác sĩ cho xuất viện về nhà

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại buổi tiệc đón công chúa nhỏ về nhà. Trong hình ảnh chia sẻ, cô được đại gia đình nhà chồng tổ chức lễ long trọng. Nhóc tì khá ngoan ngoãn khi được ông bà và bố nựng nịu và thực hiện các nghi thức quan trọng trước khi vào nhà.

Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 3
Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên tại buổi tiệc đón công chúa nhỏ về nhà

Khánh Thi vui mừng viết: "Cảm ơn anh chị em bạn bè gần xa đã gửi quà và những lời chúc tốt đẹp dành cho em bé và mẹ Thi. Mẹ Thi đã xuất viện và cùng em bé về nhà. Mấy ngày qua nằm viện phục hồi sau sinh nên Thi còn mệt, không thể trả lời hay cảm ơn mọi người được đầy đủ. Vì thế mong mọi người bỏ qua nếu Thi không kịp trả lời gì nhé. Em bé sinh ngày 9/9/2023. Được trở về nhà trong vòng tay của gia đình là một điều rất ấm áp. Thi sẽ nghỉ thêm 2 tuần nữa nên nếu ai có công việc gì gấp thì nhắn tin Thi sẽ trả lời nhé .Do sinh mổ lần 3 sẽ khó đi lại và phục hồi như khi xưa. Nói vậy chứ thực ra sinh xong cũng đã phải giải quyết một số việc rồi. Từ 2/10 - 6/10 sẽ đón tiếp và tập huấn với Trọng tài HLV quốc tế latin và 18/10 -21/10 sẽ đón tiếp cặp đôi top 1 standard thế giới về giảng dậy. Ai cần gi book lịch nhắn tin riêng cho Thi nhé".

Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 4
Khi về nhà, con gái Khánh Thi - Phan Hiển được cụ nội đón tay, chúc may mắn

Sau bài đăng cảm ơn của mẹ bỉm, dân tình bất ngờ vì lịch trình bận rộn của Khánh Thi sau khi sinh. Tuy nhiên, nhan sắc của nữ kiện tướng dancesport chính là tâm điểm khi vô cùng tươi tắn và tràn đầy sức sống. Nhiều mẹ bỉm cũng phải lên tiếng ganh tị với Khánh Thi.

Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 5
Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 6
 Nhan sắc của nữ kiện tướng dancesport chính là tâm điểm khi vô cùng tươi tắn và tràn đầy sức sống
Khánh Thi được gia đình chồng đón long trọng sau sinh con thứ 3, nhan sắc mẹ bỉm chiếm spotlight vì điểm này! - Ảnh 7
Nhóc tì khá ngoan ngoãn khi được ông bà và bố nựng nịu và thực hiện các nghi thức quan trọng trước khi vào nhà.

Từ khi Khánh Thi chuyển dạ, Phan Hiển luôn túc trực bên cạnh vợ, giúp cô vượt qua cơn đau đớn. Ông xã kém tuổi của Khánh Thi cho biết anh không kiềm được nước mắt khi con gái chào đời. Anh cảm ơn vợ vì đã hy sinh quá nhiều khi có bé thứ ba. Phan Hiển cũng được vợ nhận xét là người đàn ông chu đáo, giỏi chăm con. Hai lần trước, Khánh Thi được nghỉ ngơi hoàn toàn trong ba tháng đầu sau khi vượt cạn, trong khi Phan Hiển giành hết việc chăm con để cô được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Khánh Thi xúc động kể lại hành trình sinh con thứ 3: Giấu chuyện vỡ ối để chờ Phan Hiển dạy học, con trai cả lo lắng 'tim sắp rớt ra ngoài'

Khánh Thi xúc động kể lại hành trình sinh con thứ 3: Giấu chuyện vỡ ối để chờ Phan Hiển dạy học, con trai cả lo lắng 'tim sắp rớt ra ngoài'

Trên đường từ nhà đến bệnh viện, Khánh Thi vẫn dặn dò công việc với êkíp. Trong khi đó, Kubi và Anna dứt khoát đòi đi cùng mẹ và liên tục bày tỏ sự lo lắng.

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