Khánh Thi khoe trọn hành trình hạ sinh nhóc tỳ thứ 3, giây phút cả nhà chào đón thiên thần nhỏ khiến nhiều người xúc động

Theo đó, nữ hoàng dancesport tiết lộ đã hạ sinh vào hôm 9/9, nhưng đến nay mới công khai ảnh ngày lâm bồn.

"Chào mừng bé yêu đã đến với ba mẹ và cất tiếng khóc chào đời vào ngày 09/09/2023. Cả nhà yêu con rất nhiều", bà mẹ bỉm sữa chia sẻ trên trang cá nhân. Kèm theo đó, vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển cũng không quên gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã đồng hành trong suốt quá trình sinh nở gian nan.

Được biết, Khánh Thi sinh bé thứ 3 bằng phương pháp sinh mổ. Hiện, sức khoẻ của 2 mẹ con đã ổn định. Trong suốt quá trình vợ sinh nở, Phan Hiển luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc. Anh gác lại toàn bộ công việc từ một tuần trước để chờ ngày vợ vượt cạn, tranh thủ đưa cô và gia đình đi du lịch tại Vũng Tàu trước khi đón em bé.

Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức hôn lễ hồi tháng 12/2022. Phan Hiển từng cho biết cảm xúc giữa anh và bà xã tươi mới hơn sau đám cưới.

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi lệch tuổi khá nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hơn chồng 12 tuổi và từng là HLV dạy chồng dancesport. Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi - Phan Hiển nảy sinh tình cảm và quyết định đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 2 người con là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Sau nhiều năm chung sống, đến tháng 12/2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Vào tháng 3/2023, Khánh Thi thông báo mang thai con thứ ba khi đã ở tuổi tứ tuần. Suốt thời gian thai kì, cô vẫn năng động và xinh đẹp cùng chồng tham gia các giải đấu và du lịch nhiều nơi.