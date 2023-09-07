Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ

Hậu trường 07/09/2023 19:15

Bà xã Phan Hiển - Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở lần mang thai thứ 3.

Mới đây, Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở lần mang thai thứ 3. Cụ thể, mẹ bầu chia sẻ: "Thức đêm vì khó thở quá, nằm kiểu gì cũng khó ngủ. Rồi thấy chán vì cảm giác như kiểu không có làm được việc gì, thấy rảnh quá. Xong sáng nay khóc huhu vì chán, bầu sắp đẻ nên tự nhủ tâm lý hơi bất ổn vì nhàn rỗi quá!". 

Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều người hâm mộ và bạn bè đã để lại lời hỏi thăm, động viên cũng như an ủi đến bà xã của Phan Hiển. Lý giải về vấn đề này, theo nhiều chuyên gia cho biết, do sự phát triển của thai nhi cùng với những thay đổi của cơ thể khiến nhiều phụ nữ mang thai gặp phải vấn đề khó ngủ. Việc này phần nào đó cũng gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm lý của mẹ bầu. 

Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ - Ảnh 1
Dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của Khánh Thi

Trước đó, Khánh Thi vừa tận hưởng quãng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi để chuẩn bị hạ sinh con thứ ba. Trong loạt ảnh đăng tải, Khánh Thi tự tin khoe dáng với bikini hồng rực rỡ. Dù tăng cân khi mang thai nhưng bà xã Phan Hiển vẫn năng động, tràn đầy sức sống. Cô và Phan Hiển tạo dáng dancesport, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. 

Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ - Ảnh 2Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ - Ảnh 3
Khánh Thi khoe dáng với bikini ở tháng cuối của thai kì

Khánh Thi hiện đang ở tháng cuối của thai kỳ. Cô được bác sĩ chỉ định sẽ sinh mổ do bầu bí ở độ tuổi ngoài 40. Hơn nữa, hai lần “vượt cạn” trước đây, nữ kiện tướng cũng chọn phương pháp sinh mổ. Cô không có kế hoạch sẽ “nằm ổ” lâu và tùy vào tình hình sức khỏe sau sinh, cô sẽ nhanh chóng đi làm trở lại, đồng thời lấy lại vóc dáng. 

Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ - Ảnh 4
Nữ kiện tướng không hề che giấu bụng lùm lùm mà ngược lại rất tôn vinh "bảo chứng tình yêu"

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi lệch tuổi khá nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hơn chồng 12 tuổi và từng là HLV dạy chồng dancesport. Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi - Phan Hiển nảy sinh tình cảm và quyết định đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 2 người con là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Sau nhiều năm chung sống, đến tháng 12/2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ.

Vào tháng 3/2023, Khánh Thi thông báo mang thai con thứ ba khi đã ở tuổi tứ tuần. Suốt thời gian thai kì, cô vẫn năng động và xinh đẹp cùng chồng tham gia các giải đấu và du lịch nhiều nơi.

Cận ngày lâm bồn, Khánh Thi được gia đình nhỏ hộ tống đi nghỉ mát, thần sắc rạng rỡ của mẹ bầu khiến nhiều người ngưỡng mộ!

Cận ngày lâm bồn, Khánh Thi được gia đình nhỏ hộ tống đi nghỉ mát, thần sắc rạng rỡ của mẹ bầu khiến nhiều người ngưỡng mộ!

Dù những tháng cuối thai kỳ, Khánh Thi vẫn giữ được thần sắc rạng ngời, thoải mái khoe dáng bên ông xã Phan Hiển.

Xem thêm
Từ khóa:   Khánh Thi sao Việt Phan Hiển

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 48 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 48 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 3 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm