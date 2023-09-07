Mang thai lần 3, Khánh Thi tiết lộ tình trạng sức khoẻ 'đáng lo ngại' ở cuối thai kỳ

Bà xã Phan Hiển - Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở lần mang thai thứ 3.

Mới đây, Khánh Thi khiến nhiều người lo lắng khi tiết lộ tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại ở lần mang thai thứ 3. Cụ thể, mẹ bầu chia sẻ: "Thức đêm vì khó thở quá, nằm kiểu gì cũng khó ngủ. Rồi thấy chán vì cảm giác như kiểu không có làm được việc gì, thấy rảnh quá. Xong sáng nay khóc huhu vì chán, bầu sắp đẻ nên tự nhủ tâm lý hơi bất ổn vì nhàn rỗi quá!". Ngay sau khi đăng tải, rất nhiều người hâm mộ và bạn bè đã để lại lời hỏi thăm, động viên cũng như an ủi đến bà xã của Phan Hiển. Lý giải về vấn đề này, theo nhiều chuyên gia cho biết, do sự phát triển của thai nhi cùng với những thay đổi của cơ thể khiến nhiều phụ nữ mang thai gặp phải vấn đề khó ngủ. Việc này phần nào đó cũng gây ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm lý của mẹ bầu.

Dòng trạng thái chia sẻ về tình trạng sức khoẻ của Khánh Thi Trước đó, Khánh Thi vừa tận hưởng quãng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi để chuẩn bị hạ sinh con thứ ba. Trong loạt ảnh đăng tải, Khánh Thi tự tin khoe dáng với bikini hồng rực rỡ. Dù tăng cân khi mang thai nhưng bà xã Phan Hiển vẫn năng động, tràn đầy sức sống. Cô và Phan Hiển tạo dáng dancesport, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào. Khánh Thi khoe dáng với bikini ở tháng cuối của thai kì Khánh Thi hiện đang ở tháng cuối của thai kỳ. Cô được bác sĩ chỉ định sẽ sinh mổ do bầu bí ở độ tuổi ngoài 40. Hơn nữa, hai lần “vượt cạn” trước đây, nữ kiện tướng cũng chọn phương pháp sinh mổ. Cô không có kế hoạch sẽ “nằm ổ” lâu và tùy vào tình hình sức khỏe sau sinh, cô sẽ nhanh chóng đi làm trở lại, đồng thời lấy lại vóc dáng.

Nữ kiện tướng không hề che giấu bụng lùm lùm mà ngược lại rất tôn vinh "bảo chứng tình yêu" Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi lệch tuổi khá nổi tiếng của showbiz Việt. Cô hơn chồng 12 tuổi và từng là HLV dạy chồng dancesport. Từ mối quan hệ cô trò, Khánh Thi - Phan Hiển nảy sinh tình cảm và quyết định đồng hành cùng nhau trong cuộc sống. Cả hai đã vượt qua nhiều sóng gió để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc với 2 người con là Kubi Minh Cường (sinh năm 2015) và Anna Vương Diễm (sinh năm 2018). Sau nhiều năm chung sống, đến tháng 12/2022, cặp đôi mới chính thức tổ chức hôn lễ. Vào tháng 3/2023, Khánh Thi thông báo mang thai con thứ ba khi đã ở tuổi tứ tuần. Suốt thời gian thai kì, cô vẫn năng động và xinh đẹp cùng chồng tham gia các giải đấu và du lịch nhiều nơi.

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