Cả nhà Phan Hiển diện đồng phục cùng nhau nhún nhảy, Khánh Thi sắp lâm bồn vẫn quẩy cực sung

Mới đây, trên trang TikTok, cặp vợ chồng son Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip nhảy múa cùng 2 con. Khác với những lần xuất hiện trước đây, gia đình của nữ kiện tướng dancesport đầu tư "đồng phục" cùng 2 bé là Anna và Kubi khoe vũ đạo.

Mới đây, trên trang TikTok, cặp vợ chồng son Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip nhảy múa cùng 2 con.

Khác với những lần xuất hiện trước đây, gia đình của nữ kiện tướng dancesport đầu tư "đồng phục" cùng 2 bé là Anna và Kubi khoe vũ đạo.

Trong video, cả gia đình của Khánh Thi cùng nhau diện đồ đỏ rực, thực hiện một vài động tác nhún nhảy trên nền nhạc xập xình. Dù đang mang thai lần 3, thế nhưng Khánh Thi vẫn thể hiện độ chịu chơi, thoải mái nhảy nhót cùng 3 cha con Phan Hiển. Trong đoạn clip có thể thấy, cô khéo léo trong từng động tác di chuyển. Dù mang bầu lần 3 và sắp lâm bồn nhưng thân hình của Khánh Thi vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì quá thon gọn.