Cả nhà Phan Hiển diện đồng phục cùng nhau nhún nhảy, Khánh Thi sắp lâm bồn vẫn quẩy cực sung

Đoạn video mới đây của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đã thu hút nhiều sự chú ý.
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Mới đây, trên trang TikTok, cặp vợ chồng son Khánh Thi - Phan Hiển đã đăng tải đoạn clip nhảy múa cùng 2 con. Khác với những lần xuất hiện trước đây, gia đình của nữ kiện tướng dancesport đầu tư "đồng phục" cùng 2 bé là Anna và Kubi khoe vũ đạo.
Trong video, cả gia đình của Khánh Thi cùng nhau diện đồ đỏ rực, thực hiện một vài động tác nhún nhảy trên nền nhạc xập xình. Dù đang mang thai lần 3, thế nhưng Khánh Thi vẫn thể hiện độ chịu chơi, thoải mái nhảy nhót cùng 3 cha con Phan Hiển. Trong đoạn clip có thể thấy, cô khéo léo trong từng động tác di chuyển. Dù mang bầu lần 3 và sắp lâm bồn nhưng thân hình của Khánh Thi vẫn khiến nhiều người trầm trồ vì quá thon gọn.
Khoảnh khắc trên của gia đình cô nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại bình luận ngưỡng mộ trước sự hạnh phúc, luôn tràn ngập tiếng cười và những nguồn năng lượng tích cực của gia đình Khánh Thi.
Sau hơn 1 thập kỷ bên nhau, vào tháng 12/2022, Khánh Thi - Phan Hiển đã tổ chức lễ cưới long trọng trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Vào tháng 3/2023, Khánh Thi bất ngờ thông báo mang bầu con thứ 3 ở tuổi 41. Cho đến hiện tại khi đã có 2 con nhỏ và sắp sinh con thứ 3, nữ kiện tướng vẫn là người hướng dẫn và giúp Phan Hiển rất nhiều trong sự nghiệp. Khánh Thi là hình mẫu phụ nữ giỏi giang, thành công được đông đảo người hâm mộ thể thao Việt Nam dõi theo và chúc phúc.