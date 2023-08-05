Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào

Hậu trường 05/08/2023 14:45

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đã khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới. Đáng chú ý, nam vũ công đã gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào.

Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi Khánh ThiPhan Hiển đã chính thức 'nên duyên vợ chồng' bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào cuối năm 2022. Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được một phen phấn khích.

Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đã khoe loạt ảnh gia đình bên cạnh bà xã Khánh Thi và hai con. Theo đó, anh còn đính kèm dòng trạng thái đầy ngọt ngào dành cho gia đình mình: "Thứ quý giá nhất của tôi không phải nhà lầu siêu xe hay đồng hồ đắt tiền mà đó chính là một gia đình cũng nhờ phước đức của ông bà để lại mà Hiển mới may mắn có được ngày hôm nay. Đang rất háo hức để đón thêm 1 thành viên mới nữa".
Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 2

Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 3
Phan Hiển ngọt ngào gọi 'gia đình' là thứ quý giá nhất

 Không chỉ thế, Phan Hiển còn gọi bà xã của mình bằng ngôn từ cực trân trọng và dễ thương: "Nữ hoàng của lòng tôi". Có thể thấy, trong ảnh, Khánh Thi và Phan Hiển diện tông đen sang trọng. Dù đang bầu bí, Khánh Thi vẫn rất tươi tắn và nhuận sắc.

Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 4Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 5

Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 6
Phan Hiển còn gọi bà xã Khánh Thi là "Nữ hoàng của lòng tôi"

 

Khánh Thi đang bước vào những ngày cuối của thai kì. Trong suốt hành trình thai kì cả mẹ và bé đều khoẻ mạnh. Khánh Thi cho biết ở lần mang thai thứ 3, cô đã tăng lên 9 kg, em bé cũng "trộm vía" cân nặng đủ tiêu chuẩn.

Bầu bí lần 3 ở độ tuổi 41, Khánh Thi được chồng cưng chiều hết mực. Khi xuất hiện trong các sự kiện, ‘nữ kiện tướng dancesport’ đã được ông xã tháp tùng và liên tục ở bên cạnh chăm sóc quan tâm. Trong mắt Khánh Thi, Phan Hiển là người đàn ông chu đáo, ngọt ngào, luôn nhường nhịn vợ. Mỗi khi song hành, anh luôn chăm sóc cô từng ly từng tý.

Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào - Ảnh 7
Bầu bí lần 3 ở độ tuổi 41, Khánh Thi được chồng cưng chiều hết mực

 

Khánh Thi và Phan Hiển chính thức về chung một nhà hồi tháng 12/2022. Phan Hiển từng thổ lộ với vợ trong nước mắt: "Con số mười ba năm rất dài. Mọi người biết vì sao không. Chắc chắn tôi chưa bao giờ nói với Khánh Thi tôi rất sợ khi chúng tôi đến với nhau mọi người lời ra tiếng vào rất nhiều. Tôi sợ nhất là mời đám cưới không ai đi. Chúng tôi bị rất nhiều người nói, có người lại rất ngưỡng mộ nhưng có những người rất ghét. Thời điểm đó gần như không một ai ủng hộ chúng tôi nên chúng tôi rất sợ đám cưới không có người. Nhưng hôm nay đúng là không có chỗ ngồi. Tôi rất cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đối với anh, em là người phụ nữ rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng thực ra anh biết em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù em có giỏi giang như thế nào nhưng khi về nhà em vẫn là người phụ nữ yếu đuối. Anh thấy em khóc rất nhiều. Anh không muốn nhìn em khóc và anh hy vọng từ thời điểm này anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em".

Không chỉ có quý tử tài năng, ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng bộc lộ khả năng vũ đạo và thần thái tự tin hơn hẳn bố mẹ

Không chỉ có quý tử tài năng, ái nữ nhà Khánh Thi - Phan Hiển cũng bộc lộ khả năng vũ đạo và thần thái tự tin hơn hẳn bố mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô nhảy cùng con gái Anna trên nền nhạc hot trend trên mạng xã hội. Đáng chú ý, cô bé Anna có màn vũ đạo một cách thuần thục và đẹp mắt khiến netizen ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Phan Hiển Khánh Thi vbiz

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