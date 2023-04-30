Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3

Hậu trường 30/04/2023 14:59

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đã khoe khoảnh khắc đầy tình cảm khi cùng bà xã Khánh Thi và gia đình nhỏ có chuyến du lịch biển vào dịp lễ lớn. Đáng chú ý, diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' khi mang thai thứ 3.

Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi đã chính thức 'nên duyên vợ chồng' bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào tháng 12/2022. Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được phen phấn khích.

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đã khoe ảnh cùng bà xã Khánh Thi và gia đình nhỏ đi biển vào dịp lễ lớn. Theo đó, Phan Hiển đã chia sẻ những khoảnh khắc đầy tình cảm, vui vẻ của các thành viên trong gia đình giữa làn nước trong xanh kèm theo dòng trạng thái đầy ngọt ngào.

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 2Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 3Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 4Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 5

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 6
 Phan Hiển đã khoe khoảnh khắc đầy vui vẻ, tình cảm cùng bà xã Khánh Thi và gia đình nhỏ trong chuyến du lịch biển - Ảnh: Chụp màn hình & FBNV

 

Đáng chú ý, diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi khoe cận cảnh vòng 2 ở lần mang thai thứ 3. Dễ dàng nhận thấy body của Khánh Thi nay đã có dấu hiệu tăng cân hơn đôi chút nhưng nhan sắc của cô vẫn rạng ngời và quyến rũ. Đặc biệt, ở góc nhìn nghiêng, bụng bầu của 'nữ hoàng dancesport' mới lộ rõ. Đây cũng là một trong lần hiếm hoi Khánh Thi lộ diện với vóc dáng thật kể từ sau khi xác nhận mang thai lần 3.

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 7
Khánh Thi lộ rõ bụng bầu khi mang thai lần 3 - Ảnh: FBNV

 

Bầu bí lần 3 ở độ tuổi 41, Khánh Thi được chồng cưng chiều hết mực. Gần đây, xuất hiện một sự kiện, ‘nữ kiện tướng dancesport’ đã được ông xã tháp tùng và liên tục ở bên cạnh chăm sóc quan tâm.

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3 - Ảnh 8
Bầu bí lần 3 ở độ tuổi 41, Khánh Thi được chồng cưng chiều hết mực - Ảnh: Internet

 

Bà xã Phan Hiển cho biết lần mang thai này bản thân cảm thấy cơ thể yếu đi rất nhiều, nghén suốt trong 4 tháng đầu: "Tôi là đẻ đến em bé thứ 3, vừa mới bắt đầu có bầu thôi là cơ thể mệt. Hơn nữa là sau đợt Covid sức khoẻ xuống và có 1 điều rất quan trọng nhìn rõ thực tế là tôi đã 41 tuổi rồi. Người ta thường nói là sau 37 tuổi thì không nên sinh em bé. Đấy là lời khuyên thôi nhưng mà tôi thích đẻ”.

Tuy nhiên, kiện tướng dancesport luôn suy nghĩ vui vẻ và tích cực vì được ông xã Phan Hiển đồng hành cạnh bên: "Cũng nghĩ là mình một vận động viên, có thừa về sức khoẻ nên là không quá lo lắng nhưng mà rõ ràng lần thứ 3 này mới từ tháng thứ nhất đến tháng thứ 4 thôi mà tôi nghén đúng nghĩa là vật vã luôn. Thích được ăn, được ngủ, được cáu nên là chồng rất áp lực”.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển lên đồ sang chảnh đi ăn cưới, sắc vóc 'mẹ bầu' Khánh Thi gây chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân, gia đình Khánh Thi – Phan Hiển đã đăng tải khoảnh khắc lên đồ cực sang chảnh đi ăn cưới. Sắc vóc của Khánh Thi trong thời kì bầu bí lần 3 thu hút sự chú ý của netizen.

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