Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh'

Hậu trường 04/07/2023 20:03

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ một điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc sau nhiều năm ‘kề vai sát cánh’ cùng ông xã Phan Hiển.

Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển đã chính thức 'nên duyên vợ chồng' bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào cuối năm 2022. Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được phen phấn khích.

Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh' - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của Khánh Thi - Phan Hiển

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc sau nhiều năm ‘kề vai sát cánh’ cùng ông xã Phan Hiển. Theo đó, cô cho biết: "Điều mang lại hạnh phúc cho Thi là gia đình mình và gia đình ông xã ủng hộ yêu thương. Ông xã thì vẫn chịu khó với sự nghiệp thể thao".

Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh' - Ảnh 2

Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh' - Ảnh 3
Khánh Thi cảm thấy hạnh phúc khi được ông xã Phan Hiển và gia đình ủng hộ yêu thương

 

Bầu bí lần 3 ở độ tuổi 41, Khánh Thi được chồng cưng chiều hết mực. Khi xuất hiện trong các sự kiện, ‘nữ kiện tướng dancesport’ đã được ông xã tháp tùng và liên tục ở bên cạnh chăm sóc quan tâm. Trong mắt Khánh Thi, Phan Hiển là người đàn ông chu đáo, ngọt ngào, luôn nhường nhịn vợ. Mỗi khi song hành, anh luôn chăm sóc cô từng ly từng tý.

Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh' - Ảnh 4
Khánh Thi luôn được ông xã tháp tùng trong sự kiện và liên tục ở bên cạnh chăm sóc

 

Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh' - Ảnh 5
 'Mẹ bầu' Khánh Thi vẫn có mặt đồng hành cùng Phan Hiển và con trai cả Kubi trong các cuộc thi quốc tế

 

Mang thai hơn 6 tháng, Khánh Thi tự cảm nhận cơ thể đang ngày càng nặng nề. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng làm việc và hỗ trợ ông xã lên lịch tập và thi đấu. Nhiều tháng qua mẹ bầu Khánh Thi vẫn có mặt đồng hành cùng Phan Hiển và con trai cả Kubi trong các cuộc thi quốc tế với vai trò huấn luyện viên và người lo công tác hậu cần.

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3

Diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi hiếm hoi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' trong lần mang bầu thứ 3

Mới đây, trên trang cá nhân, Phan Hiển đã khoe khoảnh khắc đầy tình cảm khi cùng bà xã Khánh Thi và gia đình nhỏ có chuyến du lịch biển vào dịp lễ lớn. Đáng chú ý, diện trang phục bikini đầy quyến rũ, Khánh Thi khoe cận cảnh vòng 2 'lộ rõ' khi mang thai thứ 3.

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