Khánh Thi tiết lộ một điều Phan Hiển đã làm khiến cô hạnh phúc sau hơn 1 thập kỉ 'kề vai sát cánh'

Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển đã chính thức 'nên duyên vợ chồng' bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào cuối năm 2022. Hậu kết hôn không lâu, vừa qua, Khánh Thi - Phan Hiển đã vô cùng hạnh phúc thông báo tổ ấm nhỏ của gia đình sắp chào đón nhóc tỳ thứ ba khiến người hâm mộ được phen phấn khích.

Mới đây, trên trang cá nhân, Khánh Thi đã chia sẻ điều khiến cô cảm thấy hạnh phúc sau nhiều năm ‘kề vai sát cánh’ cùng ông xã Phan Hiển. Theo đó, cô cho biết: "Điều mang lại hạnh phúc cho Thi là gia đình mình và gia đình ông xã ủng hộ yêu thương. Ông xã thì vẫn chịu khó với sự nghiệp thể thao".

Khánh Thi cảm thấy hạnh phúc khi được ông xã Phan Hiển và gia đình ủng hộ yêu thương

Bầu bí lần 3 ở độ tuổi 41, Khánh Thi được chồng cưng chiều hết mực. Khi xuất hiện trong các sự kiện, ‘nữ kiện tướng dancesport’ đã được ông xã tháp tùng và liên tục ở bên cạnh chăm sóc quan tâm. Trong mắt Khánh Thi, Phan Hiển là người đàn ông chu đáo, ngọt ngào, luôn nhường nhịn vợ. Mỗi khi song hành, anh luôn chăm sóc cô từng ly từng tý.

Khánh Thi luôn được ông xã tháp tùng trong sự kiện và liên tục ở bên cạnh chăm sóc

'Mẹ bầu' Khánh Thi vẫn có mặt đồng hành cùng Phan Hiển và con trai cả Kubi trong các cuộc thi quốc tế

Mang thai hơn 6 tháng, Khánh Thi tự cảm nhận cơ thể đang ngày càng nặng nề. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng làm việc và hỗ trợ ông xã lên lịch tập và thi đấu. Nhiều tháng qua mẹ bầu Khánh Thi vẫn có mặt đồng hành cùng Phan Hiển và con trai cả Kubi trong các cuộc thi quốc tế với vai trò huấn luyện viên và người lo công tác hậu cần.