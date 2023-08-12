Khánh Thi bất lực trước màn 'nịnh vợ' đầy ẩn ý của Phan Hiển, sự thật phía sau khiến ai cũng bật cười!

Hậu trường 12/08/2023 09:52

Màn tung hứng giữa Khánh Thi và Phan Hiển trên mạng xã hội khiến dân tình thích thú.

Sau 13 năm gắn bó và có với nhau hai nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi Khánh Thi – Phan Hiển đã chính thức 'nên duyên vợ chồng' bằng một lễ cưới đẹp như mơ dưới sự chứng kiến và chúc phúc từ người thân cùng đông đảo bạn bè thân thiết vào cuối năm 2022. Chỉ gần nửa năm sau đám cưới, cả 2 hạnh phúc thông báo gia đình sẽ đón thêm nhóc tỳ thứ ba.

Mới đây, trên tài khoản cá nhân, Khánh Thi đã không giấu khỏi sự bất lực khi chứng kiến màn làm thơ "nịnh vợ" của Phan Hiển. Cụ thể nam kiện tướng đã khéo léo viết: "Tâm hồn này đẹp như mùa thu Paris. Và điều anh cần là đèo em trên con xe".

Khánh Thi bất lực trước màn 'nịnh vợ' đầy ẩn ý của Phan Hiển, sự thật phía sau khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 1
Mới đây, trên tài khoản cá nhân, Khánh Thi đã không giấu khỏi sự bất lực khi chứng kiến màn làm thơ "nịnh vợ" của Phan Hiển

Ngay lập tức Khánh Thi đã thốt lên: "Ôi sao có thể chèo kéo dai dẳng vậy". Đáp lại bà xã, Phan Hiển vui vẻ trêu đùa: "Có đâu. Anh chỉ làm thơ cho em đọc thôi".

Được biết, Phan Hiển rất mê xe moto, cho nên có vẻ anh đang muốn vợ mua cho mình con xe mới. Vào năm ngoái, Khánh Thi từng "chơi lớn" chi số tiền "khủng" để mua xe mô tô tặng ông xã nhân dịp anh đạt ba huy chương Vàng tại SEA Games 31. Khánh Thi đã âm thầm ghi nhớ thông tin chiếc xe chồng yêu thích, và đặt mua từ sớm để tạo bất ngờ cho chồng.

Khánh Thi bất lực trước màn 'nịnh vợ' đầy ẩn ý của Phan Hiển, sự thật phía sau khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 2
Phan Hiển rất mê xe moto, cho nên có vẻ anh đang muốn vợ mua cho mình con xe mới

Hiện tại Khánh Thi đang ở những tháng cuối thai kì nhưng vẫn tất bật với nhiều vai trò khác nhau. Ngoài công việc giảng dạy, điều hành trung tâm dạy nhảy nữ kiện tướng còn chăm sóc tổ ấm nhỏ. Phan Hiển dù đang đi công tác ở trời Tây, nhưng anh vẫn cố gắng hỏi thăm, quan tâm vợ và các con.

Khánh Thi bất lực trước màn 'nịnh vợ' đầy ẩn ý của Phan Hiển, sự thật phía sau khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 3
Hiện tại Khánh Thi đang ở những tháng cuối thai kì nhưng vẫn tất bật với nhiều vai trò khác nhau

Trên trang cá nhân, nam kiện tướng không ngần ngại bày tỏ tình yêu dành cho bà xã hơn tuổi. Trong đám cưới, Phan Hiển từng thổ lộ với vợ trong nước mắt: "Con số mười ba năm rất dài. Mọi người biết vì sao không. Chắc chắn tôi chưa bao giờ nói với Khánh Thi tôi rất sợ khi chúng tôi đến với nhau mọi người lời ra tiếng vào rất nhiều. Tôi sợ nhất là mời đám cưới không ai đi. Chúng tôi bị rất nhiều người nói, có người lại rất ngưỡng mộ nhưng có những người rất ghét. Thời điểm đó gần như không một ai ủng hộ chúng tôi nên chúng tôi rất sợ đám cưới không có người. Nhưng hôm nay đúng là không có chỗ ngồi. Tôi rất cảm ơn mọi người rất nhiều.

Khánh Thi bất lực trước màn 'nịnh vợ' đầy ẩn ý của Phan Hiển, sự thật phía sau khiến ai cũng bật cười! - Ảnh 4
Trong đám cưới, Phan Hiển từng thổ lộ với vợ trong nước mắt: Đối với anh, em là người phụ nữ rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng thực ra anh biết em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ..."

Đối với anh, em là người phụ nữ rất mạnh mẽ, quyết đoán nhưng thực ra anh biết em chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù em có giỏi giang như thế nào nhưng khi về nhà em vẫn là người phụ nữ yếu đuối. Anh thấy em khóc rất nhiều. Anh không muốn nhìn em khóc và anh hy vọng từ thời điểm này anh sẽ là một bờ vai vững chắc cho em".

Phan Hiển khoe ảnh gia đình trước thềm đón thêm thành viên mới, gọi 'yêu' bà xã Khánh Thi bằng một từ đầy ngọt ngào

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