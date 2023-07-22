Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp "vượt cạn" vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà

Mới đây, bà xã Phan Hiển vừa xuất hiện tại Lễ khai mạc kỳ thi thể thao tại TP.HCM cùng ông xã với thiết kế hồng xinh xắn.

Khánh Thi được biết đến là một trong những mỹ nhân làng dancesport Việt Nam. Cô cùng với ông xã Phan Hiển - người từng là học trò của mình là những người đặt nền móng cho môn thể thao này của nước nhà. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên chụp hình mang bầu, Khánh Thi đã chứng tỏ sự quyến rũ và đẹp đẽ của mình. Không ngại cao gót, không ngại váy xinh, cô khéo léo khoe dáng mượt mà trong những bộ váy tôn lên sự quyến rũ và sự trắng đẹp của cơ thể mang bầu.

Với nhiều người không biết đi cao gót thì đôi slingback này có phần hơi mạo hiểm với sức khỏe và độ thăng bằng của mẹ bầu. Tuy nhiên, thực tế so chiều cao lẫn kinh nghiệm dancesport của Khánh Thi thì item này có thể nằm trong vùng an toàn.

Khánh Thi từng chia sẻ sau tam cá nguyệt đầu tiên, cô đỡ nghén nhiều và có thể trở lại với công việc, chỉ mệt khi đứng hoặc ngồi quá lâu. Mang thai ở tuổi 41, cô giữ được cơ thể săn chắc, chưa xuất hiện nhiều vết rạn da nhờ trước đó chăm chỉ luyện tập. Bà bầu hiện vẫn giữ được sự năng động, có thể nhảy múa nhẹ nhàng do đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong thể thao. Bà mẹ đông con thường trấn an người hâm mộ trong nhiều clip đi cao gót thể hiện vũ đạo với ông xã.