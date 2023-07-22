Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp "vượt cạn" vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà

Hậu trường 22/07/2023 00:00

41 tuổi bầu lần thứ 3 nhưng Khánh Thi vẫn cực xinh tươi và tràn đầy năng lượng.

Khánh Thi được biết đến là một trong những mỹ nhân làng dancesport Việt Nam. Cô cùng với ông xã Phan Hiển - người từng là học trò của mình là những người đặt nền móng cho môn thể thao này của nước nhà. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên chụp hình mang bầu, Khánh Thi đã chứng tỏ sự quyến rũ và đẹp đẽ của mình. Không ngại cao gót, không ngại váy xinh, cô khéo léo khoe dáng mượt mà trong những bộ váy tôn lên sự quyến rũ và sự trắng đẹp của cơ thể mang bầu.

Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 1

Mới đây, bà xã Phan Hiển vừa xuất hiện tại Lễ khai mạc kỳ thi thể thao tại TP.HCM cùng ông xã với thiết kế hồng xinh xắn. 

Với nhiều người không biết đi cao gót thì đôi slingback này có phần hơi mạo hiểm với sức khỏe và độ thăng bằng của mẹ bầu. Tuy nhiên, thực tế so chiều cao lẫn kinh nghiệm dancesport của Khánh Thi thì item này có thể nằm trong vùng an toàn.

Khánh Thi từng chia sẻ sau tam cá nguyệt đầu tiên, cô đỡ nghén nhiều và có thể trở lại với công việc, chỉ mệt khi đứng hoặc ngồi quá lâu. Mang thai ở tuổi 41, cô giữ được cơ thể săn chắc, chưa xuất hiện nhiều vết rạn da nhờ trước đó chăm chỉ luyện tập. Bà bầu hiện vẫn giữ được sự năng động, có thể nhảy múa nhẹ nhàng do đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong thể thao. Bà mẹ đông con thường trấn an người hâm mộ trong nhiều clip đi cao gót thể hiện vũ đạo với ông xã. 

Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 2
Ở tháng thứ 5 thai kỳ, Khánh Thi cho biết size bụng của cô hiện tương đương kích cỡ khi bầu 7 tháng ở hai lần trước. Hiện sức khỏe cô tốt, có thể đảm nhận tất cả công việc như trước khi mang thai. Kiện tướng dancesport không quá lo lắng khi có thai ở tuổi tứ tuần, luôn giữ tinh thần thoải mái vì tin điều đó giúp em bé có thần thái vui vẻ khi chào đời.
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 3
Dù vẫn có nhiều ý kiến trái chiều với việc Khánh Thi đi cao gót nhưng có lẽ không ai hiểu rõ cơ thể và sức khỏe của Khánh Thi hơn chính bản thân cô.
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Sau ba tháng đầu nghén nặng, Khánh Thi trở lại hoạt động tích cực với nhiều vai trò. Bà bầu giữ thói quen diện váy bó sát, tự hào khoe vòng hai ngày một lớn dần tại sự kiện.
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 5
Những đôi giày cao gót của Khánh Thi đi đều có thiết kế nữ tính tới từ các thương hiệu đắt đỏ. Có 1 số đôi có chiều cao khá cao song nhìn chung chúng đều có quai cố định chắc chân, đôi giày Cinderella tới từ Mach & Mach này là 1 trong số đó.
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 6
Ở đời thường, Khánh Thi cũng yêu thích những trang phục trễ nải, tôn vòng một đầy đặn khi bầu bí. Kiện tướng dancesport diện váy maxi xẻ ngực cùng chồng đến dự buổi tổng kết năm học của con gái hồi cuối tháng 5.
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 7
Dáng váy này khiến nhiều khách mời không nhận ra Khánh Thi mang thai và chỉ khi cô cùng ông xã đan tay hình trái tim khoe bụng bầu hay tạo dáng trên bụng ân cần thì một số người mới biết và chúc mừng.
Khánh Thi ở tuổi 41: Sắp 'vượt cạn' vẫn không dứt cao gót, đồ bầu toàn váy xinh, khoe dáng cực mượt mà - Ảnh 8
Khánh Thi - Phan Hiển cực đẹp đôi

Khánh Thi sinh năm 1982, là một trong những người đặt nền móng cho bộ môn dancesport tại Việt Nam. Cô làm đám cưới với kiện tướng dancesport Phan Hiển vào tháng 12/2022, sau 7 năm sống như vợ chồng và đã có hai con Kubi, Anna. Cô hiện mang thai ở tháng thứ 5, muốn giữ kín thông tin về giới tính em bé trong bụng.

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