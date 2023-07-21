Những mối tình 'lệch tuổi' từng gây bão showbiz Việt nhưng lại chia tay trong tiếc nuối

Nhớ lại trước đó, trong chương trình Sau ánh hào quang hồi năm 2017, Kiều Minh Tuấn từng khiến Cát Phượng và khán phòng rơi nước mắt khi chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích".

Sau 15 năm bên nhau, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn bất ngờ thông báo "đường ai nấy đi" khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Theo Cát Phượng, trong suốt thời gian ở bên nhau, Kiều Minh Tuấn đã hết lòng chăm sóc cho cô và bé Bom - con trai riêng của cô. Thậm chí, bé Bom còn xem Kiều Minh Tuấn như người nhà.

Đầu tháng 6 vừa qua, Cát Phượng thừa nhận đang hẹn hò bạn trai Việt Kiều. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên cho biết 8 tháng sau khi kết thúc với người cũ, cô tìm được hạnh phúc mới - một khán giả lâu năm của mình. Bạn trai của Cát Phượng không hoạt động nghệ thuật và hiện sống ở nước ngoài. Cả hai đang yêu xa và chưa có dịp gặp gỡ ngoài đời. Tuy nhiên, mỗi ngày bạn trai đều nhắn tin hỏi han và quan tâm cô hết mực.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, cặp đôi liên tiếp vướng nghi vấn trục trặc vì Cát Phượng liên tục đăng tải những dòng trạng thái buồn chán, mệt mỏi. Trước những đồn đoán, cả hai đều giữ im lặng. Cho đến hơn một năm sau khi chia tay, Cát Phượng mới chính thức lên tiếng xác nhận.

Kiều Minh Tuấn từng khiến Cát Phượng và khán phòng rơi nước mắt khi chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi nói, tôi yêu bà đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác nếu thích"

Angela Phương Trinh và bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Đầu tháng 1/2015, trên trang cá nhân, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bất ngờ tung ra một bài đăng dài với những lời lẽ mùi mẫn, công khai chuyện hẹn hò với Angela Phương Trinh. Đồng thời, nam bác sĩ này còn đính kèm những bức ảnh đôi cực tình tứ với "bà mẹ nhí". Vụ việc này từng khiến Vbiz được một phen xôn xao bàn tán. Tuy nhiên tại thời điểm đó, Angela Phương Trinh lại quyết giữ im lặng không lên tiếng phản hồi về thực hư mối quan hệ này.

Đầu tháng 1/2015, trên trang cá nhân, bác sĩ Chiêm Quốc Thái bất ngờ tung ra một bài đăng dài với những lời lẽ mùi mẫn, công khai chuyện hẹn hò với Angela Phương Trinh

Sau đó, khi cả 2 chính thức đường ai nấy đi", Angela Phương Trinh mới thừa nhận từng có quan hệ yêu đương với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cô cho biết do cảm thấy không hợp nhau, anh kiểm soát cô quá chặt, đòi kết hôn trong khi cô muốn hoạt động nghệ thuật, nên hai người đã chia tay. Cuộc chia tay này không mấy êm đẹp khi cả 2 liên tục đấu tố nhau trên truyền thông.

Sau đó, khi cả 2 chính thức đường ai nấy đi", Angela Phương Trinh mới thừa nhận từng có quan hệ yêu đương với bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Hàng loạt những tin đồn về việc lừa tình, tiền, chen vào hôn nhân người khác làm cái tên Angela Phương Trinh xuất hiện dày đặc trên các báo. "Bà mẹ nhí" bị tố xin tiền bác sĩ đại gia mua bình chọn khi cô đang tham gia một sân chơi trên truyền hình. Tuy nhiên, sau đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái phủ nhận thông tin và cho biết thêm: "Sau vụ lùm xùm, tôi và Trinh đã cắt đứt liên lạc, chính thức chia tay. Sau khi chia tay, tôi có nhắn tin cho Trinh rằng tôi tặng cô ấy tất cả những món quà và số tiền mà tôi đã đưa cho Trinh. Ngay cả việc tôi đã đưa ba Trinh mượn số tiền lớn để trả nợ, tôi cũng nói rằng tôi biếu bác".

Sau khi hợp tác trong phim truyền hình Lặng yên dưới vực sâu (2017), Hương Giang và Đình Tú trở thành một cặp đôi "phim giả tình thật". Mối tình của họ từng nhận về không ít lời bàn tán tiêu cực bởi Hương Giang đã qua một đời chồng và có con gái riêng, Đình Tú lại kém nữ diễn viên 3 tuổi.

Tuy nhiên, vượt qua nhiều thử thách, cặp đôi đã nắm tay nhau đi đến năm thứ 5 của mối tình này và được coi là một trong những "cặp chị - em" đẹp nhất showbiz Việt. Hương Giang từng cho biết, cô yêu Đình Tú ở sự chân thành, luôn hết lòng với cô và con gái. Cô dành sự tin tưởng đặc biệt cho Đình Tú khi anh liên tục đóng phim với nhiều bạn diễn nữ xinh đẹp.

Sau khi hợp tác trong phim truyền hình Lặng yên dưới vực sâu (2017), Hương Giang và Đình Tú trở thành một cặp đôi "phim giả tình thật"

Đến tháng 12/2021, cộng đồng mạng bỗng dấy lên tin đồn cặp đôi rạn nứt khi xem đoạn clip Hương Giang bật khóc sau bình luận của một khán giả nhắc về chuyện tình của cô và Đình Tú. Fans của cô chỉ trích Đình Tú có nhiều hành động thân mật với Phan Minh Huyền. Cặp đôi sau đó lên tiếng khẳng định mối quan hệ của họ vẫn bình thường, và Minh Huyền ''vô tội'' trong chuyện này.

Trưa 13/5 vừa qua, Hương Giang bất ngờ thông báo trên trang cá nhân chuyện đã ''đường ai nấy đi'' với diễn viên Đình Tú

Trưa 13/5 vừa qua, Hương Giang bất ngờ thông báo trên trang cá nhân chuyện đã ''đường ai nấy đi'' với diễn viên Đình Tú. ''Không kể chuyện gì xảy ra, đó đều là chuyện cần phải xảy ra. Không kể sự tình bắt đầu vào thời khắc nào, đó đều là thời khắc đúng đắn. Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai!" - dòng chia sẻ của Hương Giang cho thấy cô nhìn nhận khá văn minh khi quyết định kết thúc mối tình 5 năm. Mối tình này cũng từng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.