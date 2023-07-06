Những 'mẫu hậu' xinh đẹp, trẻ trung của sao Việt, tuổi 'xế chiều' được con phụng dưỡng hết lòng

Bà Vương Kiều Oanh – mẹ của Hoa hậu Hà Kiều Anh xuất thân từ một gia đình gia giáo, có bố là kiến trúc sư giỏi, từng làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, mẹ là phụ nữ Hà Nội. Năm 1977, bà tốt nghiệp khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và sau đó phát triển bản thân trở thành nữ doanh nhân thành đạt.

Người hâm mộ không chỉ yêu mến sự có hiếu của các ngôi sao hàng đầu Vbiz, ngoài ra ngưỡng mộ cuộc sống tuổi ''xế chiều'' vô cùng an nhàn, thảnh thơi của các bậc thân sinh của nhiều ngôi sao. Trong số những bà mẹ nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất là: mẹ của Hà Kiều Anh, mẹ của Bảo Anh, mẹ của Ninh Dương Lan Ngọc,...những ''quý bà'' sở hữu nhan sắc xinh đẹp, diện mạo trẻ trung dù đã ngoài 50.

Nay ở tuổi U70, bà Vương Kiều Oanh vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng. Bà sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con gái và các cháu. Hà Kiều Anh nói, cô và mẹ giống như những người bạn tri kỷ. Hai mẹ con đều trò chuyện với nhau hằng ngày về việc chăm sóc các con hay kinh doanh, cho dù bà ở Việt Nam hay ở Mỹ.

Trong mắt Hà Kiều Anh, mẹ là người phụ nữ chuẩn Hà Nội xưa, thanh lịch, đảm đang và nhẹ nhàng, không bao giờ to tiếng với ai. Tính cách mạnh mẽ, nóng nảy của cô đối lập với mẹ. Hoa hậu giống mẹ ở sở thích chăm sóc gia đình.

Nay ở tuổi U70, bà Vương Kiều Oanh vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng

Với gương mặt phúc hậu, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ, bà Kiều Oanh được nhận xét là không hề thua kém khi đọ sắc với con gái tuổi tứ tuần. Những nếp nhăn đương nhiên của tuổi U70 không làm giảm vẻ đẹp cũng như độ sang trọng, quý phái của bà.

Với gương mặt phúc hậu, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ, bà Kiều Oanh được nhận xét là không hề thua kém khi đọ sắc với con gái

Mẹ của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc

Mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc là một người đam mê nghệ thuật từ nhỏ, nhưng vì gia cảnh khó khăn nên bà đã từ bỏ ước mơ, khi có con gái bà muốn hướng con theo lĩnh vực này.

Ninh Dương Lan Ngọc khi thi đại học ba thì hướng nữ diễn viên làm công an còn mẹ thì hướng đi theo nghệ thuật và hai người giành nhau. Tuy nhiên, nhờ vào sự ủng hộ hết mình của mẹ, Ninh Dương Lan Ngọc giờ đây là một trong những cái tên có sức hút mạnh mẽ cho điện ảnh Việt.

Mẹ của Ninh Dương Lan Ngọc được nhận xét là một mỹ nhân thời trẻ, nữ diễn viên thừa hưởng nét đẹp từ mẹ

Được biết, mẹ nữ diễn viên đã phải bương trải kinh doanh quần áo để có kinh tế lo cho các con ăn học. Vì bận rộn làm ăn nên mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc không thể quan tâm đến con cái được sát sao. Hiện tại, khi kinh tế đã ổn định, mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc đã theo sát con được nhiều hơn và là hậu phương vững chắc cho nữ diễn viên phát triển.

Mẹ Ninh Dương Lan Ngọc chính là người tiếp thêm động lực cho ước mơ của nữ diễn viên

Ngoài quan tâm đến con gái, mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc đang tận hưởng cuộc sống điểm 10 cả vật chất lẫn tinh thần. Cô được con gái hiếu thảo tặng cho biệt thự triệu đô. Thi thoảng còn được con gái nổi tiếng đưa đi du hí ở khắp nơi, tặng những món quà xa xỉ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Sắc vóc mặn mà, xinh đẹp của mẹ Ninh Dương Lan Ngọc dù đã ngoài 50

Mẹ của ca sĩ Bảo Anh

Trong một số lần xuất hiện tại các sự kiện để ủng hộ con gái, mẹ của Bảo Anh nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp. Nữ ca sĩ thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Mẹ của Bảo Anh hiện làm chủ một cửa hàng cháo gà tại TP HCM.

Mẹ của nữ ca sĩ Bảo Anh được nhiều lời khen về vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp

Bảo Anh chia sẻ, cô từng bị mẹ ngăn cấm theo đuổi nghiệp ca hát vì lắm thị phi. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm, cô đã thuyết phục được mẹ thay đổi suy nghĩ. Bà luôn có mặt ủng hộ con gái tại các cuộc thi lớn hoặc các sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của cô.

Hiện tại, bà được con gái phụng dưỡng và mua tặng nhà và xe trị giá tiền tỷ khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Bà luôn có mặt ủng hộ con gái tại các cuộc thi lớn hoặc các sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc của con gái

Bảo Anh mua tặng mẹ nhà xịn xe sang khiến nhiều người ngưỡng mộ

Mẹ của NTK Lý Quí Khánh

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh xuất thân từ một gia đình nhiều đời giàu có tại TP HCM. Tuy không tiết lộ nhiều về mẹ nhưng Lý Quí Khánh luôn dành cho bà sự nể trọng trong mọi phương diện, đặc biệt là gu thời trang thời thượng, quý phái. Anh từng chia sẻ, anh thiết kế đồ cho mẹ từ bé và mẹ cũng chính là một trong những khách hàng đầu tiên của mình. Khi mới trở thành nhà thiết kế, Lý Quí Khánh nhận được sự hỗ trợ, động viên lớn từ mẹ.

NTK Lý Quí Khánh và người mẹ xinh đẹp, quý phái

Trong một số bức ảnh hiếm hoi được chia sẻ, mẹ Lý Quí Khánh trông rất xinh đẹp, trẻ trung với gu ăn mặc thời thượng, làm nổi bật lợi thế cơ thể và phong thái quyền quý, sang trọng.