Mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc U60 được con gái tặng nhà đẹp, tuổi 'xế chiều' không cần lo nghĩ vì quá viên mãn

Mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc là một người phụ nữ cực kỳ giỏi giang và xinh đẹp. Cô nàng ''tậu'' hẳn cho mẹ biệt thự xa hoa lộng lẫy để an dưỡng tuổi ''xế chiều''.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nghệ sĩ hàng đầu trong làng điện ảnh Việt Nam. Bên cạnh sự nghiệp thành công của mình, gia đình của nữ diễn viên cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt là mẹ ruột. Ninh Dương Lan Ngọc là mộ nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Ninh Dương Lan Ngọc cho biết gia đình là tất cả những gì quan trọng nhất với cô Ninh Dương Lan Ngọc luôn giành sự quan tâm đặc biệt đến mẹ ruột Khi tiết lộ về mẹ, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: “Mẹ từ hồi nhỏ đã mê nghệ thuật rồi nên khi tôi thi đại học ba thì hướng tôi làm công an còn mẹ thì hướng đi theo nghệ thuật và hai người giành nhau…”. Khi Ninh Dương Lan Ngọc chọn nghệ thuật để theo đuổi, mẹ đã trở thành tri kỷ của cô.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ hình mẹ hồi trẻ và bản thân của hiện tại khiế người hâm mộ thích thú Mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc yêu nghệ thuật nhưng cuộc sống mưu sinh đẩy bà trở thành một người kinh doanh quần áo. Vì bận rộn làm ăn nên mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc không thể quan tâm đến con cái sát sao. "Mẹ buôn bán, để cho các con tự phát triển, không có nhắc nhở quá nhiều là các con phải sống như thế nào - Ninh Dương Lan Ngọc nhớ lại. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết mẹ cô là người phụ nữ xinh đẹp và tài năng Hiện tại khi cuộc sống kinh tế đã ổn định, mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc lui về chăm sóc các cháu. Trước đó, Lan Ngọc từng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tặng cho mẹ biệt thự triệu đô. Trong căn biệt thự, mọi ngóc ngách đều được trang hoàng lộng lẫy. Dù chỉ ưu tiên sử dụng những tông màu đơn giản như đen và trắng, song căn biệt thự của Lan Ngọc vẫn toát lên sự sang trọng.

Căn biệt thự xa hoa lộng lẫy của Ninh Dương Lan Ngọc tặng cho mẹ ruột Ninh Dương Lan Ngọc còn từng chia sẻ rằng, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 mỗi năm, Lan Ngọc muốn tặng mẹ những món trang sức quý giá để thể hiện tấm lòng biết ơn với đấng sinh thành. Mẹ lại chê quà "đắt quá" rồi bảo Ngọc đừng mua khiến cô bối rối. Cô nói vui rằng để mẹ không mất công từ chối nhiều lần nên cô đã ''tậu'' hẳn một ngôi nhà cho mẹ. Ninh Dương Lan Ngọc luôn muốn giành những điều tốt nhất cho mẹ Nữ diễn viên thừa nhận mình đã trải qua không ít khó khăn khi dấn thân vào showbiz, nhưng mẹ chính là điểm tựa vững nhất để cô vượt qua tất cả mọi thứ. Hiện tại, nữ diễn viên không sống cùng gia đình mà ra ngoài tự lập. Dù công việc bận rộn, Lan Ngọc vẫn dành nhiều thời gian cho người thân. Cô thường về nhà dùng bữa cùng bố mẹ, vui đùa cùng các cháu. Những khoảnh khắc đáng yêu này được nữ diễn viên chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết mẹ là động lực giúp cô vượt qua gian nan khó khăn Những khoảnh khắc đáng yêu của gia đình được nữ diễn viên chia sẻ trên Instagram

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