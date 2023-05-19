Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ diện váy cưới khiến người hâm mộ xôn xao

Ninh Dương Lan Ngọc khoe ảnh diện váy cưới khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Mới đây nhất, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến fan "đứng ngồi không yên" khi xuất hiện trong chiếc đầm cưới đầy hiện đại, phá cách. Thoạt nhìn, nhiều khán giả còn cho rằng nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu đang trong một buổi chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho ngày trọng đại. Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện lầy lội khi diện váy cưới. Trước nay, cô nàng được biết đến với tính cách vui vẻ, lầy lội. Không thể phủ nhận cô nàng vẫn luôn rất xinh đẹp. Thực tế, đây chỉ là khoảnh khắc cô nàng đi chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng người bạn thân của mình là Lucie Nguyễn, không có chuyện Ninh Dương Lan Ngọc chụp ảnh cưới, chuẩn bị lên xe hoa. Người đẹp viết: "Ngây thơ lên em ơi. Em đào đâu ra nữa 33 tuổi rồi". Dưới phần bình luận, nhiều khán giả tò mò và giục nữ diễn viên sớm lấy chồng.

Nhan sắc "ngọc nữ màn ảnh" ở tuổi 33 gây thương nhớ. Tuy nhiên chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của Ninh Dương Lan Ngọc trong đầm cưới, nhiều fan đã háo hức, mong nữ diễn viên sớm báo tin vui đến khán giả vào một ngày không xa. Hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc diện váy cưới khiến fan xôn xao. Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu khối tài sản vạn người mơ ước. Tuy nhiên về cuộc sống đời tư, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn đang độc thân và ít chia sẻ với giới truyền thông lẫn khán giả.

Sắc vóc không phải dạng vừa của mỹ nhân Gái già lắm chiêu. Trước đó, Sơn Thạch và Lan Ngọc được khán giả “đẩy thuyền” nhiều năm nay vì mối quan hệ "trên tình bạn dưới tình yêu". Mặc dù cả hai không lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn thường xuyên lộ khoảnh khắc sát cánh bên nhau khiến fan hâm mộ càng đặt ra “hàng nghìn câu hỏi vì sao”. Người hâm mộ thường xuyên bắt gặp khoảnh khắc thân thiết của cô và S.T Sơn Thạch. Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc, giọng ca Thật Xa Thật Gần chia sẻ: "Tình cảm tôi dành cho Ninh Dương Lan Ngọc luôn tốt đẹp, tôi không muốn lợi dụng tình cảm đó để xuất hiện trong các sự kiện quan trọng". Ngoài ra, anh cũng thẳng thắn: "Tôi khẳng định luôn chúng tôi vẫn là những người bạn rất okela. Chỉ là do khán giả yêu thương S.T, yêu thương Lan Ngọc nên ghép đôi lại". Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu nhan sắc và sự nghiệp đáng mơ ước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ninh-duong-lan-ngoc-bat-ngo-dien-vay-cuoi-khien-nguoi-ham-mo-xon-xao-583571.html