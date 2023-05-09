Ninh Dương Lan Ngọc đã nói gì sau khi tiết lộ loạt dấu hiệu sức khoẻ gây lo lắng?

Không để người hâm mộ lo lắng, Ninh Dương Lan Ngọc nhanh chóng lên tiếng về tình trạng sức khỏe.

Sáng ngày 9/5, trên trang cá nhân, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc vừa chia sẻ dòng trạng thái với nội dung: "Đau họng, nhức đầu, ho, combo quen quen". Ngay lập tức, dòng trạng thái nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ các triệu chứng sức khoẻ khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Vào ngày 8/5, Lan Ngọc cũng tiết lộ cô đang bị đau mắt. Trước đó ngày 8/5, trên dòng tin tức, Lan Ngọc cũng tiết lộ cô đang bị đau mắt. Có thể thấy, trong khoảng thời gian ngắn, cô liên tục cập nhật tình trạng sức khoẻ đáng lo ngại. Ngay sau đó, nhiều nghệ sĩ Vbiz như: Tiến Luật, Nam Thư, ST Sơn Thạch,... và đông đảo người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm, động viên và mong muốn người đẹp có thể quan tâm đến sức khoẻ bản thân hơn.

Nhiều nghệ sĩ Vbiz như: Tiến Luật, Nam Thư, ST Sơn Thạch,... và đông đảo người hâm mộ đã gửi lời hỏi thăm, động viên đến nữ diễn viên. Không để người hâm mộ lo lắng, Lan Ngọc nhanh chóng lên tiếng để trấn an: "Em an toàn rồi cả nhà ơi, tiếp xúc em bình thường nha. Cảm bình thường thôi à". Lan Ngọc cho biết các triệu chứng cô đang gặp phải chỉ là dấu hiệu của bệnh cảm cúm thông thường. Lan Ngọc cho biết các triệu chứng cô đang gặp phải chỉ là dấu hiệu của bệnh cảm cúm thông thường. Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, được biết đến với vai trò là diễn viên qua hàng loạt dự án phim như: Cánh Đồng Bất Tận, Vừa Đi Vừa Khóc,... Những năm gần đây, mỹ nhân 9x cũng lấn sân sang phim điện ảnh khi tham gia Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu,... và gặt hái được nhiều thành công nhất định.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc Ninh Dương Lan Ngọc luôn thu hút bởi vẻ đẹp rạng ngời, vóc dáng quyến rũ. Nổi tiếng với những vai diễn ấn tượng và là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ qua vô số chương trình truyền hình ăn khách, Ninh Dương Lan Ngọc luôn thu hút bởi vẻ đẹp rạng ngời, vóc dáng quyến rũ. Cô có lượng người hâm mộ lớn, mọi nhất cử nhất động của người đẹp này đều tạo được chú ý lớn trên mạng xã hội.

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