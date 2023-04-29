Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa

Hậu trường 29/04/2023 09:51

Giao diện mới của Ninh Dương Lan Ngọc sao lại lạ lẫm thế này!

 

Mới đây, trên kênh TikTok của mình, Ninh Dương Lan Ngọc đã đăng tải đoạn clip bắt trend nhảy nhót trên nền nhạc ca khúc Bật tình yêu lên của Hòa Minzy, mặc dù trào lưu nhảy nhót trên nền nhạc ca khúc này đã phủ sóng được một thời gian, nhưng cho đến hiện tại, nữ diễn viên mới kịp "đu trend".

Trong clip, cô nàng đã thực hiện một số động tác đập tay, nhảy nhót trên nền nhạc của Bật tình yêu lên. Tuy chỉ ngồi yên một chỗ và nhún nhảy, thế nhưng những động tác mà Ninh Dương Lan Ngọc thực hiện rất vô cùng cuốn hút và đẹp mắt.

Bên cạnh màn nhảy nhót "sương sương" nhưng cũng khiến dân tình đủ mê mệt thì Ninh Dương Lan Ngọc lại gây xôn xao trước phần giao diện vô cùng lạ lẫm khi xuất hiện trước ống kính. Cụ thể, với việc sử dụng filter đã khiến gương mặt của Ninh Dương Lan Ngọc trở nên lạ lẫm nhưng đầy hài hước.

Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa - Ảnh 1
Trong clip, cô nàng đã thực hiện một số động tác đập tay, nhảy nhót trên nền nhạc của Bật tình yêu lên - Ảnh: TikTok NV
Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa - Ảnh 2
Việc sử dụng filter đã khiến gương mặt của Ninh Dương Lan Ngọc trở nên lạ lẫm nhưng đầy hài hước.  Ảnh: TikTok NV

Dưới phần bình luận, một số ý kiến cho rằng khi vừa xem clip họ đã vô cùng hoang mang khi nhìn thấy nhan sắc của nữ diễn viên. Tuy nhiên, một chốc sau khi để ý kĩ thì họ đã nhận ra đây chính là filter mà Ninh Dương Lan Ngọc đã sử dụng để giúp cho gương mặt trở nên "đặc sắc" hơn.

Theo báo Dân Trí, Lan Ngọc từng chia sẻ ngày xưa cô có dự định lấy chồng khi 28 tuổi, để trước 30 tuổi sinh con. Thế nhưng khi đến năm 30 tuổi, cô vẫn chưa thực hiện được. Nữ diễn viên nói: "Tôi nghĩ cứ đặt cột mốc 5 năm cho bản thân, nếu chưa đạt được thì lại đến… 40 tuổi".

Diễn viên phim Cô ba Sài Gòn cũng cho biết cô là người tích cực. Chính vì thế, sau khi chứng kiến những mất mát, cô nghĩ cuộc đời khá ngắn ngủi nên cứ sống trọn vẹn mỗi ngày.

"Bản thân cảm thấy vui, hạnh phúc là được. Mình cứ đặt mục tiêu từ từ, chứ nói trước thì cũng bước không qua", Lan Ngọc bộc bạch.

Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa - Ảnh 3
Ninh Dương Lan Ngọc chạm ngõ điện ảnh với vai Nương trong Cánh đồng bất tận với diễn xuất đột phá - Ảnh: Internet
Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa - Ảnh 4
Với ngoại hình xinh đẹp, làm việc cần cù và không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân với nghiệp diễn xuất, đóng quảng cáo và clip ca nhạc - Ảnh: Internet
Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa - Ảnh 5
Ninh Dương Lan Ngọc cũng đang là một trong những mỹ nhân sở hữu khối tài sản đồ sộ của showbiz Việt - Ảnh: Internet
Không còn xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây hoang mang trước nhan sắc khác lạ khi nhảy múa - Ảnh 6
Ninh Dương Lan Ngọc đã dần khẳng định tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt - Ảnh: Internet

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990 và hiện là một trong những nữ diễn viên hàng đầu showbiz Việt. Ninh Dương Lan Ngọc chạm ngõ điện ảnh với vai Nương trong Cánh đồng bất tận với diễn xuất đột phá. Cô đã mang về phần thưởng tương xứng “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” giải Cánh Diều Vàng qua hai bộ phim Cánh đồng bất tận (2010) và tiếp sau đó là Trúng số (2015).

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá sớm từ năm 17 tuổi, đến nay Ninh Dương Lan Ngọc đã thật sự tỏa sáng và đạt được nhiều thành công rực rỡ trên màn ảnh Việt. Cô thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh, truyền hình lớn, doanh thu trăm tỷ như Gái già lắm chiêu 3, Cua lại vợ bầu...

Lan Ngọc được đảm nhiệm nhiều vai diễn ấn tượng trong những bộ phim đình đám Tèo Em, Vừa đi vừa khóc, Tấm cám – Chuyện chưa kể và thành công rực rỡ trong Cô ba Sài Gòn.

 

 

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