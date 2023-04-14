Ninh Dương Lan Ngọc để lộ 'bằng chứng' đã sinh con khi diện bikini cắt xẻ táo bạo, phản hồi của nữ diễn viên ra sao?

Mới đây, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc còn tự tin khoe "điểm vàng" cơ thể là xương quai xanh khi diện bikini cắt xẻ đầy táo bạo.

Ninh Dương Lan Ngọc được ưu ái với tên gọi "Ngọc nữ màn ảnh Việt" bởi sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng lối diễn xuất tự nhiên. Dù hiện tại bước sang độ tuổi 30, sắc vóc của nữ diễn viên "Tấm cám" vẫn không ít lần khiến người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ. Bước sang độ tuổi 30, sắc vóc của nữ diễn viên "Tấm cám" vẫn không ít lần khiến người hâm mộ xuýt xoa, ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc còn tự tin khoe "điểm vàng" cơ thể là xương quai xanh khi diện bikini cắt xẻ đầy táo bạo. Chia sẻ về hình ảnh, nữ diễn viên viết: "Thật ra em không muốn. Nhưng đời đưa đẩy nên phải xinh đẹp mỗi ngày".

Ninh Dương Lan Ngọc tự tin khoe "điểm vàng" cơ thể là xương quai xanh khi diện bikini cắt xẻ đầy táo bạo - Ảnh: Internet Bên dưới bình luận, người hâm mộ tỏ ra đồng tình với câu nói của nữ diễn viên. Tuy nhiên, bên cạnh thần thái sang chảnh cùng body chuẩn chỉnh, một số netizen đã soi được phần bụng của nữ diễn viên có dấu hiệu rạn bụng. Từ đây, nhiều người dấy lên tin đồn Lan Ngọc đã từng sinh con. Một số netizen đã soi được phần bụng của nữ diễn viên có dấu hiệu rạn bụng - Ảnh: Internet Ngay lập tức, không để mọi chuyện đẩy đi quá xa, ngay dưới bài viết nữ diên viên đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. Lan Ngọc viết: "Bụng Ngọc lúc ngồi nó hằn cái dây ngang bụng chứ chưa đẻ, cũng không có hút mỡ bụng". Lời giải thích của Lan Ngọc đã ngay lập tức trấn an dư luận.

Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet Nhan sắc của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn ngày càng thăng hạng khiến mỗi hình ảnh của cô mỗi khi tung ra luôn nhận được sự chú ý và cơn mưa lời khen từ mọi người. Nữ diễn viên cũng không ngần ngại khoe gương mặt mộc không tì vết trên mạng xã hội. Có thể thấy, dù chẳng cần chỉnh sửa hình ảnh, nhan sắc xinh đẹp của nàng ngọc nữ cũng đủ tỏa sáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ninh-duong-lan-ngoc-e-lo-bang-chung-a-sinh-con-khi-dien-bikini-cat-xe-tao-bao-phan-hoi-cua-nu-dien-vien-ra-sao-572408.html