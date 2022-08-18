Ninh Dương Lan Ngọc bị "ném đá" khi mặc đồ ngủ đi phát quà từ thiện: "giản dị hay luộm thuộm"

Nhiều ý kiến cho rằng việc giản dị, mộc mạc là tốt nhưng nó cần phải đặt đúng nơi, đúng chỗ.

Mới đây, cộng đồng mạng đã lan truyền hình ảnh Ninh Dương Lan Ngọc và Hồ Ngọc Hà trong một buổi phát quà từ thiện. Hồ Ngọc Hà và Ninh Dương Lan Ngọc trong buổi từ thiện. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" bất ngờ chơi nguyên cả bộ đồ ngủ họa tiết. Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà lại ghi điểm với khán giả khi diện trang phục giản dị, thoải mái với áo thun và quần ống rộng.

Nữ diễn viên búi tóc gọn gàng, để mặt mộc, đi dép lê. Bộ trang phục của Lan Ngọc cũng gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Người thì khen phong cách bình dân, người lại cho rằng cô lại hơi lôi thôi vì ranh giới giữa giản dị và luộm thuộm, xuề xòa khá mong manh. Thay vì diện đồ ngủ, Lan Ngọc hoàn toàn có thể mặc đồ thoải mái như Hà Hồ mà vẫn đảm bảo độ lịch sự và thiện cảm với người dân khó khăn. Người đẹp nhận không ít chỉ trích vì mặc đồ ngủ đi từ thiện. Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên vướng phải tranh cãi khi mặc đồ ngủ ở nơi công cộng. Trước đó, Lan Ngọc vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ netizen vì mặc áo ngủ 2 dây mỏng tang, hở hang ra sân bay. Nhiều người cho rằng, cô nên ăn mặc chỉn chu, cẩn thận khi xuất hiện ở nơi công cộng, vì cô là "người của công chúng".

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Ninh Dương Lan Ngọc dần chiếm được chỗ đứng vững chắc trên bản đồ showbiz nhờ tài sắc nổi bật. Mỹ nhân sinh năm 1990 nhiều lần khiến dân tình bất ngờ khi không ngại diện cả đồ bộ mặc nhà xuất hiện trước công chúng. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 tự tin diện những thiết kế pijama kể cả khi xuất hiện trên sóng truyền hình hay đi ăn cùng bạn bè. Mỹ nhân sinh năm 1990 tự tin diện đồ ngủ khi đi ăn cùng bạn bè, đồng nghiệp. Ninh Dương Lan Ngọc tích cực sử dụng các thiết kế này trong nhiều video quay TikTok. Diễn viên "Cua Lại Vợ Bầu" có màn xuất hiện với đồ ngủ trong Running Man Vietnam mùa 1. Lan Ngọc gây thương nhớ trước vẻ đẹp trong trẻo khi thả dáng trong mẫu áo ngủ hai dây.

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