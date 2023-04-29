Tiết lộ về tính cách thật của người đàn ông mà diễn viên Sam vừa đăng ký kết hôn

Là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư, Sam giữ kín hình ảnh, thông tin về chồng tương lai. Sam từng tiết lộ về chồng: "Bạn trai luôn ủng hộ Sam hết mình nhưng có những lúc anh ấy thấy mình quá đam mê công việc, đi nhiều miệt mài thì anh ấy có khuyên mình". Vì lo lắng cho nữ diễn viên mà nửa kia luôn quan tâm công việc, dù ủng hộ nhưng không quên nhắc nhở cô phải bảo vệ sức khỏe .

Trước đó, Sam được bạn trai cầu hôn vào dịp cuối năm 2022. Cô khoe nhẫn kim cương trên trang cá nhân kèm chia sẻ: "Lời nguyền hoa cưới". Thời điểm đó, nữ diễn viên tiết lộ dự định tổ chức đám cưới trong năm 2023.

Cô từng hiếm hoi chia sẻ về tính cách của "nửa kia": "Anh là người duy nhất có thể làm thay đổi và suy nghĩ của tôi. Nói như thế không có nghĩa anh ấy gia trưởng đâu. Anh rất gần gũi, dễ thương, không dạy tôi phải làm thế này hay thế kia. Chính cuộc sống và những chia sẻ của anh làm tôi tự thay đổi".

Sam được chồng sắp cưới cầu hôn bằng nhẫn kim cương - Ảnh: FBNV

Đối với Sam, chồng sắp cưới là người tình cảm, chu đáo, chân thành. Điều khiến nữ diễn viên quyết định tiến đến hôn nhân là vì cảm nhận được sự yêu thương của đối phương dành cho gia đình của mình. Đồng thời, Sam cho biết trong chuyện tình cảm, cô và bạn trai hạn chế ghen tuông. "Tuy nhiên, nếu giữa tôi và anh ấy, tôi nghĩ anh ấy ghen nhiều hơn", diễn viên Đảo độc đắc cho hay.

Trong bức ảnh được chia sẻ, Sam không giấu nổi niềm vui và sự hạnh phúc. Cho đến hiện tại, thông tin về chồng sắp cưới của nữ diễn viên vẫn chưa được tiết lộ. Phía dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp đã để lại lời chúc mừng đến cặp đôi.

Sam là người kín tiếng trong chuyện tình cảm - Ảnh: FBNV

Người yêu giúp Sam thay đổi tư duy theo hướng tích cực hơn - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên từng tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023 - Ảnh: Internet

Trước đó, Sam tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm 2023. Nói về kế hoạch đám cưới, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Sam từng có ý tưởng sau này đám cưới của mình sẽ làm theo kiểu thân mật, kín đáo vì tính Sam không thích phô trương, ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Nhưng rồi vì vui quá nên mình lỡ post hình lên mạng xã hội thì bạn bè, đồng nghiệp ai cũng chúc mừng, hỏi thăm và từ từ mình thay đổi suy nghĩ sẽ phải làm bự tí để có thể mời bạn bè, đồng nghiệp của mình cho đông đủ, chính xác thì Sam chưa tính nhưng Sam sẽ mời những người thân thiết với mình”.