Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ 'hé lộ' thời điểm lên xe hoa nhưng lập tức bị phát hiện trùng khớp với S.T Sơn Thạch!

Hậu trường 21/04/2023 06:51

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thời gian sẽ lập gia đình khiến khán giả ngỡ ngàng.

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước. Cô là một trong những nữ diễn viên "đắt show" nhất hiện tại từ phim truyền hình, điện ảnh đến cả gameshow truyền hình. Tuy nhiên về cuộc sống đời tư tình cảm, có vẻ như Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khá im ắng khi công bố vẫn còn độc thân. Cô không ít lần bị ghép đôi với các sao nam Việt như ST Sơn Thạch, Chi Dân,... song người đẹp vẫn phủ nhận chuyện tình cảm.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ 'hé lộ' thời điểm lên xe hoa nhưng lập tức bị phát hiện trùng khớp với S.T Sơn Thạch! - Ảnh 1
Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thời gian sẽ lập gia đình khiến khán giả ngỡ ngàng. Theo đó, nữ diễn viên đã sử dụng hiệu ứng "When will I get married (tạm dịch là Khi nào tôi sẽ kết hôn" để đoán thử thời điểm kết hôn. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, hiệu ứng đã mang lại con số 40 tuổi trước sự bối rối, ngỡ ngàng của nữ diễn viên.

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ 'hé lộ' thời điểm lên xe hoa nhưng lập tức bị phát hiện trùng khớp với S.T Sơn Thạch! - Ảnh 2
Hiệu ứng "Khi nào kết hôn" đã mang lại con số 40 tuổi trước sự bối rối, ngỡ ngàng của nữ diễn viên - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip của Ninh Dương Lan Ngọc ngay khi đăng tải trên mạng xã hội nhận được lượt tương tác cao từ người hâm mộ. Rất nhiều khán giả bày tỏ sự hào hứng với kết quả nữ diễn viên bởi một số người đã phát hiện thời điểm dự đoán cô "lên xe hoa" hoàn toàn trùng hợp với S.T Sơn Thạch. Điều đó, khiến hội fan vẫn không ngừng đẩy thuyền cặp đôi này, đáng chú ý một khán giả đã để lại bình luận: "Anh S.T cũng kêu 40 tuổi anh ấy mới lấy vợ á chị".

Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ 'hé lộ' thời điểm lên xe hoa nhưng lập tức bị phát hiện trùng khớp với S.T Sơn Thạch! - Ảnh 3
Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ 'hé lộ' thời điểm lên xe hoa nhưng lập tức bị phát hiện trùng khớp với S.T Sơn Thạch! - Ảnh 4
Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi vướng tin đồn tình cảm - Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu tiên cặp đôi vướng tin đồn tình cảm. Tuy nhiên, vào khoảng cuối tháng 10 năm ngoái, nữ diễn viên đã không hề ngần ngại khi nói về mối quan hệ với S.T Sơn Thạch: "Thật ra, Lan Ngọc đã từng trả lời rất nhiều câu hỏi về S.T, đây cũng là người bạn thân thiết nhất trong nghề của mình. Đây là lần đầu tiên tôi khẳng định điều này trước công chúng, rằng: “S.T chính là người bạn thân nhất trong cuộc đời Lan Ngọc” và sự thật sẽ không bao giờ thay đổi". 

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