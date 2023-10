Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ 'hé lộ' thời điểm lên xe hoa nhưng lập tức bị phát hiện trùng khớp với S.T Sơn Thạch!

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước. Cô là một trong những nữ diễn viên "đắt show" nhất hiện tại từ phim truyền hình, điện ảnh đến cả gameshow truyền hình. Tuy nhiên về cuộc sống đời tư tình cảm, có vẻ như Ninh Dương Lan Ngọc vẫn khá im ắng khi công bố vẫn còn độc thân. Cô không ít lần bị ghép đôi với các sao nam Việt như ST Sơn Thạch, Chi Dân,... song người đẹp vẫn phủ nhận chuyện tình cảm.

Ở tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc đã sở hữu sự nghiệp nghệ thuật mà nhiều người mơ ước - Ảnh: Internet

Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ hé lộ thời gian sẽ lập gia đình khiến khán giả ngỡ ngàng. Theo đó, nữ diễn viên đã sử dụng hiệu ứng "When will I get married (tạm dịch là Khi nào tôi sẽ kết hôn" để đoán thử thời điểm kết hôn. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, hiệu ứng đã mang lại con số 40 tuổi trước sự bối rối, ngỡ ngàng của nữ diễn viên.