Tâm linh - Tử vi 13/08/2025 05:50

Tuổi Dần

Đây sẽ là thời điểm mà con giáp may mắn này "phi nước đại" bởi vì bạn sẽ có nhiều công ty với chế độ đãi ngộ tốt, vị trí cao chào đón bạn. Bạn còn có cơ hội kiếm thêm thu nhập từ những công việc bán thời gian, kinh doanh làm thêm bên ngoài. Đây cũng là thời điểm tốt để bạn thay đổi công việc, phát triển sự nghiệp của mình lên tầm cao mới.

Những mối quan hệ của bạn bắt đầu được cải thiện theo chiều hướng tích cực. Những ai có tình cảm với người khác giới có thể "bật đèn xanh" hoặc hãy chủ động bày tỏ. Những cặp đôi đang yêu nhau có thể dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm nhau hơn.

 

 

Đúng hôm nay, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với người làm kinh doanh, sự hỗ trợ của sao Tương Tinh có thể mang lại nhiều may mắn. Người làm trong lĩnh vực nhân sự đạt được hiệu quả tốt trong công việc, có thể được thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, sự nghiệp tuổi bạn cũng được cải thiện trong năm nay, giúp họ có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến. Sao Thái Âm chiếu mệnh mang lại cơ hội tốt để thăng chức, tăng lương.

Về phương diện tình duyên, tình cảm của những bạn đang thích thầm "nửa kia" của mình có chút khởi sắc, đối phương là người hài hước và đặc biệt thích làm bạn cười, cả hai sẽ cảm thấy hòa thuận với nhau hơn. Các cặp đôi có những thay đổi tích cực trong tình yêu.

 

Đúng hôm nay, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nếu làm công ăn lương hoặc làm những công việc mang tính doanh nghiệp, văn phòng, bạn cũng sẽ được cấp trên công nhận năng lực. Tài quản lý, lãnh đạo và năng lực chuyên môn của bạn sẽ được bộc lộ và khai thác triệt để tại nơi làm việc. Cấp trên sẽ cho bạn cơ hội để "phô bày" lợi thế của mình, và họ sẵn sàng nâng đỡ, đưa bạn lên tầm cao mới trong sự nghiệp nếu bạn chăm chỉ, nhiệt tình, chứng minh được bạn dám làm và có thể đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng, khó nhằn.

Nhìn chung, cuộc sống hậu vận của tuổi Ngọ khá suôn sẻ, nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như họ đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Đúng hôm nay, thứ Tư 13/8/2025, 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

