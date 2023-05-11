Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng'

Hậu trường 11/05/2023 19:49

S.T Sơn Thạch và mỹ nhân liên tục có những cử chỉ thân mật khiến dân tình 'dậy sóng'.

Mới đây nhất, cư dân mạng có một phen 'dậy sóng' khi xuất hiện đoạn clip S.T Sơn Thạch cùng một sao nữ Vbiz liên tục có những cử chỉ thân mật, tình tứ. Điều đáng nói, nhân vật xuất hiện trong đoạn clip ấy chính là siêu mẫu Minh Tú không phải Ninh Dương Lan Ngọc.

Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh 1
Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh 2
S.T Sơn Thạch và Minh Tú trong loạt ảnh mới khiến dân tình không khỏi trầm trồ khen ngợi.

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Minh Tú hào hứng chia sẻ dòng trạng thái: "Hai đồng chí làm cái gì mà hư hỏng vậy?". Theo đó, siêu mẫu diện trang phục bó sát được cắt xẻ táo bạo, liên tục tạo dáng sát rạt bên cạnh nam ca sĩ. Bên cạnh đó, bàn tay của S.T Sơn Thạch cũng đặt lên eo và chân của nữ người mẫu. Thế nhưng, đây có lẽ chỉ là yêu cầu tạo dáng.

Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh 3
Siêu mẫu Minh Tú hào hứng chia sẻ dòng trạng thái cùng S.T Sơn Thạch

Minh Tú và S.T Sơn Thạch có cơ hội làm việc cùng khi tham gia Sao Nhập Ngũ. Sau chương trình, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết và thường xuyên đi ăn cùng Puka, Hoà Minzy,...

Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh 4
Minh Tú và S.T Sơn Thạch có cơ hội làm việc cùng khi tham gia Sao Nhập Ngũ.

Được biết, Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch là một trong những cặp đôi Vbiz được dân tình yêu thích. Dù liên tục được người hâm mộ tích cực "đẩy thuyền" thế nhưng cả hai đều khẳng định chỉ mối quan hệ bạn bè thân thiết. 

Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh 5
Ninh Dương Lan Ngọc và S.T Sơn Thạch là một trong những cặp đôi Vbiz được dân tình yêu thích.

Cặp đôi liên tục để lộ loạt cử chỉ thân mật, tình tứ trong các sự kiện. Thế nhưng, cả hai đều phủ nhận tin đồn hẹn hò. Trước đó, S.T từng chia sẻ tất cả chỉ đều là những người đồng nghiệp, người em thân thiết của mình. S.T cảm thấy vui vì các mối quan hệ đó được khán giả ủng hộ và yêu thương. Tuy nhiên, anh mong mọi người sẽ tập trung vào những hoạt động nghệ thuật của mình hơn là chuyện đời tư.

Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, đây chính là mỹ nhân khiến S.T Sơn Thạch có 'bàn tay hư hỏng' - Ảnh 6
S.T Sơn Thạch

S.T Sơn Thạch hoạt động trong lĩnh vực giải trí khá sớm với việc đảm nhiệm vai trò ca sĩ, diễn viên. Nam ca sĩ có phong thái lịch lãm, cách nói chuyện hài hước nên luôn nhận được sự yêu mến từ phía khán giả.

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