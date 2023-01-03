Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên'

Hậu trường 03/01/2023 20:34

Sau 23 năm, trong khi S.T Sơn Thạch từ một cậu bé giờ đã lớn vụt thì Đan Trường được khen trẻ mãi không già.

Mới đây, trên trang cá nhân, S.T Sơn Thạch đã chia sẻ ảnh "ngày ấy và bây giờ" chụp cùng ca sĩ Đan Trường và hào hứng kể lại kỷ niệm cách đây 23 năm từng có cơ hội hợp tác với anh Bo. Thời điểm những năm 2000, S.T Sơn Thạch chỉ là một cậu bé lên mười và nằm trong nhóm nhảy phụ họa cho ca sĩ Đan Trường.

"Năm 2000 mình đã được cùng "Anh Bo" Đan Trường diễn trong liveshow "Cảm ơn cuộc đời" và 23 năm sau - năm 2023 - mình lại vẫn tiếp tục vinh dự được người anh nhớ tới trong chiếc MV tết hết sức dễ thương", S.T Sơn Thạch chia sẻ.

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 1
Khoảnh khắc "ngày ấy và bây giờ' của cả hai khiến khán giả thích thú.

Trong khung hình "ngày ấy - bây giờ", cả hai nam ca sĩ có sự hoán đổi chiều cao với nhau, gây bất ngờ khi đều giữ được những nét đặc trưng trên gương mặt. Đặc biệt, "anh Bo" Đan Trường khiến dân tình phát sốt vì vẫn trẻ trung, phong độ như ngày nào. 

Ở phần bình luận, Đan Trường dành lời cảm ơn đến S.T Sơn Thạch và tiết lộ về sự thay đổi trong cách xưng hô của cả hai: "Mà cũng lạ nha, hồi nhỏ Thạch kêu bằng chú Trường, giờ lớn lên thì kêu bằng Anh Trường". S.T Sơn Thạch giải thích: "Tại anh luôn trẻ nên phải đổi lại cách xưng hô cho phù hợp ạ, gọi chú thấy sai trái lắm".

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 2
Hiện tại, S.T Sơn Thạch và Đan Trường đang kết hợp trong một sản phẩm âm nhạc.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Đan Trường vẫn là cái tên nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ hùng hộ, trong đó có cả các nghệ sĩ trẻ hiện nay. Giọng ca Tình khúc vàng không chỉ được yêu mến về giọng hát mà còn về lối sống sạch sẽ, thân thiện.

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 3

S.T Sơn Thạch là một trong những sao nam đa tài đa nghệ, được nhiều khán giả yêu mến. Ca sĩ sở hữu nhiều "hit quốc dân" khi còn là một mẩu của nhóm 365 và gây ấn tượng nhờ gương mặt điển trai, phong độ.

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 4

Nhiều người không khỏi bất ngờ khi anh từng là vũ công, giọng ca nhí phụ họa cho các nghệ sĩ như Đan Trường, Lam Trường, NSND Hồng Vân…

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 5
NSND Hồng Vân từng chia sẻ khung hình ngày ấy - bây giờ cùng S.T Sơn Thạch.

 

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 6
S.T Sơn Thạch từng hỗ trợ cho phần biểu diễn của Quang Vinh.

 

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 7
Mỹ Tâm và S.T Sơn Thạch cũng có mối duyên không ngờ.

 

Cùng 1 khung hình với S.T Sơn Thạch sau 23 năm, Đan Trường khiến dân tình ngỡ ngàng với nhan sắc bị thời gian 'bỏ quên' - Ảnh 8
S.T Sơn Thạch từng có cơ hội hợp tác cùng Lam Trường.
Đan Trường không ngại chi tiền 'khủng' làm MV Tết, khẳng định mọi thứ mình có được đều nhờ có khán giả

Đan Trường không ngại chi tiền 'khủng' làm MV Tết, khẳng định mọi thứ mình có được đều nhờ có khán giả

Nam ca sĩ Đan Trường đã không ngần ngại chi ra một số tiền khủng để quay MV đón chào Tết 2023 vì theo anh mọi thành công mình đạt được hiện tại đều nhờ có khán giả.

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