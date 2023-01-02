Đan Trường không ngại chi tiền 'khủng' làm MV Tết, khẳng định mọi thứ mình có được đều nhờ có khán giả

Nam ca sĩ Đan Trường đã không ngần ngại chi ra một số tiền khủng để quay MV đón chào Tết 2023 vì theo anh mọi thành công mình đạt được hiện tại đều nhờ có khán giả.

Khép lại năm 2022 hoạt động “hết công suất" và chào đón một năm mới tràn đầy năng lượng, Đan Trường cùng ê-kíp mới đây đã chính thức ra mắt MV Tết Nay Con Hứa Về. Đây là sản phẩm âm nhạc nam ca sĩ ấp ủ và đầu tư hoành tráng để dành tặng người hâm mộ.

Bài hát do nhạc sĩ Hoài Tâm sáng tác, thể hiện niềm mong mỏi của những người con xa xứ là được trở về nhà đoàn tụ bên những người thân yêu. Với giai điệu tươi vui, rộn ràng, Đan Trường mong muốn mang lại nguồn năng lượng tích cực, gửi gắm trong đó là nhiều thông điệp giá trị về sự sum họp của gia đình. Bản hòa âm ca khúc được thực hiện và chỉnh sửa đến 7 lần mới khiến Đan Trường ưng ý, nhưng đến lúc ra trường quay, nam ca sĩ còn yêu cầu chỉnh sửa thêm 1 lần nữa bản phối để phù hợp nhất. Đan Trường cho biết đối với anh, đây là dịp để mọi người cùng gặp gỡ, tiếp cho nhau thêm động lực để bắt đầu một năm mới rộn ràng hơn, phấn khởi hơn. Bên cạnh đó, Tết còn là dịp để mỗi người chung tay giữ gìn những giá trị truyền thống của dân tộc, cùng nhìn lại một năm vừa qua để có thể vạch ra những kế hoạch cho năm mới.

MV Tết Nay Con Hứa Về cho thấy sự đầu tư hoành tráng và độ “chịu chơi" của Đan Trường khi mời dàn cast “khủng" cùng tham gia. Ngoài học trò Trung Quang, nhiều nghệ sĩ đình đám như NSƯT Phi Điểu, NSƯT Hữu Châu, vợ chồng diễn Viên Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ, diễn viên Nam Thư, ca sĩ S.T Sơn Thạch,... Trước thắc mắc của mọi người về cát-sê cho các nghệ sĩ, Đan Trường bộc bạch: “Đan Trường rất vui khi các nghệ sĩ đều hào hứng góp mặt trong sản phẩm âm nhạc này khi được ngỏ lời mời. Với tôi, chuyện cát-sê chỉ là một yếu tố nhỏ, quan trọng nhất vẫn là mọi người cùng nhau lan tỏa một thông điệp ý nghĩa đến khán giả. Và điều đó chính là phương châm để Trường cùng tất cả khách mời thực hiện MV Tết Nay Con Hứa Về”. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng không ngần ngại tiết lộ chi phí để đầu tư cho sản phẩm lên đến 500 triệu đồng. Đối với Đan Trường, đó là con số không hề nhỏ song anh không ngại chi để mang đến một dự án chất lượng cho người xem. Bởi giọng ca Mưa trên cuộc tình quan niệm: “Những gì tôi có được ngày hôm nay là nhờ sự yêu thương của khán giả. Vì vậy, tôi cũng muốn đáp lại bằng những dự án chỉn chu nhất thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào con số”.

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