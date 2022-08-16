"Đứng hình 5s" khi "em trai" ST. Sơn Thạch đi thi, người khác còn lầm tưởng mà thốt lên “Ủa S.T Sơn Thạch hả, S.T Sơn Thạch đúng không?" 

Phạm Xuân Định xuất hiện tại cuộc thi âm nhạc “Big Song Big Deal” khiến ban giám khảo ngạc nhiên về ngoại hình quá giống với một nam ca sĩ Việt.

Tối 14/8, tập 6 vòng tuyển chọn Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal đã chính thức lên sóng. Bên cạnh những cái tên sở hữu lượng fan nhất định như 14 Casper, Quang Anh Rhyder,... Phạm Xuân Định (nghệ danh Daa Major) cũng là một thí sinh gây chú ý vừa qua.

Khi vừa xuất hiện trên sân khấu, anh chàng đã khiến hai vị giám khảo Hứa Kim Tuyền và Dương Khắc Linh bất ngờ khi sở hữu khuôn mặt khá giống S.T Sơn Thạch.

Trong chương trình, Daa Major chia sẻ hài hước về sự nhầm lẫn “khó đỡ” này: “Em đi vào trong này dự thi ai cũng hỏi em, ủa S.T Sơn Thạch hả, S.T Sơn Thạch đúng không?". Chính vì gương mặt của hai anh chàng khá giống nhau nên việc bị hiểu lầm là anh em cũng là điều dễ hiểu.

Daa Major - chàng trai có gương mặt giống ST. Sơn Thạch

Daa Major đã mang đến ca khúc ”Lục tìm em trong câu hát” tại vòng tuyển chọn Bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal. Tuy nhiên, ở phần thể hiện, chàng trai trẻ được đánh giá vẫn còn yếu một số kỹ năng, nếu làm tốt sẽ trở thành “quái vật” của chương trình.

"Phần melody rất là cuốn, anh còn thấy một điểm, đó chính là lyric của em vẫn còn yếu, thiếu một cái gì đó để cho khán giả nhớ đến ca khúc của mình, một khi em cất giọng câu đầu lên là nhiều người sẽ biết bài hát. Nếu em làm tốt được thêm phần này thì em sẽ trở thành 'quái vật' của chương trình năm nay", nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền dành lời khen cho Daa Major.

“Ngoài giọng hát em cần cải thiện thêm thì tất cả còn lại đều rất tốt, hy vọng sẽ nghe được bản hoàn chỉnh của ca khúc này trong những vòng sắp tới”, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng nhận xét về chàng trai này.

Mặc dù có ngoại hình gần giống với ST nhưng không thể phủ nhận Daa Major vẫn có những chất riêng trong phong thái lẫn "gu" âm nhạc.

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