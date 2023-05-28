'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Hà Kiều Anh qua camera thường, liệu có xứng danh mỹ nhân của Vbiz?

Hậu trường 28/05/2023 11:16

Mới đây, hoa hậu Hà Kiều Anh gây chú ý khi xuất hiện trong một sự kiện thời trang.

Hoa hậu Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp dù đã U50. Sau hơn 3 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam, người đẹp 7X vẫn là mỹ nhân. Trong lịch sử hơn 30 năm Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh được coi là là hoa hậu đăng quang ở độ tuổi trẻ nhất - 16 tuổi. 

Mới đây, hoa hậu Hà Kiều Anh đã xuất hiện trong một sự kiện thời trang, đồng thời, nàng hậu ngay lập tức đã lọt vào ống kính của camera. Hoa hậu Việt Nam 1992 diện đầm yếm đỏ khoe lưng trần nuột nà với làn da trắng nõn. Vóc dáng của cô thon thả và thanh mảnh dù đã là bà mẹ 3 con khiến dân tình phải trầm trồ.

Không chỉ thế, nhan sắc của Hà Kiều Anh qua camera thường và không qua bất kì phần mềm chỉnh ảnh nào cũng gây thương nhớ. Khuôn mặt rạng rỡ cùng những đường nét thanh tú của nàng hậu tạo nên sức hút khó cưỡng. Có lẽ thời gian đã bỏ quên Hà Kiều Anh bởi không có một dấu ấn thời gian nào hằn lên dung mạo của cô.

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Hà Kiều Anh qua camera thường, liệu có xứng danh mỹ nhân của Vbiz? - Ảnh 1'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Hà Kiều Anh qua camera thường, liệu có xứng danh mỹ nhân của Vbiz? - Ảnh 2
Nhan sắc của nàng hậu Hà Liều Anh qua camera thường - Ảnh: Chụp màn hình

 

Bước sang tuổi 46, Hoa hậu Việt Nam 1992 vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp ngút ngàn, ngoại hình thon thả. Người đẹp tiết lộ rằng việc suy nghĩ lạc quan, vui vẻ là một trong những bí quyết giúp cô có được nhan sắc luôn tươi trẻ qua năm tháng.

Sau 30 năm đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn được yêu mến nhờ hình ảnh sạch sẽ, cuộc sống hôn nhân viên mãn. Bên cạnh việc tập trung kinh doanh và chăm lo cho mái ấm, người đẹp gốc Hà thành cũng thường xuyên tham gia nhiều dự án nghệ thuật, làm giám khảo của nhiều cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, Hà Kiều Anh còn ghi điểm bởi làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt không có nếp nhăn như thời con gái. Cô cũng là người rất chỉn chu về phong cách thời trang. Mỗi khi xuất hiện, Hà Kiều Anh đều khiến fan trầm trồ bởi nhan sắc trẻ đẹp, sành điệu của mình.

'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Hà Kiều Anh qua camera thường, liệu có xứng danh mỹ nhân của Vbiz? - Ảnh 3
Nhan sắc gây ngỡ ngàng ở tuổi U50 - Ảnh: FBNV
'Bóc mẽ' nhan sắc thật của Hoa hậu Hà Kiều Anh qua camera thường, liệu có xứng danh mỹ nhân của Vbiz? - Ảnh 4
Gia đình viên mãn của Hà Kiều Anh - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hà Kiều Anh của hiện tại có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên gia đình. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 1992 có gia tài được định lượng hàng chục triệu USD.

Hiện tại gia đình cô có "đủ nếp đủ tẻ" với 2 bé trai là Vương Khang, Vương Khôi và 1 bé gái Huỳnh Viann. Gia đình Hoa hậu 7X thường xuyên tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh ở khắp nơi trên thế giới.

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