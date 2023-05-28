NSND Tự Long nghẹn lời trước bức thư tay của ái nữ, từng câu từng chữ ai đọc qua cũng phải xúc động

NSND Tự Long đã vô cùng xúc động trước sự ngọt ngào và tinh tế của con gái rượu.

NSND Tự Long sinh năm 1973, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (2012) và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (2015) và hiện anh đang giữ vai trò Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Nhiều người yêu mến anh qua các vai diễn trong chương trình Táo Quân của VTV, anh cũng thường xuyên tham gia các chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Ký Ức Vui Vẻ. Anh đang giữ vai trò Phó giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Nhiều người yêu mến anh qua các vai diễn trong chương trình Táo Quân của VTV. Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ đã hạnh phúc chia sẻ bức thư viết tay của ái nữ nhà anh dành cho bố mẹ, kèm theo đó là dòng trạng thái đầy tìm cảm: " Một sự xúc động không hề nhỏ, có con gái thật sự hạnh phúc. Bố mẹ yêu con nhiều nhiều lắm. Cảm ơn con đã đến bên bố mẹ".

Cụ thể trong bức thư, con gái NSND Tự Long đã nhắn nhủ tới bố mẹ: "Bố mẹ kính yêu! Bố mẹ ơi, còn ba tuần nữa là con đã học xong lớp 2 rồi. Con muốn khoe với bố mẹ bài kiểm tra cuối học kì 2 của con. Môn Toán con được 10 điểm môn tiếng Việt con được 9 điểm thôi! Bố mẹ có vui không ạ? Còn con thì thấy vui rồi ạ. Con cảm ơn bố mẹ vì bố mẹ đã sinh ra con. Con rất vui khi được làm con của bố mẹ. Mẹ đã nấu những bữa cơm rất ngon, con rất thích những bữa cơm mà mẹ nấu. Bố là người luôn quan tâm đến con và yêu thương con rất nhiều. Bố thường buộc tóc cho con nấu món ăn bí mật mà con thích. Con rất yêu bố mẹ và các em. Con gái yêu của bố mẹ, Minh Thu". Nam nghệ sĩ đã hạnh phúc chia sẻ bức thư viết tay của ái nữ nhà anh dành cho bố mẹ. Nhiều bạn bè và khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào mà cô con gái dành cho nam nghệ sĩ.



Nhiều bạn bè và khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ngọt ngào mà cô con gái dành cho nam nghệ sĩ. Hiện tại, Tự Long đang sống hạnh phúc bên vợ là Minh Nguyệt - giảng viên của ĐH Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội, kém anh đúng một giáp. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn và 1 cậu quý tử đáng yêu. Ngoài công việc, anh dành hầu hết thời gian cho vợ và các con, không ngần ngại giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con. Tự Long đang sống hạnh phúc bên vợ là Minh Nguyệt - giảng viên của ĐH Văn hóa Nghệ thuật - Quân đội. Hai vợ chồng đã có với nhau 2 cô con gái xinh xắn và ngoan ngoãn và 1 cậu quý tử đáng yêu. Ngoài công việc, anh dành hầu hết thời gian cho vợ và các con, không ngần ngại giúp đỡ vợ việc nhà và chăm con.

Mẹ ruột kín tiếng NSND Tự Long: Từng là nghệ sĩ quan họ đời đầu, lạc quan vượt qua cơn bạo bệnh ở tuổi xế chiều Từng là một nghệ sĩ quan họ của lớp diễn viên đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Hà Bắc (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh), mẹ ruột NSND Tự Long ít được biết đến hơn bố của anh - NSƯT Tự Lẫm.

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