Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao?

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Pha Lê vẫn một mình nuôi con gái và tận hưởng cuộc sống vui vẻ sau khi trở lại độc thân.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Pha Lê được đông đảo khán giả quan tâm về việc cô tố chồng ngoại quốc có hành vi ngoại tình, liên tiếp đưa ra bằng chứng, câu chuyện xoay quanh chồng và người thứ ba. Ngày 10/3, cô cho biết đã chính thức ly hôn với chồng Hàn Quốc sau gần 2 năm kết hôn. Pha Lê được đông đảo khán giả quan tâm về việc cô tố chồng ngoại quốc có hành vi ngoại tình. Dù không thể tiếp tục cuộc hôn nhân nhưng cô và chồng vẫn giữ gìn mối quan hệ thân thiết, cùng chăm sóc con gái chung. Thế nhưng, mới đây Pha Lê cũng vô cùng bức xúc khi chồng từ chối làm cha của con gái và cũng không ít lần nữ ca sĩ bị người mới của chồng của khiêu khích.

Pha Lê cũng vô cùng bức xúc khi chồng từ chối làm cha của con gái và cũng không ít lần nữ ca sĩ bị người mới của chồng của khiêu khích. Hậu đường ai nấy đi, Pha Lê vẫn một mình nuôi con gái. Cô nàng không gặp bất cứ khó khăn gì về kinh tế, thậm chí cô không yêu cầu chồng cũ chu cấp. Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc sau khi trở lại độc thân, cô thường xuyên đưa con gái đi du lịch để khám phá thế giới. Cô nàng còn dọn đến căn hộ trị giá 6 tỷ vào tháng 9/2022 và tậu cho bản thân một chiếc xe hơi 1,4 tỷ, ít ai biết được đây chính là lần thứ năm cô đổi xe. Hậu đường ai nấy đi, Pha Lê vẫn một mình nuôi con gái. Cô nàng không gặp bất cứ khó khăn gì về kinh tế, thậm chí cô không yêu cầu chồng cũ chu cấp.

Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc sau khi trở lại độc thân, cô thường xuyên đưa con gái đi du lịch để khám phá thế giới. Pha Lê cũng ngày càng gợi cảm và quyến rũ sau khi nâng cấp vòng một, hút mỡ bụng ở lưng và bụng dưới để bơm vào vòng ba. Để có thể tự chủ kinh tế như thế, nữ ca sĩ sinh năm 1987 đang đầu tư tài chính, bất động sản, spa, kinh doanh mỹ phẩm, bán đồ online. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Pha Lê cũng ngày càng gợi cảm và quyến rũ sau khi nâng cấp vòng một, hút mỡ bụng ở lưng và bụng dưới để bơm vào vòng ba. Để có thể tự chủ kinh tế như thế, nữ ca sĩ sinh năm 1987 đang đầu tư tài chính, bất động sản, spa, kinh doanh mỹ phẩm, bán đồ online. Người hâm mộ từng xúc động khi Pha Lê đã tìm được bến đỗ mới bên chồng doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Emmanuel Shin sau những mối tình không mấy hạnh phúc. Pha Lê và chồng ngoại quốc chính thức nên danh nghĩa vợ chồng từ ngày 31/7/2020 và vẹn tròn tổ ấm khi chào bé Ốc (tên thật là Thiên Ý) vào tháng 10 cùng năm. Ai cũng tưởng cô nàng sẽ có tổ ấm viên mãn nhưng nữ ca sĩ khiến không ít người bất ngờ khi thông báo 'đường ai nấy đi' với chồng ngoại quốc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-ly-hon-chong-ngoai-quoc-cuoc-song-cua-pha-le-hien-ra-sao-586540.html