Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao?

Hậu trường 28/05/2023 09:35

Hậu ly hôn chồng ngoại quốc, Pha Lê vẫn một mình nuôi con gái và tận hưởng cuộc sống vui vẻ sau khi trở lại độc thân.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Pha Lê được đông đảo khán giả quan tâm về việc cô tố chồng ngoại quốc có hành vi ngoại tình, liên tiếp đưa ra bằng chứng, câu chuyện xoay quanh chồng và người thứ ba. Ngày 10/3, cô cho biết đã chính thức ly hôn với chồng Hàn Quốc sau gần 2 năm kết hôn.

Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 1
Pha Lê được đông đảo khán giả quan tâm về việc cô tố chồng ngoại quốc có hành vi ngoại tình.

Dù không thể tiếp tục cuộc hôn nhân nhưng cô và chồng vẫn giữ gìn mối quan hệ thân thiết, cùng chăm sóc con gái chung. Thế nhưng, mới đây Pha Lê cũng vô cùng bức xúc khi chồng từ chối làm cha của con gái và cũng không ít lần nữ ca sĩ bị người mới của chồng của khiêu khích.

Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 2
Pha Lê cũng vô cùng bức xúc khi chồng từ chối làm cha của con gái và cũng không ít lần nữ ca sĩ bị người mới của chồng của khiêu khích.

Hậu đường ai nấy đi, Pha Lê vẫn một mình nuôi con gái. Cô nàng không gặp bất cứ khó khăn gì về kinh tế, thậm chí cô không yêu cầu chồng cũ chu cấp. Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc sau khi trở lại độc thân, cô thường xuyên đưa con gái đi du lịch để khám phá thế giới. Cô nàng còn dọn đến căn hộ trị giá 6 tỷ vào tháng 9/2022 và tậu cho bản thân một chiếc xe hơi 1,4 tỷ, ít ai biết được đây chính là lần thứ năm cô đổi xe.

Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 3
Hậu đường ai nấy đi, Pha Lê vẫn một mình nuôi con gái.
Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 4
Cô nàng không gặp bất cứ khó khăn gì về kinh tế, thậm chí cô không yêu cầu chồng cũ chu cấp.
Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 5
Nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc sau khi trở lại độc thân, cô thường xuyên đưa con gái đi du lịch để khám phá thế giới.

Pha Lê cũng ngày càng gợi cảm và quyến rũ sau khi nâng cấp vòng một, hút mỡ bụng ở lưng và bụng dưới để bơm vào vòng ba. Để có thể tự chủ kinh tế như thế, nữ ca sĩ sinh năm 1987 đang đầu tư tài chính, bất động sản, spa, kinh doanh mỹ phẩm, bán đồ online. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 6
Pha Lê cũng ngày càng gợi cảm và quyến rũ sau khi nâng cấp vòng một, hút mỡ bụng ở lưng và bụng dưới để bơm vào vòng ba.
Sau khi ly hôn chồng ngoại quốc, cuộc sống của Pha Lê hiện ra sao? - Ảnh 7
Để có thể tự chủ kinh tế như thế, nữ ca sĩ sinh năm 1987 đang đầu tư tài chính, bất động sản, spa, kinh doanh mỹ phẩm, bán đồ online.

Người hâm mộ từng xúc động khi Pha Lê đã tìm được bến đỗ mới bên chồng doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Emmanuel Shin sau những mối tình không mấy hạnh phúc. Pha Lê và chồng ngoại quốc chính thức nên danh nghĩa vợ chồng từ ngày 31/7/2020 và vẹn tròn tổ ấm khi chào bé Ốc (tên thật là Thiên Ý) vào tháng 10 cùng năm. Ai cũng tưởng cô nàng sẽ có tổ ấm viên mãn nhưng nữ ca sĩ khiến không ít người bất ngờ khi thông báo 'đường ai nấy đi' với chồng ngoại quốc.

Pha Lê không ngần ngại mắng thẳng mặt chồng cũ 'bị bại não', tiết lộ nguyên nhân khiến CĐM xót xa vô cùng

Pha Lê không ngần ngại mắng thẳng mặt chồng cũ 'bị bại não', tiết lộ nguyên nhân khiến CĐM xót xa vô cùng

Mới đây, nữ ca sĩ Pha Lê lại đăng đàn tố chồng cũ người Hàn khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   hậu trường Ca sĩ Pha Lê Pha Lê hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 53 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi