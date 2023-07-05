Bất ngờ với vẻ đẹp quý phái vượt thời gian của mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh gây sốt mạng xã hội

Tốt nghiệp đại học năm 1977, bà Vương Oanh tự mình kiếm việc làm mà không cần sự trợ giúp của cha. Từng làm đủ nghề từ ứng dụng công nghệ, viết phần mềm đến những công việc khác như sửa chữa máy tính điện tử, sửa chữa tổng đài điện thoại di động và chăm sóc khách hàng, bảo hành sản phẩm. Lĩnh vực nào, bà cũng tỏ ra xuất sắc.

Mẹ của Hoa hậu Hà Kiều Anh là bà Vương Oanh sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố từng là Thứ trưởng Bộ xây dựng, mẹ bà là cô gái Hà thành duyên dáng, bà Vương Oanh được thừa hưởng nét mặn mà đằm thắm của mẹ và sự tinh tế trong hội họa của cha. Thế nhưng do muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, bà Oanh không đi theo nghề của cha mà nộp đơn thi tuyển vào Khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bà sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con gái và các cháu. Hà Kiều Anh nói, cô và mẹ giống như những người bạn tri kỷ. Hai mẹ con đều trò chuyện với nhau hằng ngày về việc chăm sóc các con hay kinh doanh, cho dù bà ở Việt Nam hay ở Mỹ.

Mặc dù ở tuổi U70, bà Vương Kiều Oanh vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng. Với gương mặt phúc hậu, dịu dàng và nụ cười rạng rỡ, bà Kiều Oanh được nhận xét là không hề thua kém khi đọ sắc với con gái tuổi tứ tuần. Những nếp nhăn đương nhiên của tuổi U70 không làm giảm vẻ đẹp cũng như độ sang trọng, quý phái của bà.

'Mỗi khi ra đường ai cũng nói con không đẹp bằng mẹ. Con còn thấy mình không duyên dáng, khéo léo, dịu dàng, học giỏi, nấu ăn ngon như mẹ. Nhưng con tự hào vì được là con của mẹ', Hà Kiều Anh cho biết.

Hoa hậu Hà Kiều Anh nhiều lần khẳng định: "Không có mẹ, không có Hà Kiều Anh như ngày hôm nay"

Trở thành Hoa hậu Việt Nam, đi đóng phim, Hà Kiều Anh là cái tên đình đám của làng giải trí, mẹ chị vẫn là người theo sát chăm sóc và bảo vệ con gái. Tai tiếng, thăng trầm trong sự nghiệp hay tình yêu, chị thú nhận, vượt qua nhẹ nhàng hơn nhờ có mẹ.

Hoa hậu chia sẻ hình ảnh cô cùng mẹ mặc ton-sur-ton trắng, rạng rỡ trước ống kính

Hoa hậu khẳng định: “Mẹ đối với tôi như một người bạn tri kỷ. Tất cả mọi sự kiện, buồn vui gì tôi cũng có thể chia sẻ với mẹ, ngay cả những bí mật về chuyện tình yêu tôi cũng không ngại kể. Ngày trẻ, tôi ương bướng, có khi cãi lại mẹ nhưng khi có con, con không nghe lời, tôi mới thấu hiểu lòng mẹ. Mẹ đã ở bên tôi, hy sinh để tôi có được thành công”.

Không chỉ tận tụy giúp con gái, bà Vương Oanh còn là một doanh nhân tài giỏi. Dù đối mặt với nhiều chông gai, bà vẫn vững lòng. Thành công trong công việc nhưng một lần nữa hôn nhân của bà "đứt gánh giữa đường. Sau 12 năm chung sống, bà ly hôn người chồng thứ 2 vì: "Có lẽ cá tính tôi quyết liệt hơn những người phụ nữ khác. Tôi cho rằng đã sống với nhau thì phải thật hạnh phúc, phải chia sẻ với nhau cả những điều nhỏ nhất, phải khâm phục nhau, tôi không bao giờ thích kiểu sống chấp nhận hay nhẫn nhịn".

Hà Kiều Anh hạnh phúc khoe bà ngoại, mẹ và con gái

Hiện tại, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh đã nghỉ hưu, sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con gái và các cháu. Nhan sắc tuổi U70 của bà vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng.