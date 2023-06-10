Ái nữ 8 tuổi của hoa hậu Hà Kiều Anh: Nhan sắc 'tiểu mỹ nhân' thừa hưởng từ mẹ, 5 tuổi được học cưỡi ngựa

Viann từng được chính "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung dự đoán sẽ thành Hoa hậu trong tương lai: "11 năm nữa, truyền thông Việt Nam sẽ dậy sóng khi có một Hoa hậu Việt Nam là con của một Hoa hậu Việt Nam".

Những năm gần đây, hoa hậu Hà Kiều Anh dù không tham gia nhiều hoạt động showbiz nhưng mỗi khi xuất hiện đều gây sự chú ý của người hâm mộ. Mới đây, khi tham gia một show diễn thời trang, sự xuất hiện của Hà Kiều Anh và con gái đã gây sốt bởi visual xinh đẹp rạng rỡ. Thậm chí, con gái của Hà Kiều Anh (bé Viann) cũng được ví von là Hoa hậu nhí vì không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà thần thái cũng ngút ngàn. Mỗi khi xuất hiện trước truyền thông, Viann đều rất nổi bật và được khen ngợi hết lời. Mới đây, khi tham gia một show diễn thời trang, sự xuất hiện của Hà Kiều Anh và con gái đã gây sốt bởi visual xinh đẹp rạng rỡ Trước đó, Viann còn được chính "bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung dự đoán sẽ thành Hoa hậu trong tương lai: "11 năm nữa, truyền thông Việt Nam sẽ dậy sóng khi có một Hoa hậu Việt Nam là con của một Hoa hậu Việt Nam".



Hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng có với nhau 3 người con, gồm 2 con trai và 1 con gái. Trong đó cô con gái út - bé Huỳnh Viann (SN 2015) - được khán giả chú ý hơn cả Hoa hậu Hà Kiều Anh và chồng có với nhau 3 người con, gồm 2 con trai và 1 con gái. Trong đó cô con gái út - bé Huỳnh Viann (SN 2015) - được khán giả chú ý hơn cả. Con gái cưng của Hà Kiều Anh sở hữu dáng mũi thanh tú, đôi mắt sáng và chiều cao vượt trội. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé đã rất tự tin trước ống kính, nhiều lần "đốn tim" dân mạng bởi những khoảnh khắc như "nàng thơ nhí". Con gái cưng của Hà Kiều Anh sở hữu dáng mũi thanh tú, đôi mắt sáng và chiều cao vượt trội Nhiều khán giả nhận xét Huỳnh Viann thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, có tố chất để trở thành ngôi sao, hoa hậu khi trưởng thành. Ở tuổi lên 8, cô bé được khen về ngoại hình ngày càng xinh xắn, vóc dáng cao lớn.

Sinh bé Viann ở tuổi gần 40, Hà Kiều Anh gọi con gái là "món quà tuyệt vời". Cô cho biết, Viann đã mang đến sự ngọt ngào, hạnh phúc và gắn kết cho các thành viên trong gia đình. "Mẹ sẽ cô đơn biết bao nếu không có con gái bên cạnh để cùng chia sẻ buồn vui" - Hà Kiều Anh từng chia sẻ nhân dịp sinh nhật 7 tuổi của con gái út. Nhiều khán giả nhận xét Huỳnh Viann thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ, có tố chất để trở thành ngôi sao, hoa hậu khi trưởng thành Hà Kiều Anh cho biết Vivian là cô bé độc lập nhưng cũng vô cùng dịu dàng, sâu sắc. Hoa hậu Việt Nam 1992 cho biết ái nữ có năng khiếu về diễn xuất nhưng vẫn chưa có ý định cho con theo hoạt động nghệ thuật. Cô muốn con gái được tự do khám phá sở thích của mình khi trưởng thành. Nếu con mong muốn nối nghiệp mẹ, Hà Kiều Anh sẽ ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ. Phong cách ăn mặc của Viann cũng được mẹ chăm chút kỹ lưỡng. Từ nhỏ, cô bé đã biết chọn lựa trang phục, phụ kiện theo sở thích. Hai mẹ con thường xuyên diện đồ đôi mỗi lần dự tiệc hay xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang. Khi hoạt động nghệ thuật cùng mẹ, Viann được làm tóc, trang điểm nhẹ nhàng hợp lứa tuổi. Hà Kiều Anh cho biết Vivian là cô bé độc lập nhưng cũng vô cùng dịu dàng, sâu sắc Vivian hiện theo học một trường tiểu học quốc tế tại TPHCM. Cô bé cũng được học nhiều bộ môn như: Ballet, piano, vẽ... Ái nữ nhà Hà Kiều Anh chăm vận động, đặc biệt là bơi lội. Nhờ đó mà cô bé sở hữu đôi chân dài nổi bật từ khi còn nhỏ. Đặc biệt, Hoa hậu Hà Kiều Anh từng gây chú ý khi cho con học môn cưỡi ngựa từ lúc 5 tuổi. Đây được xem là môn thể thao dành cho giới thượng lưu với học phí khá đắt đỏ. Đặc biệt, Hoa hậu Hà Kiều Anh từng gây chú ý khi cho con học môn cưỡi ngựa từ lúc 5 tuổi Huỳnh Viaan có tên thân mật là Vivian, sinh năm 2015, là con gái duy nhất của Hà Kiều Anh và doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Được biết, ba Vivian là đại gia có tiếng trong lĩnh vực thương mại và bất động sản, sở hữu nhiều khu khách sạn và khu resort đắt đỏ khắp cả nước.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh Ngoài 'siêu biệt thự' 400 tỷ tại TP.HCM, gia đình Hà Kiều Anh còn sở hữu căn penthouse view biển tuyệt đẹp, nằm trong tòa khách sạn 5 sao của chính gia đình cô sở hữu tại thành phố Vũng Tàu.

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