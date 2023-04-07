Cuộc sống viên mãn của hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi U50: Sở hữu cơ ngơi hàng trăm tỷ, vẫn đắt show 'ghế nóng' các cuộc thi nhan sắc lớn

Gia đình Hà Kiều Anh nổi tiếng vì sở hữu cơ ngơi hàng trăm tỷ đồng ở TP.HCM và Vũng Tàu.
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Không chỉ được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh từng sở hữu loạt thành tích khác như: Miss Taejon - Hoa hậu sinh viên thế giới 1993, Top 5 Hoa hậu sinh viên thế giới 1993,...
Không chỉ vậy, sự nghiệp nghệ thuật của nữ diễn viên càng thăng hoa hơn khi lấn sang lĩnh vực diễn xuất. Hà Kiều Anh ghi dấu ấn qua các vai diễn trong loạt phim như: Lối sống sai lầm, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, Hạnh phúc có thật, Ván cờ tình yêu,...
Tuy nhiên, trái với may mắn trong sự nghiệp thì chuyện tình cảm của Hà Kiều Anh lại có chút lận đận. Trước đây, nàng hậu từng trải qua cuộc hôn nhân nhiều ồn ào với một đại gia. Sau ly hôn, hiện tại, nàng hoa hậu Việt Nam đã tìm được bến đổ hạnh phúc bên doanh nhân Huỳnh Trung Nam.
Khác với nhiều nghệ sĩ Việt thường giấu kín cuộc sống riêng tư thì Hà Kiều Anh lại khá thoải mái chia sẻ về chồng con trên mạng xã hội. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh gia đình đi du lịch cùng nhau hay ảnh tình cảm bên ông xã. Trải qua cuộc hôn nhân êm đềm với chồng doanh nhân, Hà Kiều Anh có ba người con chung và một con riêng với chồng cũ. Có thể nói, cuộc sống hôn nhân của nàng hậu quá hoàn mỹ.
Gia đình Hà Kiều Anh còn nổi tiếng vì sở hữu cơ ngơi hàng trăm tỷ đồng ở TP.HCM và Vũng Tàu. Ngoài "siêu biệt thự" trị giá 400 tỷ đồng. Không chỉ vậy, gia đình cô còn có căn penthouse nằm trên tầng 20 của toà tháp King’s Tower, thiết kế gắn liền với khách sạn nổi tiếng mà vợ chồng cô đang là chủ sở hữu.
Sau 31 năm đăng quang hoa hậu, Hà Kiều Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và vóc dáng chuẩn chỉnh. Chính vì thế mà hiện tại nàng hậu vẫn rất đắt show khi thường xuyên được mời ngồi "ghế nóng" các cuộc thi nhan sắc lớn trong nước. Vài năm trở lại đây, cựu hoa hậu còn lấn sân sang mảng làm đẹp và cũng nhận được những thành tích đáng kể.