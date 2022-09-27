Hà Kiều Anh phản hồi 'chỉ trích' chấm thi hoa hậu nhưng lại bấm điện thoại suốt

Hậu trường 27/09/2022 08:50

Hoa hậu Hà Kiều Anh đã có phản hồi về ý kiến cho rằng cô mải mê bấm điện thoại trong khi chấm thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 26/9, tại TP.HCM, ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2022 chính thức đã diễn ra buổi họp báo công bố vương miện cho Hoa hậu và 4 chiếc tiara dành cho các Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Đặc biệt, buổi họp báo còn có sự góp mặt của đương kim Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng ban giám khảo, đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng ban giám khảo cùng nhiều Hoa hậu, Á hậu.

Trong buổi họp báo, góp mặt với vai trò Trưởng ban giám khảo, Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận được thắc mắc của giới truyền thông về việc bắt gặp cô mải mê bấm điện thoại khi chấm thi. Trước câu hỏi này, Hà Kiều Anh chia sẻ những lúc giải lao giữa giờ, thỉnh thoảng cô có kiểm tra điện thoại. Cô không ngờ những hình ảnh của mình vô tình lọt vào ống kính máy quay lại gây ra sự hiểu lầm rằng mình không tập trung chấm thi.

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Hà Kiều Anh lên tiếng về chỉ trích cô mải mê bấm điện thoại khi chấm thi hoa hậu - Ảnh: Vietnamnet

Cụ thể, theo thông tin từ Vienamnet, Hà Kiều Anh khẳng định: “Thật ra, tôi không xem điện thoại nhiều, đó chỉ là một trong những khoảnh khắc vô tình được máy quay ghi lại. Khoảnh khắc các bạn thấy là những lúc giải lao hoặc là lúc xem livestream. Thường ban giám khảo sẽ tập trung coi livestream để xem được cận cảnh thí sinh. Khi trình diễn, các thí sinh đều đi rất nhanh nên đôi khi tôi không thể nhìn một cách rõ ràng. Dựa vào một khoảnh khắc tôi cầm điện mà cho rằng tôi không tập trung là không đúng. Tôi đồng hành cùng các thí sinh từ đầu đến giờ và không vắng mặt trong bất cứ buổi chấm thi nào”.

Được biết, cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam năm nay thời gian tổ chức gần với cuộc thi quốc tế, tân hoa hậu chỉ có 3 ngày để lên đường tham dự Miss Grand International. Các thí sinh đều đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ tư pháp để sẵn sàng cho việc đăng quang. Ngoài tân hoa hậu, 4 á hậu cùng 6 huấn luyện viên của phần Trang phục văn hóa dân tộc và nhà thiết kế chiến thắng cũng có cơ hội tham dự chung kết tại Jakarta (Indonesia).

Hà Kiều Anh phản hồi 'chỉ trích' chấm thi hoa hậu nhưng lại bấm điện thoại suốt - Ảnh 2
Hà Kiều Anh khẳng định: 'Khoảnh khắc các bạn thấy là những lúc giải lao hoặc là lúc xem livestream. Thường ban giám khảo sẽ tập trung coi livestream để xem được cận cảnh thí sinh' - Ảnh: báo Tiền Phong

Trong buổi lễ, ban tổ chức cũng công bố thông tin cuộc thi Miss Grand International 2023 đã được Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM cấp phép. 

Đêm chung khảo diễn ra 28/9 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Đêm chung liền kề vào ngày 1/10. Ngoài đương kim Miss Grand International Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đêm chung kết còn có sự xuất hiện của ông Nawat Itsaragrisil – Chủ tịch Miss Grand International – và bà Teresa Chaivisut – Phó chủ tịch Miss Grand International.

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