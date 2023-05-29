Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh

Hậu trường 29/05/2023 14:44

Ngoài 'siêu biệt thự' 400 tỷ tại TP.HCM, gia đình Hà Kiều Anh còn sở hữu căn penthouse view biển tuyệt đẹp, nằm trong tòa khách sạn 5 sao của chính gia đình cô sở hữu tại thành phố Vũng Tàu.

Sau hơn 30 năm từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Hà Kiều Anh hiện tại có cuộc sống thành công. Không chỉ nổi tiếng là người đẹp tài sắc vẹn toàn, Hà Kiều Anh còn có cuộc sống viên mãn, sung túc bên người chồng giàu có. Cô cùng gia đình hiện đang sống trong một ngôi biệt thự sang trọng được xây dựng hoành tráng trên diện tích 500 m2 tại thành phố Thủ Đức.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 1
Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống viên mãn, sở hữu gia tài khủng nhiều người mơ ước.

Bên cạnh đó, người đẹp còn sở hữu một trung tâm thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm quận 1, TP.HCM, đồng thời làm chủ một khách sạn 5 sao tại Vũng Tàu. Căn penthouse triệu đô nằm trên tầng 20 của toà tháp King’s Tower, thiết kế gắn liền với khách sạn nổi tiếng mà vợ chồng cô đang là chủ sở hữu.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 2
Khách sạn 5 sao ở Vũng Tàu mà gia đình Hà Kiều Anh đang sở hữu.

Căn penthouse này có diện tích rộng 500m2, tầm nhìn 360 độ, bốn mặt trông ra biển và núi. Nội thất được trang trí theo phong cách hoàng gia. Từng chi tiết nhỏ nhất đều toát lên vẻ xa hoa, hào nhoáng.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 3
Ngoài vẻ sa hoa lộng lẫy, căn penthouse còn có view biển triệu đô mát mắt.

Căn hộ có 2 tầng, gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng khách và 2 ban công. Thiết kế theo phong cách cổ điển với hai gam màu chủ đạo là vàng, trắng.

Bên cạnh nội thất sang trọng, ấn tượng trong phòng khách, chủ nhân còn thiết kế hệ thống ánh sáng cổ điển, phù hợp không gian hoài cổ.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 4
Toàn bộ nội thất căn nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển.

Không gian phòng ngủ có sự xuất hiện của bức ảnh hai vợ chồng Hà Kiều Anh, được lát nền bằng thảm xanh họa tiết quý tộc.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 5
Gạch nền sang trọng cùng ánh sáng dịu ấm tại phòng ngủ của vợ chồng nàng hậu.

Phòng tắm rộng rãi, thoáng mát, có cả bàn trang điểm lộng lẫy của Hà Kiều Anh. Phòng tắm đẳng cấp với những vật dụng được thiết kế tỉ mỉ như: gương soi, đèn chùm, bồn tắm. Ngoài ra, Hà Kiều Anh còn thiết kế bàn lớn để đựng các vật dụng cần thiết. 

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 6
Phòng tắm độc đáo, sang trọng với không gian rộng rãi, thoáng mát.

Không gian khu vực ăn uống được thiết kế  sang trọng với 1 chiếc bàn lớn và 8 ghế. Hà Kiều Anh trang trí thêm nhiều cây xanh cộng với đèn thả tạo không gian vừa lãng mạn vừa thoáng đãng.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 7
Khu vực ăn uống cũng có view biển bao quanh.

 Ban công được đặt nhiều chậu cây xanh tươi mát. Ngoài ra, nàng hậu còn đặt thêm 1 bộ bàn ghế mây tre đan để mỗi khi rảnh rỗi có thể ngắm biển và thưởng thức món ăn nhẹ.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 8
Ban công thoáng đãng, thích hợp cho việc uống trà và ăn nhẹ.

Khu bếp được thiết kế với đầy đủ mọi vật dụng cần thiết. Ngoài ra còn có khu đựng rượu, đèn cổ điển và 1 chiếc bàn để đựng các vật dụng cần thiết khác.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 9
Không gian bếp sang trọng mà không kém phần tiện nghi.

Khu tầng 2 được thiết kế đơn giản hơn, đây là nơi để cả gia đình Hà Kiều Anh giải trí, xem tivi và trò chuyện cùng nhau.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 10

Nơi sum họp, trò chuyện của gia đình được thiết kế nhẹ nhàng, ấm cúng.

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 11
Đây cũng là nơi người đẹp thưởng thức tiệc trà, tiệc thời trang, vui vẻ thư giãn cùng bạn bè.

Hà Kiều Anh đang sống hạnh phúc với doanh nhân Huỳnh Trung Nam - một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực bất động sản thương mại ở Vũng Tàu và TP.HCM. Tập đoàn của ông đầu tư phát triển trong lĩnh vực bất động sản, sở hữu nhiều trung tâm thương mại, khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp, nhà hàng, ....

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 12
Hà Kiều Anh hạnh phúc đón sinh nhật cùng chồng doanh nhân.

Sau khi kết hôn, cô hạ sinh 2 bé trai và 1 bé gái lần lượt là Vương Khang, Vương Khôi và Vivian. Việc chồng đã có con riêng không trở thành rào cản trong cuộc hôn nhân. Đối với cô, không bao giờ tồn tại khái niệm con chung, con riêng. Ba mẹ chăm lo, yêu thương cho các con công bằng như nhau. Tất cả đều là con và đều là anh em. 

Choáng ngợp trước căn penthouse cực xa hoa, 4 mặt view biển và núi đẹp ngất ngây của Hoa hậu Hà Kiều Anh - Ảnh 13
Người đẹp sinh năm 1976 có cuộc sống viên mãn, vui vẻ bên chồng và các con.

Cuộc sống đủ đầy hạnh phúc cũng là yếu tố quan trọng khiến Hà Kiều Anh ngày càng trẻ trung. Cô tâm sự: “Tôi ít khi buồn lắm. Thực sự là vậy. Vì tôi là người luôn nhìn mọi việc ở chiều hướng tích cực. Nếu phiền muộn, tôi sẽ tìm một bộ phim hoặc một cuốn truyện thật hay. Khi mình xem hết phim, đọc hết truyện thì mọi sự đã qua từ lúc nào không biết”.

 

 

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