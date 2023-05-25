Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng

Hậu trường 25/05/2023 12:00

Sau thời gian sang Mỹ định cư, lấy chồng và làm mẹ hai con, lánh xa ánh hào quang showbiz nhưng Phạm Hương vẫn luôn được truyền thông săn đón nồng nhiệt về chuyện đời tư.

Năm 2015, Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Người đẹp sau đó sang Mỹ thi Miss Universe nhưng trượt Top 15. Năm 2016, cô làm huấn luyện viên cuộc thi The Face Vietnam cùng Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê. Cô đắt show trình diễn thời trang, quảng cáo trước khi sang Mỹ định cư vào năm 2018.

Khi đang là cái tên sáng giá của showbiz Việt, Hoa hậu Phạm Hương từng khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố tạm ngừng hoạt động showbiz từ tháng 7/2018 để sang Mỹ chữa bệnh về tuyến giáp.

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Không lâu sau đó ngày 24/12/2019, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ xác nhận đã sinh con trai đầu lòng là bé Maximus, khi con đã được 1 tuổi. Mỹ nhân tiếp tục đón ''tin vui'' vào tháng 7/2021, khi mang thai bé thứ hai là Apollo, hiện tại cuộc sống của cô cùng chồng và các con liên tục được truyền thôn săn đón. 

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa hậu Phạm Hương có 4 năm hôn nhân với chồng đại gia, kể từ đây, cô không vấn vương showbiz. Ở Mỹ, người đẹp Hải Phòng sống trong biệt thự sang trọng, đi siêu sang và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu hoành tráng. Mới đây, Phạm Hương còn khoe được chồng mua biệt thự siêu sang mặt sông.

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 3
Phạm Hương kết hôn cùng ông xã doanh nhận tại Mỹ 
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 4
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 5
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 6
Người đẹp Hải Phòng sống trong biệt thự sang trọng, đi siêu sang và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu hoành tráng

Qua những hình ảnh đời thường này, có thể thấy Phạm Hương phần nào hé mở chuyện tiềm lực tài chính của chồng. Được biết, chồng đại gia của người đẹp Hải Phòng là CEO của một công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa và xe hơi từ Mỹ sang châu Á, các dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng trên thế giới, kiêm luôn đầu tư hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Công ty của chồng Phạm Hương có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ và các chi nhánh khác ở châu Á. 

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 7
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 8
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 9
Qua những hình ảnh đời thường này, có thể thấy Phạm Hương phần nào hé mở chuyện tiềm lực tài chính của chồng

Mới đây, mỹ nhân gốc Hải Phòng khiến người hâm mộ phải suýt xoa khi chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống gia đình nhỏ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Ngắm biệt thự "khủng" của Hoa hậu Phạm Hương phủ đầy hoa hồng, vườn cây xanh mướt quanh năm. 

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 10

Cận cảnh biệt thự của Hoa hậu Phạm Hương phủ đầy hoa hồng trắng. 

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 11
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 12
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 13
Vườn cây trái trĩu quả, xanh mướt của Hoa hậu Phạm Hương khiến nhiều người thích thú 

Được biết, biệt thự khủng của gia đình Hoa hậu Phạm Hương với tông màu trắng chủ đạo ở Los Angeles. Không gian sống của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bể bơi, sân vườn rộng trồng nhiều cây xanh. Bên trong biệt thự của mỹ nhân Hải Phòng được trang trí nội thất theo phong cách tân cổ điển.

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 14
Thông qua hình ảnh tập yoga của Phạm Hương có thể thấy ngôi nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển 

Nhờ có cuộc sống vật chất thoải mái nên Phạm Hương thảnh thơi tận hưởng. Mỗi lần xuất hiện trên trang cá nhân, cô lại gây ấn tượng bởi vóc dáng lẫn những món hàng đồ hiệu sang chảnh.  

Phạm Hương cho biết cô hài lòng với cuộc sống làm vợ, làm mẹ. "Dù ánh hào quang bên ngoài có lấp lánh đến đâu, mẹ nguyện từ bỏ để đổi lấy niềm hạnh phúc bình dị bên cạnh con", hoa hậu từng bày tỏ.

Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 15
Phạm Hương cho biết cô hài lòng với cuộc sống hiện tại là làm vợ và làm mẹ 
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 16
Biệt thự phủ đầy hoa hồng của Phạm Hương khiến dân tình suýt xoa vì độ hoành tráng - Ảnh 17
Nàng hậu giờ đã là một bà chủ của tiệm hoa nhỏ tại Mỹ 
Khoảnh khắc bình dị của Phạm Hương bên hai quý tử, diện mạo của nhóc tỳ khiến dân tình chú ý!

Khoảnh khắc bình dị của Phạm Hương bên hai quý tử, diện mạo của nhóc tỳ khiến dân tình chú ý!

Phạm Hương là một nàng hậu đình đám của showbiz Việt, dù những năm gần đây không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

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Từ khóa:   Phạm Hương cuộc sống Phạm Hương Hoa hậu hoàn vũ 2018

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