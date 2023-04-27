Giữa lúc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rục rịch khởi động, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ làm một việc gây xôn xao

Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Bảo Hoàng bất ngờ đăng tải poster được cho là sắp khởi động chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Được biết, năm 2023 cũng là năm thứ 15 cuộc thi này được tổ chức. Dân tình vô cùng háo hức vì đây được xem là cuộc thi quy mô tại Việt Nam với dàn thí sinh chất lượng qua từng mùa giải.

Đáng chú ý, giữa lúc dân tình đang xôn xao trước thông tin chương trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 rục rịch khởi động thì Phạm Hương có động thái gây chú ý. Theo đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh diện trang phục lộng lẫy, đầu đội vương miệng đầy quyền lực. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc của cô nàng, dân tình cũng bật chế độ ‘hóng’ chương trình sớm khởi động trong thời gian tới.

Được biết, vào năm 2018, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Phạm Hương thông báo sang Mỹ và từ đó không còn xuất hiện trong các hoạt động nghệ thuật. Tại xứ cờ hoa, nàng hậu đã xây dựng gia đình nhỏ và làm mẹ bỉm của 2 bé trai. Phạm Hương thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc liên quan đến cuộc sống đời thường của gia đình nhỏ nhưng hiếm hoi nhắc đến chồng doanh nhân.

Phạm Hương hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên cùng chồng và 2 quý tử tại Mỹ - Ảnh: Internet

Vào dịp 14/2 vừa rồi, Phạm Hương được chồng tặng căn biệt thự sang trọng, nằm ở vị trí đắc địa để gia đình nghỉ ngơi vào ngày cuối tuần. Phạm Hương cũng dành hầu hết thời gian để chăm sóc 2 con nhỏ, vun vén gia đình, nấu ăn, trồng rau... Ở tuổi 31, nàng hậu được khen ngợi vì nhan sắc ngày càng mặn mà và vóc dáng nuột nà sau 2 lần sinh nở.