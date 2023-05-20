Khoảnh khắc bình dị của Phạm Hương bên hai quý tử, diện mạo của nhóc tỳ khiến dân tình chú ý!

Phạm Hương là một nàng hậu đình đám của showbiz Việt, dù những năm gần đây không còn hoạt động trong làng giải trí nhưng cô vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Vào năm 2018, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nàng hậu Phạm Hương khiến khán giả lo lắng xen lẫn tiếc nuối khi thông báo sang Mỹ chữa bệnh và hầu như vắng bóng trong tất cả các chương trình, gameshow. Phạm Hương đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 2015 Tuy nhiên, thời gian sau đó, khán giả tiếp tục bất ngờ khi nhận thêm thông tin nàng hậu định cư tại trời Tây và hiện đã là bà mẹ 2 con. Được biết, nàng hậu đã có 5 năm xây dựng gia đình nhỏ tại xứ người cùng một nam doanh nhân. Hai con trai của cô là Maximus 5 tuổi, Apollo gần 2 tuổi nhưng danh tính về ông xã của nàng hậu vẫn là một ''ẩn số''

Phạm Hương giờ đã là mẹ hai con Hai quý tử của nhà Phạm Hương là bé Maximus 5 tuổi, Apollo gần 2 tuổi Mới đây, trên trang cá nhân, nàng hậu cũng thoải mái đăng tải khoảnh khắc vui chời cùng hai con trai. Theo đó, người đẹp cùng quý tử đi trải nghiệm hái cherry, cô viết: "Niềm vui của các con". Hình ảnh hai nhóc tỳ nhà Phạm Hương năng động, đáng yêu khi được mẹ đưa đi chơi khiến người hâm mộ thích thú. Ngoài ra, có thể thấy hai quý tử ngày nào giờ đã lớn hơn trông thấy. Phạm Hương chia sẻ hình ảnh hái cherry vui vẻ cùng hai con Hai cậu bé được dân tình khen ngợi vì thừa hưởng nhan sắc cực phẩm từ mẹ. Con trai lớn của Phạm Hương đang học tại một ngôi trường mầm non danh tiếng với học phí tầm khoảng 310.000.000 đồng/năm học.

Trên mạng xã hội, hoa hậu Phạm Hương cũng thường xuyên đăng tải nhiều khoảnh khắc cho con trai đi đánh golf dịp cuối tuần. Đặc biệt, dù hơn 5 tuổi nhưng Maximus có thể trượt tuyết một cách thành thạo. Phạm Hương luôn dành thời gian chăm sóc và dẫn hai quý tử đi chơi Dù đã qua hai lần sinh nở nhưng Phạm Hương vẫn giữ được cho mình một cơ thể chuẩn ''beauty queen'' khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nàng hậu cũng từng chia sẻ bí quyết duy trì vóc dáng sau hai lần sinh con là tập luyện yoga và chơi thể thao khá nhiều. Hình ảnh Phạm Hương chăm chỉ tập Yoga Vóc dáng của bà mẹ hai con vẫn chuẩn một hoa hậu dù đã sinh nở hai lần Nàng hậu cũng không ngần ngại chia sẻ về công việc mới của bản thân tại Mỹ không liên quan đến ngành giải trí. Phạm Hương mở một tiệm hoa nho nhỏ để buôn bán và phục vụ đam mê. Đồng thời, mẹ bỉm cho biết, cô quyết định chọn sinh sống ở vùng ngoại ô để "trồng rau, nuôi cá", tận hưởng cuộc sống yên bình cùng gia đình nhỏ. Phạm Hương đang kinh doanh tiệm hoa nhỏ tại Mỹ

Giữa lúc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam rục rịch khởi động, Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ làm một việc gây xôn xao Mới đây, trên trang cá nhân, CEO Bảo Hoàng khiến dân tình háo hức khi đăng tải poster được cho là sắp khởi động Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023. Cùng lúc đó, Phạm Hương bất ngờ làm một việc khiến dân tình xôn xao.

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