Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng

Phạm Hương đang có cuộc sống bình dị với loạt thú vui tao nhã, tận hưởng cuộc sống an nhàn và viên mãn trên đất Mỹ sau khi rời showbiz.
- Bị nói bán hoa kiếm tiền ở Mỹ, Phạm Hương khoe ngay góc nhà tiền tỷ
- Phạm Hương bất ngờ cho ông xã đại gia lên sóng hậu nhận quà khủng dịp lễ tình nhân
Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoa hậu Phạm Hương tuyên bố tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ. Sau 5 năm ở "xứ sở cờ hoa", nàng hậu khiến nhiều người trầm trồ về cuộc sống giàu có, sang chảnh cùng chồng doanh nhân và hai quý tử.
Mới đây, Phạm Hương vừa đăng tải bức ảnh khoe góc nghiêng đẹp mê mẩn. Cô cũng tiết lộ thêm công việc mới tại Mỹ. Theo những gì "Hoa hậu quốc dân" chia sẻ, cô hiện đang làm chủ một cửa hàng hoa tại bang California. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến nàng Hậu và bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cuộc sống của cô.
Cho đến nay, Phạm Hương vẫn không tiết lộ danh tính về chồng của mình. Nhưng theo tìm hiểu, chồng của nàng hậu là một doanh nhân, chủ công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ. Doanh nhân này sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" với biệt thự khủng và xe sang đắt đỏ. Có chồng là doanh nhân, Phạm Hương tận hưởng cuộc sống vô cùng vương giả khi thường xuyên đăng tải hình ảnh ở biệt thự, đi siêu xe và thường xuyên chia sẻ những bữa tiệc thịnh soạn.
Dù mới mở cửa đầu năm nay, nhưng shop hoa của mẹ 2 con vô cùng đông khách, doanh thu cũng cực kỳ cao. Được biết, hiện cửa hàng hoa của cô đã có 2 chi nhánh tại Brentwood và San Francisco (Mỹ).