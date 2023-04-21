Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoa hậu Phạm Hương tuyên bố tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ. Sau 5 năm ở "xứ sở cờ hoa", nàng hậu khiến nhiều người trầm trồ về cuộc sống giàu có, sang chảnh cùng chồng doanh nhân và hai quý tử.

Phạm Hương đang có tổ ấm viên mãn cùng chồng và 2 quý tử ở xứ sở cờ hoa - Ảnh: Instargam

Mới đây, Phạm Hương vừa đăng tải bức ảnh khoe góc nghiêng đẹp mê mẩn. Cô cũng tiết lộ thêm công việc mới tại Mỹ. Theo những gì "Hoa hậu quốc dân" chia sẻ, cô hiện đang làm chủ một cửa hàng hoa tại bang California. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến nàng Hậu và bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cuộc sống của cô.