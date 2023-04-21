Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng

Hậu trường 21/04/2023 14:24

Phạm Hương đang có cuộc sống bình dị với loạt thú vui tao nhã, tận hưởng cuộc sống an nhàn và viên mãn trên đất Mỹ sau khi rời showbiz.

Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa, Hoa hậu Phạm Hương tuyên bố tạm ngưng hoạt động nghệ thuật để sang Mỹ. Sau 5 năm ở "xứ sở cờ hoa", nàng hậu khiến nhiều người trầm trồ về cuộc sống giàu có, sang chảnh cùng chồng doanh nhân và hai quý tử. 

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 1
Phạm Hương đang có tổ ấm viên mãn cùng chồng và 2 quý tử ở xứ sở cờ hoa - Ảnh: Instargam

Mới đây, Phạm Hương vừa đăng tải bức ảnh khoe góc nghiêng đẹp mê mẩn. Cô cũng tiết lộ thêm công việc mới tại Mỹ. Theo những gì "Hoa hậu quốc dân" chia sẻ, cô hiện đang làm chủ một cửa hàng hoa tại bang California. Nhiều người gửi lời chúc mừng đến nàng Hậu và bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cuộc sống của cô.

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 2
Góc nghiêng thần thánh của nàng hậu khiến dân tình trầm trồ - Ảnh: Instargam

 

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 3
Người đẹp vừa thông báo trở thành bà chủ một shop hoa trên đất Mỹ - Ảnh:Chụp màn hình 

 Cho đến nay, Phạm Hương vẫn không tiết lộ danh tính về chồng của mình. Nhưng theo tìm hiểu, chồng của nàng hậu là một doanh nhân, chủ công ty sáng lập, điều hành trên nhiều lĩnh vực xuất - nhập khẩu hàng hóa, xe hơi, bất động sản có trụ sở nằm ở New York, Hoa Kỳ. Doanh nhân này sở hữu khối tài sản "không phải dạng vừa" với biệt thự khủng và xe sang đắt đỏ. Có chồng là doanh nhân, Phạm Hương tận hưởng cuộc sống vô cùng vương giả khi thường xuyên đăng tải hình ảnh ở biệt thự, đi siêu xe và thường xuyên chia sẻ những bữa tiệc thịnh soạn. 

 

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 4
Trên mạng xã hội, Phạm Hương thường xuyên chia sẻ cuộc sống giàu có, vương giả tại căn biệt thự triệu đô - Ảnh: Instargam

 

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 5
Cuộc sống sang chảnh và ngập trong đồ hiệu của nàng Hậu - Ảnh: Instargam

Dù mới mở cửa đầu năm nay, nhưng shop hoa của mẹ 2 con vô cùng đông khách, doanh thu cũng cực kỳ cao. Được biết, hiện cửa hàng hoa của cô đã có 2 chi nhánh tại Brentwood và San Francisco (Mỹ).

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 6

 Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 7

Được biết, 2 tiệm hoa tươi của nàng hậu có doanh thu tiền tỷ - Ảnh: Instargam

 

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 8
Phạm Hương tự tay làm những set hoa cho ngày Valentine - Ảnh: Instargam

 

Rời bỏ ánh hào quang showbiz, Phạm Hương có công việc mới tại Mỹ, dân tình đồng loạt chúc mừng - Ảnh 9
Sau nhiều năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật, người đẹp Hải Phòng đang tận hưởng hôn nhân viên mãn, hạnh phúc cùng chồng và hai nhóc tỳ tại Mỹ - Ảnh: Instargam

 

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