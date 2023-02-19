Phạm Hương bất ngờ cho ông xã đại gia lên sóng hậu nhận quà khủng dịp lễ tình nhân

Hậu trường 19/02/2023 12:35

Dù đã bên nhau nhiều năm và có hai con, Phạm Hương vẫn ít khi đăng tải ảnh ông xã đại gia lên MXH.

Dù đã lùi xa ánh hào quang của showbiz nhưng nhất cử nhất động của "Hoa hậu quốc dân" Phạm Hương đều được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Sau hơn 4 năm sang Mỹ, nàng hậu nay làm mẹ của 2 cậu con trai. Phạm Hương đã có cuộc sống đầy đủ, xa hoa khi ở trong ngôi biệt thự rộng rãi, dùng đồ hiệu và xế sang không thua ai.

Phạm Hương bất ngờ cho ông xã đại gia lên sóng hậu nhận quà khủng dịp lễ tình nhân - Ảnh 1

Mới đây, Phạm Hương đăng tải ảnh gây chú ý, ghi lại khoảnh khắc nhóc tỳ Max dùng bữa bên bố. Trong ảnh, có thể thấy cậu bé khá quấn bố, cho thấy được cưng chiều. Hiếm hoi cho bạn đời lên sóng, song Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 vẫn giữ kín dung mạo người ấy bằng một icon trái tim.

Phạm Hương bất ngờ cho ông xã đại gia lên sóng hậu nhận quà khủng dịp lễ tình nhân - Ảnh 2

Nhân dịp Valentine vừa qua, Phạm Hương còn khoe được ông xã tặng cho ngôi biệt thự view biển, nội thất sang trọng như resort. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 cho biết đây là món quà chồng tặng để 3 mẹ con nghỉ ngơi, thư giãn vào dịp cuối tuần. Dù Phạm Hương không tiết lộ giá trị căn biệt thự nhưng người hâm mộ cũng đoán được căn này có giá "không phải dạng vừa".

Phạm Hương bất ngờ cho ông xã đại gia lên sóng hậu nhận quà khủng dịp lễ tình nhân - Ảnh 3

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 bày tỏ: "Món quà của ông xã tặng cả gia đình, nơi nghỉ ngơi và vui chơi của các con mỗi dịp cuối tuần. Năm nay cả nhà nhận món quà Valentine to bự".

Phạm Hương bất ngờ cho ông xã đại gia lên sóng hậu nhận quà khủng dịp lễ tình nhân - Ảnh 4

Tháng 8/2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thông báo xuất ngoại để chữa bệnh, kết hợp mở rộng công việc. Thời điểm đó, người đẹp 9X bị đồn sang Mỹ dưỡng thai, sinh con cho đại gia này. Cuối năm 2019, Phạm Hương mới chính thức thừa nhận đã sinh con vào cuối năm 2018. Tới tháng 7/2021, tổ ấm của người đẹp chào đón quý tử thứ hai.

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Phạm Hương nhiều lần khoe được chồng cưng chiều và mẹ chồng yêu thương khi sống ở Mỹ.

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