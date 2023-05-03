Hà Kiều Anh khoe loạt ảnh trẻ trung, gợi cảm ở tuổi U50, netizen đổ dồn sự chú ý vào sắc vóc 'bản sao nhí' của nàng hậu

Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã khoe loạt khoảnh khắc cùng 2 con Kingsley và Vivian trong chuyến đi du lịch Singapore. Được biết, con lớn của hoa hậu hiện du học ở Anh, không thể đi chơi với mẹ và các em. Đáng chú ý, Hà Kiều Anh ăn mặc đơn giản, năng động khoe nét trẻ trung, gợi cảm ở tuổi 46. Có thể thấy, cả hai con của người đẹp đều thừa hưởng chân dài miên man của mẹ.

Đặc biệt, ái nữ Vivian của cô đã biết làm điệu trước ống kính. Cô bé chính là ‘bản sao’ hoàn hảo của Hoa hậu Hà Kiều Anh với những đường nét tuyệt phẩm như gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng hồng và vóc dáng cao ráo mảnh khảnh. Cô bé được nhiều người khen xinh xắn, khả năng sẽ trở thành mỹ nhân đình đám trong tương lai.

Ái nữ Vivian chính là ‘bản sao’ hoàn hảo của Hoa hậu Hà Kiều Anh với những đường nét tuyệt phẩm - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hà Kiều Anh là người đẹp đăng quang khi còn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam từ trước đến giờ. Với nhan sắc nổi bật và ấn tượng của mình, từ khi 16 tuổi cô đã đội lên đầu chiếc vương miện cao nhất của cuộc thi nhan sắc đình đám này.

Hoa hậu Hà Kiều Anh là người đẹp đăng quang khi còn trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam từ trước đến giờ - Ảnh: Internet

Trải qua sóng gió của cuộc hôn nhân đầu tiên, hoa hậu Hà Kiều Anh kết hôn doanh nhân Huỳnh Trung Nam - một nhân vật có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và thương mại ở Vùng Tàu và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ông từng đảm nhận vai trò Lãnh sự danh dự của Cộng hòa Malta tại Việt Nam.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã doanh nhân Huỳnh Trung Nam - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, Hoa hậu Hà Kiều Anh có cuộc sống khá bận rộn khi vừa tập trung cho việc kinh doanh bất động sản, ẩm thực, vừa chăm sóc gia đình và đảm nhận thêm nhiều vai trò khác ngoài xã hội. Người đẹp cũng thường được mời làm giám khảo cho những cuộc thi nhan sắc uy tín. Dù bận rộn, người đẹp luôn tâm niệm mình luôn phải sống lành mạnh, tinh thần lạc quan, vui vẻ, để giữ gìn tuổi thanh xuân cho mình.

Ngoài 3 người con chung, hai trai, một gái, sinh cùng ông xã thì Hà Kiều Anh còn sống cùng cậu con trai riêng của chồng - Ảnh: Internet

Ngoài 3 người con chung, hai trai, một gái, sinh cùng ông xã thì Hà Kiều Anh còn sống cùng cậu con trai riêng của chồng. Mặc dù là mẹ kế, nhưng nàng hoa hậu lại có mối quan hệ cực kì thân thiết với cậu bé chẳng khác nào những đứa con ruột do cô sinh ra.

"Trong gia đình tôi không bao giờ tồn tại khái niệm con chung, con riêng. Ba mẹ chăm lo, yêu thương cho các con công bằng như nhau. Tất cả đều là con và đều là anh em. Các con tôi rất tự hào và hãnh diện khi có một người anh hai cao to, đẹp trai. Đi đâu các con cũng nói: 'Mẹ con có 4 người con' rồi 'Anh hai và ba chúng con đó'…'Một giọt máu đào hơn ao nước lã', điều quan trọng là các con thương yêu nhau, bảo vệ nhau và gia đình đoàn kết” - Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ với truyền thông.

Ở độ tuổi U50, Hà Kiều Anh cảm thây hài lòng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn ở thời điểm hiện tại, cô không còn mong muốn gì ngoài việc bản thân có thể vun vén, giữ mãi hạnh phúc mà mình đang có được.