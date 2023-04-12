Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ

Hậu trường 12/04/2023 09:26

Hà Kiều Anh cùng gia đình đang tận hưởng kì nghỉ tại Nhật Bản.

Hà Kiều Anh là con gái của doanh nhân Vương Kiều Oanh và kỹ sư điện Hà Tăng Lâm. Ông Hà Tăng Lâm là con trai của đại tá, nhà ngoại giao nổi tiếng, đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Hà Văn Lâu. Bố mẹ Hà Kiều Anh ly hôn khi cô mới 4 tuổi. Sau đó mẹ Hà Kiều Anh đưa cô rời Hà Nội vào TPHCM sống. Hà Kiều Anh từng nhiều lần chia sẻ ảnh chụp với mẹ nhưng đây là lần hiếm hoi trong khung hình của đại gia đình có cả bố cô - ông Hà Tăng Lâm.

Hà Kiều Anh hạnh phúc bên chồng và 4 con. Con trai đầu tên Nhật Minh là con riêng của doanh nhân Huỳnh Trung Nam và vợ trước. Hà Kiều Anh tâm sự, từ nhỏ Nhật Minh sống chung với cô nên tình cảm giữa hai mẹ con rất khăng khít.

Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ - Ảnh 1
Hà Kiều Anh hạnh phúc bên chồng và 4 con - Ảnh: FBNV 

Có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu được thừa hưởng từ bố mẹ, cộng với sự giàu có và nổi tiếng từ gia đình, từ nhỏ các nhóc tỳ Vbiz đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Trong số đó phải kể đến bé Viann - con gái út của Hoa hậu Hà Kiều Anh.

Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ - Ảnh 2
Công chúa nhỏ Vivian chào đời khi Hà Kiều Anh cận kề tuổi 40 - Ảnh: FBNV 

Công chúa nhỏ Vivian chào đời khi Hà Kiều Anh cận kề tuổi 40. Vợ chồng người đẹp xem con gái cưng như món quà ông Trời ban tặng, giúp gia đình cô hoàn thiện tổ ấm đủ 'nếp và tẻ'.

Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ - Ảnh 3
Gia đình tận hưởng chuyến du lịch tại "xứ sở hoa anh đào" - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Hoa hậu Việt Nam 1992 đăng tải loạt ảnh cùng gia đình tận hưởng chuyến du lịch tại "xứ sở hoa anh đào". Có thể thấy, các nhóc tỳ của nàng hậu đều sở hữu chiều cao vượt trội và vẻ ngoài xinh đẹp từ bố mẹ.

Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ - Ảnh 4
Ái nữ nhà hào môn sở hữu đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ - Ảnh: FBNV

Gây chú ý nhất chính là con gái út - bé Viann. Ái nữ nhà hào môn sở hữu đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ. Không những thế, dù mới chỉ gần 8 tuổi nhưng với visual xinh đẹp, ái nữ nhà "trâm anh thế phiệt" đã được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại các cuộc thi Hoa hậu. 

Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ - Ảnh 5
Mẹ con Hà Kiều Anh thân thiết với nhau - Ảnh: FBNV

Hoa hậu Hà Kiều Anh và ông xã doanh nhân Huỳnh Trung Nam kết hôn vào năm 2007. Sau hơn 1 thập kỷ về chung một nhà, cả hai có 3 nhóc tỳ gồm 2 trai và 1 gái. 

Hà Kiều Anh khoe gia đình hạnh phúc, nổi bật là 'tiểu công chúa' với visual trong veo, xinh xắn không thua kém mẹ - Ảnh 6
Hà Kiều Anh vẫn chứng minh được đẳng cấp của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Trải qua 30 năm đăng quang, Hà Kiều Anh vẫn chứng minh được đẳng cấp của bản thân, bà mẹ 3 con thường xuyên xuất hiện tại nhiều sự kiện và làm Ban giám khảo cho các cuộc thi Hoa hậu. 

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