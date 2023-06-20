Cận cảnh nhan sắc hiện tại của 'Hoa hậu giàu nhất Việt Nam': Từng ở biệt thự dát vàng 300 tỷ

Ngô Mỹ Uyên là hoa hậu được mệnh danh là " Hoa hậu giàu nhất Việt Nam ", bởi sở hữu một khối tài sản khổng lồ, ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Bởi cô từng gây sốt khi khoe biệt thự dát vàng, nằm trên diện tích đất 1.000m2 ở đường Hàn Thuyên (Q.1, TP.HCM), nằm giữa nhà thờ Đức Bà và Dinh Độc Lập, các chuyên gia ước tính trị giá lên đến 300 tỷ đồng.

Người đẹp sinh năm 1974 nhận được nhiều danh hiệu như: Quán quân "Tìm kiếm người mẫu thời trang ", "Hoa hậu Điện ảnh 1994", "Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1994",...

Với hình thể lý tưởng, gương mặt cuốn hút cùng sự tự tin, Ngô Mỹ Uyên vượt qua nhiều ứng viên để đăng quang ngôi vị cao nhất. Đến năm 1999, cô tham gia "Hoa hậu thời trang quốc tế Ai Cập" và một lần nữa sở hữu danh hiệu, chiếc vương miện danh giá. Mỹ Uyên là mỹ nhân hiếm hoi hai lần đoạt vương miện danh giá

Ngoài ra, Ngô Mỹ Uyên cũng tham gia nhiều lĩnh vực giải trí, đặc biệt năm 1999 người đẹp bén duyên với ảo thuật. Sau khi tham gia chương trình "Người đẹp hát", cô và gia đình đến Mỹ chơi và có ý tìm người luyện thanh để học hỏi thêm. Thế nhưng, tại Mỹ, cô gặp bà Gay Black Stone, vợ của một ảo thuật gia nổi tiếng thế giới trước đây và được bà để lại 2 nhà kho đạo cụ về ảo thuật của chồng để cô tiếp quản. Sự may mắn đã đưa cô bước vào một lĩnh vực mới và giúp Ngô Mỹ Uyên trở thành cái tên nổi tiếng ở Hollywood. Cô thậm chí còn được các đài truyền hình nước ngoài đầu tư làm show riêng.

Mỹ Uyên đọ nhan sắc cùng siêu mẫu Kate Moss khi chụp ảnh cho tạp chí Vogue

Ảo thuật đã mang lại cho cô nhiều thành công bất ngờ cùng với khả năng trong kinh doanh giúp Ngô Mỹ Uyên có một tài sản "khủng".

Sau đó, người đẹp định cư ở nước ngoài và quyết định sang nhượng biệt với giá 7 triệu USD. Bán đi ngôi nhà dát vàng Ngô Mỹ Uyên mua ngay căn biệt thự ở khu Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) chỉ trong... 2 tuần để ba mẹ cô an dưỡng.

Những năm gần đây, Ngô Mỹ Uyên gần như "mất tích" khỏi làng giải trí vì bận rộn với công việc của một bà mẹ bỉm sữa. Hai bé gái Asia và Mia là kết quả của mối tình "trượt tuyết" bất ngờ tại Ý giữa chân dài nổi tiếng người Việt và một giáo sư tài năng ở Ý.

Ngô Mỹ Uyên và chồng

Ngô Mỹ Uyên hiện sống tại Rome, Italy cùng ông xã là giáo sư và hai con. Từ năm 2014, sau khi sinh con gái đầu lòng, cô ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, chỉ thỉnh thoảng tham gia các sự kiện đặc biệt.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Ngô Mỹ Uyên

Hiện tại, ở độ tuổi 49 Mỹ Uyên vẫn thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc mặn mà, tươi trẻ. Cô gây ngỡ ngàng trong lần xuất hiện mới nhất với thân hình thon gọn, săn chắc và tràn đầy năng lượng. Vốn là người có lối sống lành mạnh, chế độ tập luyện thể thao với những bộ môn như chạy bộ, đạp xe, bơi lội luôn được nàng hậu duy trì. Đồng thời bên cạnh đó là chế độ ăn uống hợp lý với cơ thể, giúp cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng mà không thừa hay thiếu quá nhiều lượng béo, ngọt….

Người đẹp luôn cô gắng, sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái: "Tôi từ chối các show diễn live và tour vòng quanh thế giới vì tốn thời gian. Tôi chọn ghi hình show truyền hình, dành thời gian chăm sóc 2 con nhỏ. Tôi đi chỉ 1 tháng thôi mà 2 bé đã rất nhớ mẹ rồi".

Gia đình Ngô Mỹ Uyên có một thói quen đặc biệt. Mỗi bữa cơm tối, cả gia đình có lệ báo cáo những việc mình đã làm trong ngày hôm đó cho các thành viên còn lại

Trong cuộc sống hàng ngày, người đẹp và chồng rất cẩn thận trong việc nuôi dạy con. Đặc biệt dù sống xa quê hương nhưng Ngô Mỹ Uyên luôn đau đáu dạy con về Việt Nam. Chồng cô cũng luôn chú tâm đến việc này.