Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang

Hậu trường 16/06/2023 13:52

Sau 19 năm đăng quang, người đẹp được mệnh danh là 'hoa hậu xinh đẹp chuẩn nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam' đã có những động thái khiến cư dân mạng xôn xao.

Là một trong những hoa hậu đẹp nhất và được yêu mến nhất ở Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền đã rời xa showbiz vào nhiều năm trước, nhưng đến hiện nay công chúng vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của cô. Khác với nhiều người muốn có cuộc sống hào nhoáng và nổi tiếng, Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền lại chọn cách giữ kín những gì thuộc về đời tư của mình.

Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang - Ảnh 1
Cận cảnh nhan sắc được cư dân mạng ưu ái gọi 'hoa hậu của các hoa hậu'

Mặc dù Làng hương sắc Việt có rất nhiều người đẹp hoàn hảo tài năng vẹn toàn, nhưng Nguyễn Thị Huyền là một trong số ít người đẹp được công chúng gọi là "Hoa hậu của các Hoa hậu". Vào năm 2004, khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhan sắc tròn đầy của cô đã gây bão khắp các trang mạng xã hội. 

Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang - Ảnh 2
Nguyễn Thị Huyền đăng quang khi chỉ 19 tuổi

Vào năm 2004, Nguyễn Thị Huyền đã được vinh danh là Hoa hậu Việt Nam khi chỉ mới 19 tuổi. Cô nổi bật với khuôn mặt đầy đặn, mộc mạc và vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ Á Đông, cộng thêm chiều cao 1,72 m và hình thể lý tưởng với số đo ba vòng 84-60-92. Người đẹp đã được Ban giám khảo Miss world chọn vào Top 15 chung cuộc mang tự hào về cho Làng hương sắc Việt Nam.

Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang - Ảnh 3
Nhan sắc trước kia và hiện tại của Nguyễn Thị Huyền

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Nguyễn Thị Huyền còn thu hút sự chú ý của công chúng vì học vấn 'cực khủng' của mình. Năm đăng quang, người đẹp vẫn là đang là sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô đã khẳng định rằng sẽ không theo đuổi sự nghiệp trong giới giải trí, mà sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành một nhà báo tài năng. Năm 2006, cô quyết định sang Anh du học. Tốt nghiệp  hệ cử nhân báo chí tại ĐH Middlesex (Anh), cô về nước và ký hợp đồng làm việc với VTV4. Người đẹp trước đó đã trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Hiện nay, cô có cuộc sống bình yên bên chồng và con. 

Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang - Ảnh 4
Nhan sắc U40 của người đẹp vẫn khiến fan 'say đắm'

Trên trang cá nhân của mình, người đẹp đã đã chia sẻ về diện mạo mới nhất của mình sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam được 19 năm. Cô đã quay trở lại với kiểu tóc cổ điển của những năm 2000 và chia sẻ niềm vui này với các fan của mình. Mặc dù vẫn trẻ trung và đầy năng lượng, nhưng nhiều người cho rằng sắc đẹp của cô đã thay đổi nhiều so với khi cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang - Ảnh 5
Hình ảnh mới nhất của bản thân được người đẹp đăng tải trên trang cá nhân

Thông qua những bức ảnh selfie được nàng hậu chia sẻ, có thể dễ dàng nhận thấy Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung và tươi sáng theo thời gian. So với hình ảnh tròn trịa 18 năm trước, khuôn mặt của cô giờ đã mảnh mai và thon gọn hơn rõ ràng. Có nhiều ý kiến cho rằng việc thay đổi kiểu tóc từ xoăn thành thẳng 5/5 đã làm cho người đẹp trông khác lạ, chứ không phải bởi sự giúp đỡ của "dao kéo".

Choáng váng trước ngoại hình đầy khác lạ mới đây của người đẹp được mệnh danh 'Hoa hậu của các hoa hậu' sau 18 năm đăng quang - Ảnh 6
Cư dân mạng trầm trồ khen nhan sắc của nàng hậu vẫn sắc sảo như ngày nào

 

 

Từ khóa:   Nguyễn Thị Huyền hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hậu trường

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