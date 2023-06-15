Con trai ruột kín tiếng của Lam Trường bất ngờ tiết lộ một thông tin ít ai biết: Đến năm 17 tuổi mới tìm hiểu về bố trên mạng xã hội

Sau khi kết hôn vào năm 2004, anh hai Lam Trường và Ngô Ý An đã có một thời gian hạnh phúc bên con cái. Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2009, cư dân mạng xôn xao trước tin đồn rạn nứt của cặp đôi từ vợ anh đã đưa con đi Mỹ để sinh sống. Anh hai Lam Trường chỉ tiết lộ chuyện ly hôn và con trai ở với mẹ của anh vào năm 2011.

Với sự nổi tiếng trong làng nhạc Việt, Lam Trường đã thu hút được tình cảm của đông đảo người hâm mộ khi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ xinh đẹp Yến Phương và cô con gái Yên Lam. Nhưng ít người biết rằng trước khi hạnh phúc bên bên người vợ kém 17 tuổi Yến Phương, Lam Trường đã từng kết hôn với Ngô Ý An - người vợ đầu tiên của anh và có một cậu con trai ruột tên là Kiến Văn, một kỹ sư vi tính. Sau khi ly hôn, Kiến Văn đến Mỹ cùng mẹ định cư, và thỉnh thoảng vẫn gặp gỡ và trò chuyện với bố.

Có thông tin cho biết cách đây một thời gian, Lam Trường đã cảm thấy buồn bã và chia sẻ với mọi người rằng con trai của họ không có ký ức về bố mình. Cậu bé cũng từng không biết Lam Trường là bố của mình. Trong những lần đưa con đi chơi, Lam Trường rất đau lòng khi con trai hỏi về bố mình.

Sau khi ly hôn, Lam Trường và Ý An trải qua một thời gian khá căng thẳng. Thậm chí, vợ cũ đã chỉ trích Lam Trường bỏ bê con cái. Đến hiện tại, nam ca sĩ thổ lộ rằng anh đã có nhiều cơ hội gắn bó với con hơn nhờ sự hỗ trợ vui vẻ từ vợ cũ. Hình ảnh của Kiến Văn rất ít khi xuất hiện trên mạng xã hội vì cả Ý An và Lam Trường đều không thích khoe con.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Cu Văn càng lớn càng thương ba nhiều. Hồi xưa đi chơi với con, tôi thường xót xa, đau lòng vì con vô tư quá, nhiều khi còn không biết tôi là ba nó. Tôi phải khéo léo đưa nhiều chữ "daddy" vào khi nói chuyện với con. Tôi tới trường cùng con, chơi với bạn bè của con để các bé biết cu Văn có ba. Thậm chí, tôi từng nghĩ sẽ in hình hai cha con lên áo cho bé mặc".

Trước đó, Lam Trường và vợ cũ đã có thời gian căng thẳng khiến anh khó gặp được con

Đến niện tại, anh hai Lam Trường và Kiến Văn đã sống xa nhau trong khoảng 12 năm và hiếm khi gặp được nhau do sự khác biệt cả trong công việc của anh và việc học hành của con trai.

Trong một bài phỏng vấn đầu tháng 3/2023, nam ca sĩ hồ hởi nói: "Kiến Văn không rành tiếng Việt, gần đây con nói với tôi: "Con lên Google tìm tên ba, thì ra ba nổi tiếng vậy à?".

"Con thích thú, tìm nghe bài Tình thôi xót xa. Tôi ngỏ ý được hát cùng ban nhạc của con một bài tiếng Việt"

Lam Trường đã cảm thấy buồn bã và chia sẻ với mọi người rằng con trai Kiến Văn từng không biết anh là bố của cậu bé

Chia sẻ thêm về con trai kín tiếng của mình, Lam Trường cho biết "Kiến Văn 17 tuổi, cao lớn hơn ba. Mẹ bé dạy dỗ khá nghiêm khắc, không được dùng thiết bị điện tử. Con mới có điện thoại năm ngoái, hay vào nhắn tin, trò chuyện với ba".

"Con biết chơi piano, có ban nhạc riêng. Tôi hay đến trường xem con biểu diễn hoặc ăn trưa cùng con và bạn bè. Có lần, tôi làm ảo thuật cho Văn và các bạn xem, con rất tự hào"

"Con ngoan, học giỏi, năm nào cũng đạt thành tích cao. Có lần, tôi hỏi "Con có bạn gái chưa?", con thật thà trả lời: "Con chưa nghĩ đến nữa, mẹ không cho phép". Mỗi lần tạm biệt, con đều nói "Nhớ ba", khiến tôi rất lưu luyến".

Qua một số hình ảnh hiếm hoi được đăng tải, có thể thấy Kiến Văn hiện tại đã cao lớn hơn cả mẹ

Qua những lời chia sẻ của anh hai Lam Trường và một số bức ảnh hiếm hoi lộ diện trên mạng xã hội, cư dân mạng có thể thấy Kiến Văn đã lớn phổng phao, cậu sở hữu vóc dáng người cao lớn, vạm vỡ. Thậm chí chiều cao của Kiến Văn đã vượt cả mẹ. Diện mạo gương mặt của Kiến Văn được cho có nhiều nét giống bố Lam Trường hơn.