MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt!

Hậu trường 15/06/2023 09:11

Kể từ khi về hưu, MC Lại Văn Sâm thường xuyên đưa vợ đi du lịch. Cả hai luôn thể hiện tình cảm với nhau dù đã ở tuổi gần 70 khiến con cháu vô cùng ngưỡng mộ.

MC, Nhà báo Lại Văn Sâm gây ấn tượng khi dẫn dắt các chương trình như SV96, Khách mời của VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Ký ức vui vẻ và rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Dấu ấn khi nhắc đến nam MC là lối dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh và đầy sức cuốn hút.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 1
Dấu ấn khi nhắc đến nam MC là lối dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh và đầy sức cuốn hút

Vừa qua, nam MC đã gác lại công việc nghệ thuật để nghỉ hưu, dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này, nam MC cũng tích cực chia sẻ về cuộc sống riêng mà ít ai biết. Mới đây nhất, MC Lại Văn Sâm đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi được gia đình tổ chức sinh nhật tại Hội An. Đáng chú ý, trong lần chia sẻ này, Mc Ký ức vui vẻ cho người vợ quyền lực lộ diện.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 2
Mới đây nhất, MC Lại Văn Sâm đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi được gia đình tổ chức sinh nhật tại Hội An

Kể từ khi về hưu, MC Lại Văn Sâm thường xuyên đưa vợ đi du lịch. Cả hai luôn thể hiện tình cảm với nhau dù đã ở tuổi gần 70 khiến con cháu vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí bây giờ, thỉnh thoảng ông đi làm những chương trình ở bên ngoài đều có vợ đi cùng. Đi đâu thì 2 vợ chồng cùng đi.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 3
Kể từ khi về hưu, MC Lại Văn Sâm thường xuyên đưa vợ đi du lịch

Trước đó, dù ít khi chia sẻ, song mỗi lần nhắc tới vợ, MC Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ đầy trân trọng và tự hào. Nói về việc gặp và nên duyên với vợ, Lại Văn Sâm cho rằng đó là “số phận” của cuộc đời ông. Nhìn lại chặng đường trở thành một nhà báo, Lại Văn Sâm nói "chắc chắn không thể thiếu hình bóng bà xã".

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 4
 Dù ít khi chia sẻ, song mỗi lần nhắc tới vợ, MC Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ đầy trân trọng và tự hào

Chia sẻ về nhân duyên gặp bạn đời, Lại Văn Sâm cho biết cả 2 gặp nhau trong thời gian đi học tại Nga. Năm 1981, Lại Văn Sâm về nước nhưng thời điểm đó cả nước đang tinh giản biên chế, bản thân ông không thể xin được việc làm. Quá bế tắc, Lại Văn Sâm quay lại Nga theo diện xuất khẩu lao động để làm phiên dịch.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 5
Chia sẻ về nhân duyên gặp bạn đời, Lại Văn Sâm cho biết cả 2 gặp nhau trong thời gian đi học tại Nga

Năm 1987, ông lại về nước và cộng tác với Phòng Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam với vai trò bình luận viên bóng đá, biên dịch bản tin thể thao tiếng Nga. Nhưng cộng tác đến gần hết năm, Lại Văn Sâm rơi vào tình trạng thất nghiệp. Sau đó ông phải sống nhờ vào việc phụ bán hàng với gia đình vợ ở chợ Đồng Xuân.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 6
Cả hai luôn thể hiện tình cảm với nhau dù đã ở tuổi gần 70 khiến con cháu vô cùng ngưỡng mộ

Cũng chính nhờ phụ mẹ vợ bán hàng, phiên dịch cho khách mà Lại Văn Sâm được người quen giới thiệu vào làm ở VTV. Lại Văn Sâm chia sẻ: “Nếu không gặp vợ thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ”.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt! - Ảnh 7
Vợ Lại Văn Sâm là người phụ nữ luôn chăm lo vun vén cho gia đình

Được biết, Lại Văn Sâm và vợ có với nhau một cậu con trai là Lại Bắc Hải Đăng. Vợ Lại Văn Sâm là người phụ nữ luôn chăm lo vun vén cho gia đình. Cô thông cảm với chồng vì công việc bận rộn nên mỗi khi về nhà luôn tạo cảm giác yên bình cho chồng.

MC Lại Văn Sâm tiết lộ cuộc sống gia đình và con người thực sự đằng sau ống kính

MC Lại Văn Sâm tiết lộ cuộc sống gia đình và con người thực sự đằng sau ống kính

Ở độ tuổi U70 nam MC đình đám Lại Văn Sâm thừa nhận bản thân không giàu có, chỉ vừa đủ, an nhiên sống qua ngày cùng gia đình nhỏ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lại Văn Sâm bà xã Lại Văn Sâm MC Lại Văn Sâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi