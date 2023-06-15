MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi cho bà xã tào khang lộ diện, ngoại hình cùng thần thái gây sốt!

Kể từ khi về hưu, MC Lại Văn Sâm thường xuyên đưa vợ đi du lịch. Cả hai luôn thể hiện tình cảm với nhau dù đã ở tuổi gần 70 khiến con cháu vô cùng ngưỡng mộ.

MC, Nhà báo Lại Văn Sâm gây ấn tượng khi dẫn dắt các chương trình như SV96, Khách mời của VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Ký ức vui vẻ và rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Dấu ấn khi nhắc đến nam MC là lối dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh và đầy sức cuốn hút. Dấu ấn khi nhắc đến nam MC là lối dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh và đầy sức cuốn hút Vừa qua, nam MC đã gác lại công việc nghệ thuật để nghỉ hưu, dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thời gian này, nam MC cũng tích cực chia sẻ về cuộc sống riêng mà ít ai biết. Mới đây nhất, MC Lại Văn Sâm đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi được gia đình tổ chức sinh nhật tại Hội An. Đáng chú ý, trong lần chia sẻ này, Mc Ký ức vui vẻ cho người vợ quyền lực lộ diện.



Mới đây nhất, MC Lại Văn Sâm đã đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc khi được gia đình tổ chức sinh nhật tại Hội An Kể từ khi về hưu, MC Lại Văn Sâm thường xuyên đưa vợ đi du lịch. Cả hai luôn thể hiện tình cảm với nhau dù đã ở tuổi gần 70 khiến con cháu vô cùng ngưỡng mộ. Thậm chí bây giờ, thỉnh thoảng ông đi làm những chương trình ở bên ngoài đều có vợ đi cùng. Đi đâu thì 2 vợ chồng cùng đi. Kể từ khi về hưu, MC Lại Văn Sâm thường xuyên đưa vợ đi du lịch Trước đó, dù ít khi chia sẻ, song mỗi lần nhắc tới vợ, MC Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ đầy trân trọng và tự hào. Nói về việc gặp và nên duyên với vợ, Lại Văn Sâm cho rằng đó là “số phận” của cuộc đời ông. Nhìn lại chặng đường trở thành một nhà báo, Lại Văn Sâm nói "chắc chắn không thể thiếu hình bóng bà xã".

Dù ít khi chia sẻ, song mỗi lần nhắc tới vợ, MC Lại Văn Sâm luôn dùng những ngôn từ đầy trân trọng và tự hào Chia sẻ về nhân duyên gặp bạn đời, Lại Văn Sâm cho biết cả 2 gặp nhau trong thời gian đi học tại Nga. Năm 1981, Lại Văn Sâm về nước nhưng thời điểm đó cả nước đang tinh giản biên chế, bản thân ông không thể xin được việc làm. Quá bế tắc, Lại Văn Sâm quay lại Nga theo diện xuất khẩu lao động để làm phiên dịch. Chia sẻ về nhân duyên gặp bạn đời, Lại Văn Sâm cho biết cả 2 gặp nhau trong thời gian đi học tại Nga Năm 1987, ông lại về nước và cộng tác với Phòng Thể thao của Đài truyền hình Việt Nam với vai trò bình luận viên bóng đá, biên dịch bản tin thể thao tiếng Nga. Nhưng cộng tác đến gần hết năm, Lại Văn Sâm rơi vào tình trạng thất nghiệp. Sau đó ông phải sống nhờ vào việc phụ bán hàng với gia đình vợ ở chợ Đồng Xuân. Cả hai luôn thể hiện tình cảm với nhau dù đã ở tuổi gần 70 khiến con cháu vô cùng ngưỡng mộ Cũng chính nhờ phụ mẹ vợ bán hàng, phiên dịch cho khách mà Lại Văn Sâm được người quen giới thiệu vào làm ở VTV. Lại Văn Sâm chia sẻ: “Nếu không gặp vợ thì có khi tôi lại không được tử tế như bây giờ”. Vợ Lại Văn Sâm là người phụ nữ luôn chăm lo vun vén cho gia đình Được biết, Lại Văn Sâm và vợ có với nhau một cậu con trai là Lại Bắc Hải Đăng. Vợ Lại Văn Sâm là người phụ nữ luôn chăm lo vun vén cho gia đình. Cô thông cảm với chồng vì công việc bận rộn nên mỗi khi về nhà luôn tạo cảm giác yên bình cho chồng.

MC Lại Văn Sâm tiết lộ cuộc sống gia đình và con người thực sự đằng sau ống kính Ở độ tuổi U70 nam MC đình đám Lại Văn Sâm thừa nhận bản thân không giàu có, chỉ vừa đủ, an nhiên sống qua ngày cùng gia đình nhỏ.

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