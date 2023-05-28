MC Lại Văn Sâm tiết lộ cuộc sống gia đình và con người thực sự đằng sau ống kính

Người ta biết đến nhiều về ông với vai trò là người dẫn chương trình cho các trò chơi truyền hình của VTV3 như: SV, Trò chơi thi đấu liên tỉnh, Đấu trí, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng Ai là triệu phú,... Hay gần đây nhất là chương trình Ký ức vui vẻ được nhiều khán giả trẻ đến trung niên đón nhận nồng nhiệt.

Lại Văn Sâm là một nhà báo, người dẫn chương trình truyền hình, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Lại Văn Sâm kể, sau 12 năm du học Nga về nước, ông từng có thời gian thất nghiệp. Thời điểm đó, ông phải ra chợ Đồng Xuân bán hàng phụ mẹ vợ vì chật vật trong việc tìm kiếm công việc phù hợp. Sau này, ông được thử việc tại ban Thể thao của VTV. Tuy nhiên, ông bỏ việc chỉ sau vài tháng vì cảm thấy chán. Mãi đến năm 1988, nhà báo Lại Văn Sâm mới quay trở lại VTV và gắn bó với nhà đài.

Tuy thành công là vậy, nhưng cũng như nhiều người khác, nhà báo Lại Văn Sâm từng phải trải qua nhiều thử thách trước khi trở thành vị "MC quốc dân" được nhà nhà yêu mến.

Lại Văn Sâm thừa nhận khó có ai yêu VTV lâu và nhiều như ông

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2008, Lại Văn Sâm được nhận giải thưởng "Người dẫn chương trình gameshow được yêu thích nhất" của Đài Truyền hình Việt Nam theo kết quả của cuộc bầu chọn do Tạp chí Truyền hình tổ chức. Trước khi thông báo nghỉ hưu vào năm 2017, Lại Văn Sâm được nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Lại Văn Sâm hơn 30 năm cống hiến, ông gặt hái được nhiều giải thưởng lẫn sự ái mộ của khán giả và sự tôn trọng của đồng nghiệp trong nghề.

Trong 30 năm làm nghề, ông dành rất nhiều thời gian, tình cảm và tâm huyết cho VTV. Ông cho biết khó ai yêu VTV được như mình. Sau khi nghỉ hưu vào năm 2017, nhà báo Lại Văn Sâm dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Với niềm đam mê thể thao mãnh liệt, ông thường được mời đến chương trình Sea Games với vai trò một bình luận viên.

Bên cạnh đó, ông cũng cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường dù trước đây luôn kín tiếng về đời tư. Từ năm 2018, MC Lại Văn Sâm quyết định mở trang Facebook chính chủ có tick xanh để giao lưu với bạn bè, người hâm mộ.

Lại Văn Sâm cởi mở trong việc chia sẻ hình ảnh đời thường dù trước đây luôn kín tiếng về đời tư.

Trong một buổi họp báo show cách đây không lâu, khi được hỏi về việc có phải là “đại gia ngầm” sở hữu biệt thự dát vàng hay không, nhà báo Lại Văn Sâm thẳng thắn phủ nhận. Theo đó, ở tuổi 65, Lại Văn Sâm sống an nhiên trong căn nhà 3 tầng, rộng 40m2 ở Hà Nội.

Lại Văn Sâm hiện sinh sống trong một căn nhà 40m2 tại Hà Nội

Cởi bỏ chiếc áo vest lịch lãm trên sóng truyền hình, khi về nhà, MC sinh năm 1957 có lối sống rất giản dị. Nam MC gạo cội thừa nhận, ông không giàu bởi chỉ giỏi chuyên môn mà không thạo kinh doanh.

Lại Văn Sâm có lối sống giản dị khi về nhà

Lại Văn Sâm có con trai là đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng, hiện đang là Phó trưởng Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV3), Đài Truyền hình Việt Nam. Trước khi giữ chức vụ như hiện tại, con trai của nhà báo từng giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VTV9).

Dù ít khi tiết lộ về chuyện đời tư, nhưng qua một số buổi phỏng vấn, tình cảm khăng khít, gắn bó giữa Lại Bắc Hải Đăng và bố mình cũng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Nhà báo Lại Văn Sâm không áp lực con trai phải trở thành một người thành công mà quan trọng là sự tử tế.

Hai bố con Lại Văn Sâm và Lại Bắc Hải Đăng thân thiết với nhau

Cách đây không lâu, MC Lại Văn Sâm vừa đón sinh nhật tuổi 65 vui vẻ, ấm áp. Khoảnh khắc ông quây quần cùng vợ và con cháu, mừng tuổi mới đã được đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng - con trai ông chia sẻ trên trang cá nhân.

Ông tổ chức sinh nhật lần thứ 65 vào năm ngoái

Hiện tại, MC Lại Văn Sâm dành nhiều thời gian cho gia đình. Ông cũng thoải mái chia sẻ những hình ảnh cuộc sống đời thường lên mạng xã hội và được khán giả yêu thích. Đồng thời còn tiết lộ rằng bây giờ 100% thời gian đều ở cùng vợ. MC Lại Văn Sâm còn tiết lộ, hiện tại bà xã luôn đồng hành mọi nơi kể cả những chuyến công tác vào TP.HCM.

Lại Văn Sâm thừa nhận mỗi ngày của mình trôi qua êm đềm và không vội vã như thời còn trẻ, ở tuổi lục tuần ông có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống và nhìn ngắm lại những gì đã qua cùng gia đình thân yêu.

Lại Văn Sâm thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ cùng gia đình của mình