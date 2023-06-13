Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật'

Hậu trường 13/06/2023 13:22

Các nàng hoa hậu là bảo chứng cho nhan sắc của phụ nữ Việt nhưng liệu có ai từng tò mò nhan sắc của mẹ các nàng hậu có sắc sảo, mặn mà như con gái không?

Đề tài về nhan sắc người thân của người nổi tiếng luôn thu hút sự quan tâm của đa số cộng đồng mạng. Trong đó, hình ảnh các nàng Hoa hậu Vbiz xuất hiện cùng mẹ được đánh giá cao hơn cả.

Hoa hậu Phạm Hương

Nhiều người đã ngạc nhiên và trầm trồ trước hình ảnh Phạm Hương chụp ảnh selfie cùng mẹ, vì nhan sắc và phong cách thời trang đẳng cấp của người mẹ. Phụ huynh của người đẹp dù đã trên 60 tuổi nhưng vẫn giữ được sự trẻ trung, năng động.

Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật' - Ảnh 1
Phạm Hương và mẹ cùng 'đọ' dáng trong một chương trình

Thậm chí, bà còn tự tin khoe vóc dáng nuột nà trong trang phục tắm một mảnh và trang phục thể thao cực ngầu. Khi nhìn vào hai mẹ con Phạm Hương, cộng đồng mạng nhận xét rằng họ có vẻ giống chị em bởi vẻ ngoài thời thượng. Dân tình không thể tin mẹ nàng Hậu đã là U60 khi thấy thần thái và vóc dáng cực kì "đỉnh" mặc dù bà đã là bà ngoại từ lâu.

Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật' - Ảnh 2
Mọi người đều trầm trồ khi thấy mẹ nàng Hậu dù đã U60 vẫn sở hữu vóc dáng nuột nà

Hoa hậu Khánh Vân

Mặc dù ít khi được con gái Hoa hậu đăng hình khoe nhan sắc, thế nhưng mỗi lần đăng hình khoe mẹ đều khiến khán giả trầm trồ. Bà Vân My gây ngạc nhiên cho dân tình bởi sắc vóc phúc hậu và trẻ trung. Không nhiều người nghĩ rằng mẹ của Khánh Vân đã bước qua tuổi 60 chỉ vì diện mạo tinh tế và làn da mịn màng của bà.

Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật' - Ảnh 3
Mẹ của Hoa hậu Khánh Vân được nhận xét có vẻ ngoài rất cá tính

Qua loạt ảnh của bà được con gái chia sẻ cũng có thể thấy, mặc dù không còn trẻ nhưng mẹ của Khánh Vân vẫn luôn nổi bật với phong cách trang điểm nhẹ nhàng. Nhiều người có suy nghĩ sai lầm khi cho rằng bà không thể làm đẹp ở tuổi này, nhưng thực tế lại khác, mẹ của người đẹp luôn biết cách 'làm mới' bản thân bằng việc nhuộm tóc vàng sáng, cắt ngắn tóc và sơn móng tay, chân theo xu hướng mới nhất.

Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật' - Ảnh 4
Mặc dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng mẹ của nàng mỹ nhân vẫn vô cùng nổi bật mỗi khi xuất hiện

Sau nhiều tấm hình chụp cùng nhau, cư dân mạng đều đánh giá rằng Khánh Vân đã thừa hưởng nét đẹp xuất sắc từ mẹ của cô. Trước đây, cô cũng đã từng chia sẻ rằng mình được thừa hưởng sự cá tính từ mẹ. Vẻ ngoài của mẹ Hoa hậu là minh chứng rõ nhất cho sự cá tính của bà. Thay vì để tóc dài, bà chọn cách giữ tóc ngắn trong nhiều năm và thỉnh thoảng nhuộm màu sáng như vàng hay đỏ.

Hoa hậu Minh Tú

Nàng hoa hậu Siêu quốc gia 2018, cũng đã từng chia sẻ bộ ảnh khiến dân tình xôn xao về nhan sắc xinh đẹp của cô và mẹ. Trong những bộ ảnh thời trang của mình, Minh Tú luôn gây ấn tượng với vẻ ngoài gợi cảm và thần thái cuốn hút. Nhưng khi chụp ảnh cùng mẹ, nàng mỹ nhân trở nên nữ tính và nhẹ nhàng hơn.

Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật' - Ảnh 5
Cư dân mạng 'xuýt xoa' trước nhan sắc mặn mà của mẹ Minh Tú

Nhan sắc trẻ trung, quý phái và cuốn hút của mẹ Minh Tú đã được nhiều khán giả lên tiếng ca ngợi. Người hâm mộ cho rằng nàng Hoa hậu đã được thừa hưởng rất nhiều nhiều phẩm chất tốt đẹp từ cha mẹ.

Loạt ảnh khiến netizen xuýt xoa với nhan sắc mẹ của các nàng hậu nức tiếng Vbiz 'xinh đẹp từ trong trứng là có thật' - Ảnh 6
Hoa hậu Minh Tú luôn xuất hiện với hình tượng quyến rũ và cuốn hút, nhưng khi chụp hình với mẹ mình cô lại rất nhẹ nhàng

 

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