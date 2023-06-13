Bị 'cà khịa' thẳng thừng chuyện nợ nần, Dương Cẩm Lynh đáp trả netizen cực sâu cay

Sau vụ bị đòi nợ, Dương Cẩm Lynh tiếp tục bị hủy hợp đồng sự kiện trị giá 60 triệu đồng, hủy vai diễn trong phim. Nữ diễn viên lo ngại không có tiền trả nợ, nuôi con do ảnh hưởng từ vụ việc. Một thời gian sau, câu chuyện này cũng dần "hạ nhiệt", Dương Cẩm Lynh vẫn đang miệt mài làm việc để giải quyết vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, không ít người vẫn luôn lấy việc này ra để "cà khịa" mỗi khi nữ diễn viên có động thái mới trên mạng xã hội.

Dương Cẩm Lynh từng là 1 trong những nữ diễn viên quen mặt trên màn ảnh Việt. Cô từng hóa thân vào nhiều vai diễn và gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, có phần giản dị. Trong vài năm gần đây, cái tên Dương Cẩm Lynh gần như mất hút khi hàng loạt tên tuổi diễn viên trẻ "lên ngôi". Bất ngờ, cách đây không lâu, nữ diễn viên lại gây "bão" trên mạng xã hội nhưng không phải gây ấn tượng bởi sự nghiệp diễn xuất mà là ồn ào chuyện nợ nần. Thời điểm đó, dân tình "rần rần" truyền tai nhau thông tin Dương Cẩm Lynh nợ gần 6 tỷ.

Có thể nói, sau khi ồn ào chuyện nợ nần được lắng xuống, ngoài công việc diễn xuất và làm mẫu ảnh, Dương Cẩm Lynh còn bén duyên sang lĩnh vực kinh doanh khi livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, cô cũng dành thời gian để chăm sóc 2 cậu con trai. Với nghị lực và bản lĩnh của mình, Dương Cẩm Lynh được người hâm mộ khen ngợi và hy vọng cô sẽ nhanh chóng ổn định kinh tế để lo cho các con và trở lại hoạt động nghệ thuật.

Mới đây nhất, Dương Cẩm Lynh vừa chia sẻ đoạn video trên tài khoản Tiktok. Xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, cùng sắc vóc đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên vẫn chứng minh phong độ về nhan sắc của cô vẫn vững chắc. Tuy nhiên, bên cạnh những lời động viên, an ủi bà mẹ 2 con thì một netizen đã bình luận: "Trả hết nợ chưa chị?". Ngay sau đó, nữ diễn viên đã nhanh chóng trả lời lại: "Cảm ơn em. Nhờ sự quan tâm của em chị tạm sống được và dần trả hết nợ". Hay khi bị "cà khịa" thẳng thừng, Dương Cẩm Lynh cũng thẳng thắn đáp trả cực sâu cay: "Thiếu bạn sao???".

Người hâm mộ hi vọng nữ diễn viên sẽ nhanh chóng ổn định kinh tế để lo cho các con và trở lại hoạt động nghệ thuật

Dương Cẩm Lynh tham gia nghệ thuật gần 20 năm, từng đăng quang Á hậu Điện ảnh 1999 và tham gia vài cuộc thi nhan sắc. Dương Cẩm Lynh góp mặt trong phim: Mặt Nạ Máu, Bánh Mì Ông Màu, Tiệm Ăn Dì Ghẻ,... và tham gia một sản phẩm âm nhạc. Thành công trong diễn xuất nhưng ở cuộc sống hôn nhân, Dương Cẩm Lynh khá lận đận. Cô từng trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Cụ thể, ở cuộc hôn nhân đầu, cô quen nhà sản xuất Phạm Việt Anh. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, Dương Cẩm Lynh và chồng ly hôn vào năm 2018. Nữ diễn viên nói cô và ông xã không cùng quan điểm sống nên xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chính vì thế, cô chọn cách ly hôn trong êm đẹp để không ảnh hưởng đến con cái. Sau đó, một thời gian, nữ diễn viên có mối quan hệ mới. Tuy nhiên, cô không tiết lộ về người chồng thứ hai này với công chúng vì sợ ồn ào. Tuy thế, cuộc hôn nhân của cô với người này cũng không kéo dài được bao lâu.

Cuộc sống hôn nhân của Dương Cẩm Lynh khá lận đận

Nguyên nhân dẫn đến tan vỡ vì cô tiết lộ anh ngoại tình. Thời điểm xảy ra biến cố, Dương Cẩm Lynh tiết lộ cô mất ăn, mất ngủ, sức khoẻ suy giảm. Sau khi trải qua cuộc sống hôn nhân không như ý, chia sẻ với phóng viên, Dương Cẩm Lynh cho biết cô phấn đấu bắt đầu lại cuộc sống của mình để các con không thiệt thòi. Nữ diễn viên nhận nhiều vai diễn để lo cho các con.

Nói về hai con trai, Dương Cẩm Lynh tâm sự con trai lớn vẫn nhận được khoản tiền chu cấp từ cha nên cô không phải lo lắng. Người đẹp sinh năm 1982 nói: "Chồng cũ của tôi đến giờ vẫn đã và đang làm tròn trách nhiệm, đúng với những gì đã hứa. Đó là lo cho bé Will về chuyện ăn học cũng như tạo điều kiện về mặt tinh thần. Riêng về ba bé Liam, từ đó đến nay tôi chưa gặp lại và cũng chưa nhận bất cứ sự giúp đỡ hay trợ cấp nào từ ba của bé. Và từ lúc ra đi đến nay, anh ấy cũng chưa một lần thăm hỏi".

"Đó là điều thiệt thòi lớn nhất mà tôi thấy mình nợ Liam. Các con là động lực rất lớn để tôi làm mọi việc. Cũng là sự đổ vỡ và hai đứa trẻ đều do một mẹ sinh ra nhưng hoàn cảnh, câu chuyện lại khác nhau hoàn toàn. Nên sau cuộc đổ vỡ này, tôi thương phụ nữ và thấu hiểu rất nhiều cho những mẹ đơn thân", Dương Cẩm Lynh bộc bạch. Ngoài ra, nữ diễn viên chia sẻ cô chưa có ý định tái hôn sau 2 lần thất bại trong tình cảm.